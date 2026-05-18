As homenagens aconteceram após uma noite de muita emoção no Spotify Camp Nou, onde Lewandowski se emocionou até às lágrimas durante a vitória por 3 a 1 sobre o Real Betis. Hansi Flick concedeu ao atacante uma volta solitária de honra aos 83 minutos, permitindo que o estádio entoasse seu nome em coro estrondoso pela última vez. Apesar de não ter marcado em seu último jogo em casa, o lendário artilheiro permaneceu em campo muito tempo após o apito final para se dirigir à torcida, que se recusou a deixar seu número nove partir sem uma despedida digna de herói.

Lewandowski representou o Barcelona em 192 partidas em todas as competições, marcando 119 gols e dando 24 assistências. Durante sua passagem pelo clube, ele conquistou sete troféus, incluindo três títulos da La Liga, uma Copa del Rey e três Supercopas da Espanha.