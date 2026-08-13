O zagueiro Tah, do Bayern, aguarda com grande expectativa o início de sua segunda temporada com o gigante bávaro. Depois de um ano de estreia muito bem-sucedido, o internacional alemão já mira a conquista de mais títulos.

O Bayern está atualmente se preparando para o próximo duelo da Supercopa da Alemanha contra o arquirrival Dortmund. O tradicional jogo de abertura dará a Tah e seus companheiros de equipe uma oportunidade imediata de reafirmar seu domínio nacional.

"Ganhar títulos é sempre algo especial", afirmou Tah. "E este título é diferente de outros títulos durante a temporada. No fim, fizemos uma grande temporada passada. É por isso que temos a possibilidade de conquistar este título no começo desta temporada. Sim, é sempre, sempre algo especial. Claro, vamos lá para vencê-lo."