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“Vamos perceber a loucura que fizemos” – Unai Simon reage à histórica conquista da Espanha na Copa do Mundo
O domínio defensivo da Espanha garantiu a glória na Copa do Mundo
A Espanha coroou uma campanha notável na Copa do Mundo ao levantar o troféu, tendo sofrido apenas um gol em oito partidas. A La Roja conquistou o título ao derrotar a Argentina por 1 a 0, com um gol de Ferran Torres na prorrogação. O excelente desempenho de Simon no torneio lhe rendeu o prêmio de Luva de Ouro, após manter o gol invicto em sete partidas e desempenhar um papel fundamental em uma das melhores atuações defensivas da história da Copa do Mundo.
Apesar de sua conquista individual, o goleiro do Athletic Club insistiu que o sucesso pertencia a todo o elenco. Simón disse que os jogadores ainda estavam assimilando o que haviam conquistado e acreditava que a magnitude dessa conquista só ficaria clara quando voltassem para casa.
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"Vamos perceber a loucura que cometemos"
Ao falar após a final, Simon admitiu que ainda não havia assimilado a magnitude do triunfo da Espanha. O goleiro também deu crédito à comissão técnica por manter o elenco unido durante todo o torneio, destacando a importância de equilibrar os papéis dos titulares e daqueles que entraram em campo com menos frequência.
“Ainda estamos assimilando tudo”, disse ele, segundo o Mundo Deportivo. “Não senti nenhuma emoção quando o árbitro apitou o fim da partida; foi mais como: conseguimos, conseguimos. Quando chegarmos à Espanha, vamos perceber a loucura que vivemos hoje.
“Em um período de pré-temporada tão longo, de 50 dias, é importante manter o clima e o equilíbrio entre quem joga mais e quem joga menos, e, nesse aspecto, o técnico é excepcional. Ele soube lidar muito bem com as emoções de todos os jogadores.”
Simon destacou a solidez defensiva da Espanha
Simon reconheceu o desafio que a Argentina representou na final, especialmente suas tentativas de encontrar Lionel Messi, mas afirmou que a Espanha se manteve fiel ao seu estilo de jogo, apesar de um primeiro tempo marcado pelo nervosismo.
“Sempre mantivemos nossa identidade, nos momentos bons e nos ruins, e isso é fundamental para chegar a uma final e conquistar o título”, explicou ele. “Ainda estamos assimilando isso. O tempo vai valorizar o que fizemos. A Argentina ia jogar de forma muito direta para conectar com o Leo. Tivemos medo de cometer erros no primeiro tempo. Nas finais, geralmente não há liberdade, mas a partir dos 70 minutos, dominamos o jogo.”
Embora tenha encerrado o torneio com a Luva de Ouro, Simón se recusou a assumir o crédito pelo recorde defensivo da Espanha. Ele acrescentou: “Se minhas luvas durante a Copa do Mundo pudessem falar, diriam que não tiveram que trabalhar tanto quanto as de outros goleiros. Manter sete jogos sem sofrer gols é um número que vai ser muito difícil de superar, e não atribuo o mérito a mim mesmo, mas aos meus companheiros de equipe. Sou grato aos meus companheiros pelo nível defensivo.”
- Getty Images Sport
A Espanha vai comemorar uma conquista histórica
Simon não foi o único jogador da seleção espanhola a receber um prêmio individual. Rodri conquistou a Bola de Ouro, enquanto Pau Cubarsi foi eleito o Melhor Jovem Jogador. Os jogadores da “La Roja” agora voltarão para casa para comemorar a conquista da Copa do Mundo, que se baseou em uma excelente organização defensiva e disciplina coletiva.
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