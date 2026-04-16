"Vamos ser amigos de novo!" - Cristiano Ronaldo deixa de seguir Gary Lineker no Instagram depois que a lenda da Inglaterra sugeriu que suas opiniões sobre Lionel Messi não agradam ao craque do Al-Nassr

A tensão pode ter se intensificado no ano passado, depois que Lineker deixou de incluir o astro português em seu "Mount Rushmore" pessoal dos grandes nomes do futebol. Embora reconheça as conquistas incríveis da elite do futebol moderno, o ex-atacante da Inglaterra tem afirmado que Messi ocupa um patamar único de grandeza.

Explicando sua lógica para priorizar Messi em detrimento de Cristiano, Lineker acrescentou: “Ele [Messi] é meu jogador favorito de todos os tempos, simplesmente porque é o melhor jogador de todos os tempos, na minha opinião. Mesmo a diferença entre alguns dos verdadeiros grandes nomes, como Cruyff, Zidane e Ronaldo, o fato de que você pode ter outro nível acima deles, claramente acima deles, é realmente notável.

“Sem as lesões, acho que teríamos o Ronaldo brasileiro nessa conversa. Mas, infelizmente, ele se lesionou, mas ainda assim fez coisas incríveis e era alegre. Então, se eu tivesse quatro, sabe, aquela coisa do ‘Monte Rushmore’, sim, esses seriam os meus quatro. Então, Pelé, Maradona, Messi, Fenômeno [Ronaldo].”