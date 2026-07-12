AFP
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“Vamos lá!” – Lionel Messi está pronto para o confronto contra a Inglaterra, enquanto o grande craque de todos os tempos reage à classificação da Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo, após um jogo cheio de sustos contra a Suíça, que ficou com apenas 10 jogadores em campo
Messi elogia a confiança da Argentina após o susto contra a Suíça
A Argentina foi obrigada a dar tudo de si em Kansas City para garantir sua vaga entre as quatro melhores, acabando por superar uma resistente seleção suíça com uma vitória por 3 a 1 na prorrogação. Apesar de a equipe europeia ter ficado com apenas 10 jogadores em campo, os campeões mundiais tiveram que recorrer à sua garra característica para levar o jogo até o fim e evitar uma eliminação inesperada.
Ao falar após o apito final, Messi admitiu que o confronto esteve longe de ser fácil. “Estou muito feliz com a vitória, uma vitória muito disputada”, disse o capitão. “Sabíamos que seria uma partida muito intensa. Era importante para nós darmos esse passo para termos uma semana mais tranquila antes do que está por vir.”
- (C)Getty images
Um primeiro encontro histórico com os Três Leões
A vitória abre caminho para uma semifinal emocionante contra a Inglaterra de Thomas Tuchel, um confronto de enorme importância para o oito vezes vencedor da Bola de Ouro. Surpreendentemente, apesar de uma carreira que se estende por mais de duas décadas e mais de 200 partidas pela seleção, Messi nunca enfrentou os Três Leões no nível internacional sênior.
Este próximo confronto em Atlanta será a terceira participação de Messi em uma semifinal de Copa do Mundo. Depois de levar seu país à glória em 2022, o astro do Inter Miami está agora a apenas um jogo de outra final mundial, mas primeiro precisa encontrar uma maneira de superar uma seleção inglesa eficiente, que vem impressionando sob o comando de seu novo técnico alemão.
Grito de guerra nas redes sociais em apoio à Albiceleste
Logo após o fim das comemorações em campo, Messi recorreu às redes sociais para compartilhar seu alívio e orgulho com seus milhões de seguidores. Ao publicar uma série de imagens da vitória conquistada com muito esforço em sua conta no Instagram, ele destacou a força mental do time de Lionel Scaloni na busca pelo bicampeonato mundial.
“Mais uma vez tivemos que sofrer, mas essa equipe nunca deixa de acreditar”, postou Messi. “Estamos mais uma vez entre os quatro melhores do mundo!!! Vamos lá!!!” A postagem reflete a mentalidade de resistência que tem marcado esta era da seleção argentina, que conquistou a reputação de sempre encontrar um jeito de vencer, mesmo quando não está em sua melhor forma.
- Getty Images Sport
Inglaterra é alertada sobre a “aura” de Messi
Embora alguns analistas tenham questionado o desempenho da Argentina, a presença do artilheiro ex aequo do torneio continua sendo a principal preocupação dos adversários. Messi tem se mostrado imbatível ao longo da competição na América do Norte, tendo já marcado oito gols no torneio até o momento.
O ex-jogador da seleção inglesa Micah Richards destacou essa ameaça única, alertando que marcar Messi é “impossível” e enfatizando sua presença inegável em campo. “Acima de tudo, ele tem o que o Jude [Bellingham] tem... personalidade e carisma”, disse Richards. “Messi é o jogador de futebol com mais carisma. O carisma de Messi está simplesmente em outro nível.”
Com a rivalidade renovada após mais de duas décadas, todos os olhos estarão voltados para saber se o gênio de 39 anos será capaz de dar mais uma aula de magia para acabar com as esperanças da Inglaterra de conquistar a glória na Copa do Mundo.
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