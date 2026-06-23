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“Vamos ser realistas!” - Erling Haaland insiste que a Noruega “de forma alguma” é candidata ao título da Copa do Mundo e admite que a França “provavelmente vai nos derrotar” na última partida da fase de grupos
Haaland leva a Noruega à próxima fase
O atacante de 25 anos deu continuidade ao seu excelente desempenho nas seletivas ao marcar dois gols decisivos na vitória por 3 a 2, conquistada com muito esforço na terça-feira contra o Senegal. A vitória crucial levou a seleção escandinava a somar seis pontos no Grupo I, garantindo sua classificação para as oitavas de final com uma partida de antecedência. Essa conquista histórica marca a primeira vez que a seleção nacional chega à fase eliminatória de uma Copa do Mundo desde 1998.
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Atacante exige realismo total
O prolífico atacante descartou quaisquer grandes expectativas antes do confronto contra a França, campeã de 2018, recusando-se a alimentar especulações sobre glória mundial, apesar de ter igualado um recorde histórico ao marcar vários gols em suas duas primeiras partidas na Copa do Mundo. Haaland disse: “Não me importo, estamos classificados. Eles provavelmente vão nos derrotar e seguir em frente para ganhar o torneio inteiro.”
Quando questionado posteriormente se este torneio acabaria pertencendo a ele e à Noruega após seu início individual impecável, o atacante do City rapidamente refutou qualquer otimismo excessivo. Ele acrescentou: “Depende do que você quer dizer com isso. Para nos classificarmos pela primeira vez em 28 anos e passarmos da fase de grupos, sim, eu diria que sim. Para ganhar a Copa do Mundo, absolutamente não. Acho que devemos ser um pouco realistas aqui e ficar felizes — todos os noruegueses do planeta hoje.”
As comemorações vikings tomam conta do planeta
O triunfo histórico provocou cenas de comemoração frenéticas, com os torcedores realizando a icônica coreografia “Viking Row”. O peso emocional da conquista foi intensamente sentido pelo elenco, que se juntou aos torcedores que viajaram para a partida em campo para comemorar uma noite memorável.
Haaland declarou: “Foi uma loucura. Martin [Odegaard] e eu conversamos um pouco sobre isso antes da partida, sobre se deveríamos participar caso tudo corresse como correu, e foi o que aconteceu; então, diria que foi um momento bastante especial para toda a Noruega.
“Acho que está entre as noites mais marcantes que já vivi em toda a minha vida. Tenho um pouco da mesma sensação que tive depois da final da Liga dos Campeões. É algo incrivelmente grandioso. Estou extremamente orgulhoso e tudo mais.”
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A decisão do grupo dos pesos pesados se aproxima
A Noruega agora aguarda ansiosamente a partida decisiva da fase de grupos contra a França, na sexta-feira, que determinará quem ficará com a liderança do Grupo I. A equipe de Didier Deschamps representará um desafio tático formidável para os azarões do torneio.
Com a classificação já garantida, a comissão técnica pode encarar esse confronto de alto nível com o mínimo de pressão, antes de saber quem será seu adversário nas oitavas de final.