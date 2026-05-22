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WehrleGetty Images
Jonas Rütten

Traduzido por

"Vamos nos vingar deles!" Uma transferência polêmica para o FC Bayern ainda irrita o VfB Stuttgart até hoje

Copa da Alemanha
Bayern de Munique x Stuttgart
Bayern de Munique
Stuttgart

Uma transferência polêmica no meio da temporada ainda causa irritação no VfB Stuttgart em relação ao FC Bayern.

Após quatro anos, o diretor de marketing Rouven Kasper mudou-se para o FC Bayern em janeiro de 2026, para lá assumir também o cargo de diretor de marketing e vendas da AG, sucedendo a Michael Diederich.

“Isso me atingiu pessoalmente. Também não vou esquecer isso do Bayern. Mas a gente sempre se encontra duas vezes na vida”, disse o presidente do VfB, Alexander Wehrle, ao jornal Bild em um evento antes da final da Copa contra o campeão recordista, acrescentando com um sorriso: “Vamos retribuir essa ação ao Bayern em algum momento.”

  • Wehrle diz que leva a transferência de Kasper “para o lado pessoal”, apesar de compreender os laços que ele mantém com o FCB, também porque teve que “trabalhar por sete meses”: “Isso é uma loucura — e não receber nem um euro”, continuou Wehrle, com um tom de ironia.

    Kasper havia acordado, por vontade própria, com o VfB a rescisão de seu contrato, que vigorava até 2028, razão pela qual o Bayern não precisou pagar nenhuma indenização. O jogador de 44 anos já havia trabalhado de 2016 a 2021 como “Presidente Ásia” para o time de Munique, antes de se tornar membro da diretoria do VfB em janeiro de 2022.

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  • Rouven KasperGetty

    O FC Bayern contrata Kasper sem pagar taxa de transferência — o VfB atende ao pedido

    "Atendemos ao desejo de Rouven Kaspers de assumir este novo desafio profissional, pois, durante o tempo que passou no VfB, ele prestou um grande serviço ao nosso clube e contribuiu significativamente para o nosso renascimento. Sem o seu trabalho, o VfB não estaria tão bem posicionado como empresa, plataforma de negócios e marca como está hoje”, disse Dietmar Allgaier, presidente do conselho fiscal e presidente do VfB Stuttgart, na época.

    Kaspar Wehre não se ofendeu com as palavras do seu ex-chefe, ditas meio a sério, meio em tom de brincadeira. Pelo contrário. “Alex não é apenas uma ótima pessoa, mas também já é maduro o suficiente. Ele vai conseguir lidar com isso com facilidade. No plano da amizade, é claro que dói não estar mais sentado ao lado dele no escritório. Mas o olhar está voltado para o futuro. Alex entendeu minha decisão, não me arrependo dessa mudança e me adaptei muito bem em Munique”, disse Kaspar.

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