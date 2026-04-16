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"Vamos ser amigos de novo!" - Cristiano Ronaldo deixa de seguir Gary Lineker no Instagram depois que a lenda da Inglaterra sugeriu que suas opiniões sobre Lionel Messi não agradam ao craque do Al-Nassr
Revelada a indiferença nas redes sociais
Em entrevista ao podcast “The Rest Is Football”, Lineker observou que o ícone português decidiu deixar de segui-lo no Instagram, uma atitude que pode ter sido motivada por sua avaliação sincera das carreiras dos dois jogadores. Apesar da indiferença, o ex-atacante do Barcelona continua firme em sua opinião de que Messi representa o auge do esporte.
Messi é o “jogador favorito de todos os tempos” de Lineker
A tensão pode ter se intensificado no ano passado, depois que Lineker deixou de incluir o astro português em seu "Mount Rushmore" pessoal dos grandes nomes do futebol. Embora reconheça as conquistas incríveis da elite do futebol moderno, o ex-atacante da Inglaterra tem afirmado que Messi ocupa um patamar único de grandeza.
Explicando sua lógica para priorizar Messi em detrimento de Cristiano, Lineker acrescentou: “Ele [Messi] é meu jogador favorito de todos os tempos, simplesmente porque é o melhor jogador de todos os tempos, na minha opinião. Mesmo a diferença entre alguns dos verdadeiros grandes nomes, como Cruyff, Zidane e Ronaldo, o fato de que você pode ter outro nível acima deles, claramente acima deles, é realmente notável.
“Sem as lesões, acho que teríamos o Ronaldo brasileiro nessa conversa. Mas, infelizmente, ele se lesionou, mas ainda assim fez coisas incríveis e era alegre. Então, se eu tivesse quatro, sabe, aquela coisa do ‘Monte Rushmore’, sim, esses seriam os meus quatro. Então, Pelé, Maradona, Messi, Fenômeno [Ronaldo].”
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Ronaldo “não gosta” de Lineker
Refletindo sobre a decisão de Ronaldo de deixar de me seguir no Instagram, Lineker brincou dizendo que iria “superar” a decepção: “Ele não gosta muito de mim, o Cristiano Ronaldo. Não o ofendi com nada do que disse sobre ele, a não ser pelo fato de ser honesto e achar que, no geral, o Messi é um jogador de futebol melhor. Ele deixou de me seguir no Instagram. Vou superar isso. Sempre vou gostar dele. Já o encontrei várias vezes. Sei que ele está chateado comigo. Mas tudo bem. E por falar nisso… Por favor, Cristiano… me liga. Vamos ser amigos de novo.”
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Ronaldo quer deixar sua marca na Copa do Mundo
Ronaldo mantém o foco em campo, enquanto o Al-Nassr lidera a Liga Profissional da Arábia Saudita com 76 pontos em 29 jogos. Apesar de estar prestes a completar 42 anos, o contrato do veterano vai até junho de 2027, e espera-se que ele lidere a seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2026, em um grupo que inclui a República Democrática do Congo, o Uzbequistão e a Colômbia. Tendo marcado 24 gols em 25 partidas no campeonato nesta temporada, o atacante está empenhado em conquistar títulos nacionais antes de possivelmente entrar em sua última campanha profissional.