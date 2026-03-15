O ex-jogador da seleção escocesa Craig Burley criticou duramente o desempenho de Florian Wirtz no Liverpool nesta temporada e chegou a sugerir uma venda imediata do jogador da seleção alemã.
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"Vamos parar de ficar dando voltas em torno do assunto quando se trata de Florian Wirtz": ex-jogador profissional coloca em pauta a venda da estrela do Liverpool
Em sua função de comentarista da ESPN, Burley foi direto ao ponto: "Vamos parar de ficar enrolando quando se trata de Florian Wirtz. Estou farto disso. O que ele fez na Alemanha, ele fez na Alemanha. Isso é passado. Nesta equipe do Liverpool, ele é o mais fraco de todos, é inacreditável.” Wirtz carece, no terço final do campo, “de tanta convicção que é incompreensível”, continuou o ex-jogador profissional.
Wirtz foi transferido do Bayer Leverkusen para Anfield Road no verão passado por 125 milhões de euros. Lá, ele inicialmente não correspondeu às altas expectativas e levou semanas para marcar seu primeiro gol pelo campeão inglês.
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Florian Wirtz tem contrato com o Liverpool até 2030
Embora a forma de Wirtz tenha apresentado uma tendência de melhora nos últimos meses, ele decepcionou durante a semana na derrota do Liverpool por 0 a 1 contra o Galatasaray, na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Burley, que atuou por muito tempo no Chelsea, no Celtic de Glasgow e no Derby County, entre outros, questionou: “Se ele não marca gols, onde estão seus passes? Onde estão aqueles dribles e aquelas jogadas confusas que ele mostrou em Leverkusen, com as quais ele deixou três, quatro adversários para trás e depois finalizou com frieza? Onde está tudo isso?”
Um ponto crucial é também a posição que Wirtz ocupa na equipe de Arne Slot. No início da temporada, ele pôde jogar em sua posição preferida, no meio-campo ofensivo. No entanto, o desempenho lá não foi bom e Slot acabou desmantelando seu centro de campo comprovado da temporada do título, com Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister e Ryan Gravenberch.
Assim, Wirtz agora joga na ala esquerda do ataque. Para Burley, porém, isso não é uma solução duradoura: “Ele provavelmente jogará seu melhor futebol como camisa 10. E se isso não der certo, o Liverpool terá que vendê-lo.” Wirtz tem sido até agora “um pouco um desperdício”, segundo o veredicto do técnico de 54 anos.
Até o momento, porém, os dirigentes do Liverpool estão sendo pacientes com o talentoso jogador de 22 anos, e uma venda após apenas uma temporada não está, pelo menos oficialmente, em discussão. O contrato de Wirtz com o sexto colocado da Premier League vai até 2030.
As transferências recordes do Liverpool FC
Jogador Posição Contratado por Ano Valor da transferência Aleksander Isak Ataque Newcastle United 2025 145 milhões de euros Florian Wirtz Meio-campo Bayer Leverkusen 2025 125 milhões de euros Hugo Ekitike Ataque Eintracht Frankfurt 2025 95 milhões de euros Darwin Nunez Ataque Benfica 2022 85 milhões de euros Virgil van Dijk Defesa FC Southampton 2018 84,65 milhões de euros Alisson Becker Goleiro AS Roma 2018 72,5 milhões de euros Dominik Szoboszlai Meio-campista RB Leipzig 2023 70 milhões de euros Naby Keita Meio-campo RB Leipzig 2018 60 milhões de euros Luis Diaz Ataque FC Porto 2022 49 milhões de euros Milos Kerkez Defesa AFC Bournemouth 2025 46,9 milhões de euros