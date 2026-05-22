"Vamos nos vingar deles!" Uma transferência polêmica para o FC Bayern ainda irrita o VfB Stuttgart até hoje

"Atendemos ao desejo de Rouven Kaspers de assumir este novo desafio profissional, pois, durante o tempo que passou no VfB, ele prestou um grande serviço ao nosso clube e contribuiu significativamente para o nosso renascimento. Sem o seu trabalho, o VfB não estaria tão bem posicionado como empresa, plataforma de negócios e marca como está hoje”, disse Dietmar Allgaier, presidente do conselho fiscal e presidente do VfB Stuttgart, na época.

Kaspar Wehre não se ofendeu com as palavras do seu ex-chefe, ditas meio a sério, meio em tom de brincadeira. Pelo contrário. “Alex não é apenas uma ótima pessoa, mas também já é maduro o suficiente. Ele vai conseguir lidar com isso com facilidade. No plano da amizade, é claro que dói não estar mais sentado ao lado dele no escritório. Mas o olhar está voltado para o futuro. Alex entendeu minha decisão, não me arrependo dessa mudança e me adaptei muito bem em Munique”, disse Kaspar.