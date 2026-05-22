"Vamos nos vingar deles!" Uma transferência polêmica para o FC Bayern ainda irrita o VfB Stuttgart até hoje

Após quatro anos, o diretor de marketing Rouven Kasper mudou-se para o FC Bayern em janeiro de 2026, para lá assumir também o cargo de diretor de marketing e vendas da AG, sucedendo a Michael Diederich.
“Isso me atingiu pessoalmente. Também não vou esquecer isso do Bayern. Mas a gente sempre se encontra duas vezes na vida”, disse o presidente do VfB, Alexander Wehrle, ao jornal Bild em um evento antes da final da Copa contra o campeão recordista, acrescentando com um sorriso: “Vamos retribuir essa ação ao Bayern em algum momento.”