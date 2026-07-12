“Vamos lá!” – Lionel Messi está pronto para o confronto contra a Inglaterra, enquanto o grande craque de todos os tempos reage à classificação da Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo, após um jogo cheio de sustos contra a Suíça, que ficou com apenas 10 jogadores em campo

A Argentina foi obrigada a dar tudo de si em Kansas City para garantir sua vaga entre as quatro melhores, acabando por superar uma resistente seleção suíça com uma vitória por 3 a 1 na prorrogação. Apesar de a equipe europeia ter ficado com apenas 10 jogadores em campo, os campeões mundiais tiveram que recorrer à sua garra característica para levar o jogo até o fim e evitar uma eliminação inesperada.

Ao falar após o apito final, Messi admitiu que o confronto esteve longe de ser fácil. “Estou muito feliz com a vitória, uma vitória muito disputada”, disse o capitão. “Sabíamos que seria uma partida muito intensa. Era importante para nós darmos esse passo para termos uma semana mais tranquila antes do que está por vir.”