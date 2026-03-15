Embora a forma de Wirtz tenha apresentado uma tendência de melhora nos últimos meses, ele decepcionou durante a semana na derrota do Liverpool por 0 a 1 contra o Galatasaray, na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Burley, que atuou por muito tempo no Chelsea, no Celtic de Glasgow e no Derby County, entre outros, questionou: “Se ele não marca gols, onde estão seus passes? Onde estão aqueles dribles e aquelas jogadas confusas que ele mostrou em Leverkusen, com as quais ele deixou três, quatro adversários para trás e depois finalizou com frieza? Onde está tudo isso?”

Um ponto crucial é também a posição que Wirtz ocupa na equipe de Arne Slot. No início da temporada, ele pôde jogar em sua posição preferida, no meio-campo ofensivo. No entanto, o desempenho lá não foi bom e Slot acabou desmantelando seu centro de campo comprovado da temporada do título, com Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister e Ryan Gravenberch.

Assim, Wirtz agora joga na ala esquerda do ataque. Para Burley, porém, isso não é uma solução duradoura: “Ele provavelmente jogará seu melhor futebol como camisa 10. E se isso não der certo, o Liverpool terá que vendê-lo.” Wirtz tem sido até agora “um pouco um desperdício”, segundo o veredicto do técnico de 54 anos.

Até o momento, porém, os dirigentes do Liverpool estão sendo pacientes com o talentoso jogador de 22 anos, e uma venda após apenas uma temporada não está, pelo menos oficialmente, em discussão. O contrato de Wirtz com o sexto colocado da Premier League vai até 2030.