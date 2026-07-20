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Yosua Arya

Traduzido por

“Vamos perceber a loucura que fizemos” – Unai Simon reage à histórica conquista da Espanha na Copa do Mundo

U. Simon
Espanha
Espanha x Argentina
Argentina
Copa do Mundo

Unai Simon descreveu a conquista da Espanha na Copa do Mundo como uma “loucura”, depois que o goleiro do Athletic Club desempenhou um papel fundamental na histórica campanha da La Roja rumo ao título. O jogador de 29 anos recebeu a Luva de Ouro por ter mantido uma defesa praticamente impenetrável, ajudando seu país a reconquistar o troféu pela primeira vez em 16 anos.

  • O domínio defensivo da Espanha garantiu a glória na Copa do Mundo

    A Espanha coroou uma campanha notável na Copa do Mundo ao levantar o troféu, tendo sofrido apenas um gol em oito partidas. A La Roja conquistou o título ao derrotar a Argentina por 1 a 0, com um gol de Ferran Torres na prorrogação. O excelente desempenho de Simon no torneio lhe rendeu o prêmio de Luva de Ouro, após manter o gol invicto em sete partidas e desempenhar um papel fundamental em uma das melhores atuações defensivas da história da Copa do Mundo.

    Apesar de sua conquista individual, o goleiro do Athletic Club insistiu que o sucesso pertencia a todo o elenco. Simón disse que os jogadores ainda estavam assimilando o que haviam conquistado e acreditava que a magnitude dessa conquista só ficaria clara quando voltassem para casa.



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    "Vamos perceber a loucura que cometemos"

    Ao falar após a final, Simon admitiu que ainda não havia assimilado a magnitude do triunfo da Espanha. O goleiro também deu crédito à comissão técnica por manter o elenco unido durante todo o torneio, destacando a importância de equilibrar os papéis dos titulares e daqueles que entraram em campo com menos frequência.

    “Ainda estamos assimilando tudo”, disse ele, segundo o Mundo Deportivo. “Não senti nenhuma emoção quando o árbitro apitou o fim da partida; foi mais como: conseguimos, conseguimos. Quando chegarmos à Espanha, vamos perceber a loucura que vivemos hoje.

    “Em um período de pré-temporada tão longo, de 50 dias, é importante manter o clima e o equilíbrio entre quem joga mais e quem joga menos, e, nesse aspecto, o técnico é excepcional. Ele soube lidar muito bem com as emoções de todos os jogadores.”

  • Simon destacou a solidez defensiva da Espanha

    Simon reconheceu o desafio que a Argentina representou na final, especialmente suas tentativas de encontrar Lionel Messi, mas afirmou que a Espanha se manteve fiel ao seu estilo de jogo, apesar de um primeiro tempo marcado pelo nervosismo.

    “Sempre mantivemos nossa identidade, nos momentos bons e nos ruins, e isso é fundamental para chegar a uma final e conquistar o título”, explicou ele. “Ainda estamos assimilando isso. O tempo vai valorizar o que fizemos. A Argentina ia jogar de forma muito direta para conectar com o Leo. Tivemos medo de cometer erros no primeiro tempo. Nas finais, geralmente não há liberdade, mas a partir dos 70 minutos, dominamos o jogo.”

    Embora tenha encerrado o torneio com a Luva de Ouro, Simón se recusou a assumir o crédito pelo recorde defensivo da Espanha. Ele acrescentou: “Se minhas luvas durante a Copa do Mundo pudessem falar, diriam que não tiveram que trabalhar tanto quanto as de outros goleiros. Manter sete jogos sem sofrer gols é um número que vai ser muito difícil de superar, e não atribuo o mérito a mim mesmo, mas aos meus companheiros de equipe. Sou grato aos meus companheiros pelo nível defensivo.”

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A Espanha vai comemorar uma conquista histórica

    Simon não foi o único jogador da seleção espanhola a receber um prêmio individual. Rodri conquistou a Bola de Ouro, enquanto Pau Cubarsi foi eleito o Melhor Jovem Jogador. Os jogadores da “La Roja” agora voltarão para casa para comemorar a conquista da Copa do Mundo, que se baseou em uma excelente organização defensiva e disciplina coletiva.