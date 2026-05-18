AFP
Traduzido por
"Vamos sentir sua falta, lenda" - Lamine Yamal e Frenkie de Jong compartilham mensagens de despedida para o "inspirador" Robert Lewandowski, enquanto o atacante do Barcelona confirma sua transferência no meio do ano
O vínculo especial de Yamal com a lenda
Lewandowski anunciou aos torcedores do Barcelona no fim de semana que deixará o clube quando seu contrato expirar no final da temporada, encerrando uma passagem de quatro anos de sucesso, durante a qual desenvolveu uma parceria especial em campo com Yamal.
O jovem sensação usou o Instagram para expressar sua gratidão ao homem que foi seu mentor e parceiro de ataque durante sua ascensão meteórica. Ele postou uma mensagem simples, mas comovente: “Vamos sentir sua falta, lenda.”
A gratidão de De Jong por essa jornada
De Jong compartilhou uma homenagem mais extensa, refletindo sobre os anos que passou ao lado do veterano polonês, tanto dentro quanto fora de campo. “Grato por todas as lembranças compartilhadas ao longo dos últimos anos, no vestiário, em campo e também fora do futebol. Você inspirou tantas pessoas ao longo dessa jornada. Desejo a você e à sua família toda a felicidade e sucesso neste novo capítulo; sentiremos sua falta, Roberto”, escreveu De Jong.
Guarda de honra e lágrimas finais
As homenagens aconteceram após uma noite de muita emoção no Spotify Camp Nou, onde Lewandowski se emocionou até às lágrimas durante a vitória por 3 a 1 sobre o Real Betis. Hansi Flick concedeu ao atacante uma volta solitária de honra aos 83 minutos, permitindo que o estádio entoasse seu nome em coro estrondoso pela última vez. Apesar de não ter marcado em seu último jogo em casa, o lendário artilheiro permaneceu em campo muito tempo após o apito final para se dirigir à torcida, que se recusou a deixar seu número nove partir sem uma despedida digna de herói.
Lewandowski representou o Barcelona em 192 partidas em todas as competições, marcando 119 gols e dando 24 assistências. Durante sua passagem pelo clube, ele conquistou sete troféus, incluindo três títulos da La Liga, uma Copa del Rey e três Supercopas da Espanha.
- AFP
Flick elogia um exemplo a seguir insubstituível
O técnico do Barça, Flick, que também treinou Lewandowski durante a histórica passagem dos dois pelo Bayern de Munique, foi sincero ao falar sobre o vazio que o atacante deixa para trás. Descrevendo-o como um “verdadeiro profissional e um exemplo a ser seguido”, Flick admitiu que substituir um jogador desse calibre é uma tarefa quase impossível para o departamento de olheiros do clube.
Enquanto Lewandowski se prepara para um novo começo após conquistar todos os títulos nacionais da Espanha, o Barcelona agora enfrenta o desafio assustador de entrar na temporada 2026-27 sem o homem que liderou seu ataque por quatro anos.