“Vamos perceber a loucura que fizemos” – Unai Simon reage à histórica conquista da Espanha na Copa do Mundo

Simon reconheceu o desafio que a Argentina representou na final, especialmente suas tentativas de encontrar Lionel Messi, mas afirmou que a Espanha se manteve fiel ao seu estilo de jogo, apesar de um primeiro tempo marcado pelo nervosismo.

“Sempre mantivemos nossa identidade, nos momentos bons e nos ruins, e isso é fundamental para chegar a uma final e conquistar o título”, explicou ele. “Ainda estamos assimilando isso. O tempo vai valorizar o que fizemos. A Argentina ia jogar de forma muito direta para conectar com o Leo. Tivemos medo de cometer erros no primeiro tempo. Nas finais, geralmente não há liberdade, mas a partir dos 70 minutos, dominamos o jogo.”

Embora tenha encerrado o torneio com a Luva de Ouro, Simón se recusou a assumir o crédito pelo recorde defensivo da Espanha. Ele acrescentou: “Se minhas luvas durante a Copa do Mundo pudessem falar, diriam que não tiveram que trabalhar tanto quanto as de outros goleiros. Manter sete jogos sem sofrer gols é um número que vai ser muito difícil de superar, e não atribuo o mérito a mim mesmo, mas aos meus companheiros de equipe. Sou grato aos meus companheiros pelo nível defensivo.”