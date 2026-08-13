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'Vamos lá para vencer' - Jonathan Tah faz alerta desafiador ao Borussia Dortmund enquanto o Bayern de Munique busca o primeiro troféu da temporada
Tah pronto para o segundo capítulo no Bayern
O zagueiro Tah, do Bayern, aguarda com grande expectativa o início de sua segunda temporada com o gigante bávaro. Depois de um ano de estreia muito bem-sucedido, o internacional alemão já mira a conquista de mais títulos.
O Bayern está atualmente se preparando para o próximo duelo da Supercopa da Alemanha contra o arquirrival Dortmund. O tradicional jogo de abertura dará a Tah e seus companheiros de equipe uma oportunidade imediata de reafirmar seu domínio nacional.
"Ganhar títulos é sempre algo especial", afirmou Tah. "E este título é diferente de outros títulos durante a temporada. No fim, fizemos uma grande temporada passada. É por isso que temos a possibilidade de conquistar este título no começo desta temporada. Sim, é sempre, sempre algo especial. Claro, vamos lá para vencê-lo."
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Confiando na intuição e se sentindo aceito
Ao refletir sobre sua integração sem dificuldades ao elenco, Tah demonstrou enorme satisfação com sua decisão final de se juntar aos atuais campeões alemães. O zagueiro imponente rapidamente se firmou como uma figura vital em Munique.
"Eu diria, para mim mesmo, para confiar na minha intuição e nas minhas decisões, porque sinto que tomei a decisão certa ao vir para cá, e a primeira temporada foi incrível", explicou.
"A forma como, sabe, eu pude vir para cá e ser eu mesmo, exatamente como sou, e a maneira como as pessoas me aceitaram como jogador, mas também como pessoa, foi especial para mim. Acho que, para mim, isso é algo que quero manter nesta temporada e continuar trabalhando em coisas diferentes. Sempre há algo que você pode fazer melhor. Mas, sim, esse é o foco principal.
Assumindo a liderança e metas defensivas
Com um ano inteiro de experiência acumulada, Tah agora está pronto para assumir uma responsabilidade ainda maior dentro do vestiário. Ele também traçou objetivos táticos claros para o setor defensivo da equipe.
"Acho que uma coisa importante para mim também é crescer mais no papel de líder em um time", disse Tah. "Sabe, quando você chega no primeiro ano, sempre precisa se adaptar, é uma equipe nova, e você tem que ver como se encaixa. Mas, no fim, tive a sensação de que pude exercer meu papel de líder junto com os outros líderes, dentro e fora de campo.
"Claro, quero trabalhar nisso. Depois, há muitos detalhes, como dentro de campo. Acho que uma coisa, ou uma meta que eu estabeleci para mim mesmo, e também para os defensores, o grupo de defesa, é que não queremos sofrer mais gols. Queremos sofrer menos gols do que na temporada passada. Sim, vamos trabalhar nisso."
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Confronto no Signal Iduna Park
A solidez defensiva do Bayern será testada imediatamente quando a equipe viajar para enfrentar o Borussia Dortmund no sábado, 22 de agosto. O confronto muito aguardado acontecerá diante de uma torcida hostil no Signal Iduna Park.
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