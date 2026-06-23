“Vamos ser realistas!” - Erling Haaland insiste que a Noruega “de forma alguma” é candidata ao título da Copa do Mundo e admite que a França “provavelmente vai nos derrotar” na última partida da fase de grupos

O prolífico atacante descartou quaisquer grandes expectativas antes do confronto contra a França, campeã de 2018, recusando-se a alimentar especulações sobre glória mundial, apesar de ter igualado um recorde histórico ao marcar vários gols em suas duas primeiras partidas na Copa do Mundo. Haaland disse: “Não me importo, estamos classificados. Eles provavelmente vão nos derrotar e seguir em frente para ganhar o torneio inteiro.”

Quando questionado posteriormente se este torneio acabaria pertencendo a ele e à Noruega após seu início individual impecável, o atacante do City rapidamente refutou qualquer otimismo excessivo. Ele acrescentou: “Depende do que você quer dizer com isso. Para nos classificarmos pela primeira vez em 28 anos e passarmos da fase de grupos, sim, eu diria que sim. Para ganhar a Copa do Mundo, absolutamente não. Acho que devemos ser um pouco realistas aqui e ficar felizes — todos os noruegueses do planeta hoje.”