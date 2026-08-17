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'Vamos jogar de boné!' - Mikel Arteta ZOMBA de mudança de regra da Premier League enquanto técnico do Arsenal enfrenta crise com arremessos laterais longos
Arteta critica proibição de toalhas
Arteta expressou sua frustração com uma nova diretriz da Premier League que proíbe os jogadores de usarem toalhas para secar a bola antes dos arremessos laterais. O espanhol, cuja equipe utilizou com frequência a especialidade de Ben White e Declan Rice nos arremessos longos na última temporada, acredita que a retirada das toalhas representa uma mudança significativa na forma como os times se preparam para situações de bola parada no terço final.
Ao abordar os novos protocolos, o técnico do Arsenal brincou sobre possíveis soluções criativas para manter a bola seca para seus especialistas. "Não poder usar as toalhas já é algo grande", afirmou Arteta durante uma coletiva de imprensa recente. Em tom de brincadeira, ele acrescentou: "Vamos ver o que faremos. Talvez joguemos de chapéu!"
- IPS
Novos protocolos para a nova temporada
A mudança na regra faz parte de uma repressão mais ampla à cera no futebol inglês, com o objetivo de aumentar o tempo efetivo de jogo. Nas temporadas anteriores, o uso de toalhas era uma área cinzenta que exigia acordo mútuo entre os dois clubes envolvidos antes do pontapé inicial. Um ponto de tensão ocorreu na última temporada, quando Riccardo Calafiori tentou usar uma toalha perto do gol do Newcastle United, mas o árbitro Jarred Gillett interveio e retirou a toalha porque as duas equipes não haviam concordado com seu uso.
As novas regras significam que os astros não poderão mais secar cuidadosamente a bola antes de lançar bolas longas para a área, uma tática que atraiu críticas generalizadas na última temporada.
Repressão contra atrasos táticos
Além da proibição da toalha, a Premier League está introduzindo várias medidas para acelerar o jogo, incluindo contagens regressivas para tiros de meta e laterais, além de janelas de substituição rigidamente monitoradas. Os protocolos de lesão também estão sendo endurecidos para desencorajar paralisações táticas no jogo. Jogadores de linha lesionados agora devem permanecer fora de campo por pelo menos um minuto após receberem atendimento e, crucialmente, se um goleiro precisar de atendimento médico, um jogador de linha daquele time também deverá deixar o campo por um minuto.
O próprio Arsenal já enfrentou acusações de antijogo no passado, mais notadamente quando o técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, criticou David Raya por receber atendimento em três ocasiões distintas durante uma apertada vitória por 1 a 0 do Arsenal.
No entanto, Arteta segue confiante de que seu elenco pode lidar com essas mudanças. "Tivemos a Premier League e os árbitros conosco para explicar e revisar tudo", explicou. "Vamos ter que ver quando a temporada começar, como isso vai se desenrolar, o que é mais viável, o que é menos viável e ao que precisamos nos adaptar.
"Sabemos que todo mundo está dando muita atenção aos detalhes, a todas as reposições e contagens regressivas, e isso vai trazer algo diferente, uma dinâmica diferente, um ritmo diferente. Então estou muito curioso para ver. São regras realmente boas porque o que estamos fazendo é tentar promover mais tempo de bola rolando e a fluidez dos jogos, o que é melhor, e esperamos que isso funcione."
- AFP
Ganhando embalo após o sucesso em Cardiff
O Arsenal chega à nova temporada da Premier League com grande confiança após uma atuação dominante em Wembley. A equipe acaba de conquistar seu primeiro título da temporada ao registrar a maior margem de vitória em uma final da Community Shield desde 2014, ao vencer o Manchester City de Enzo Maresca por 3 a 0. Agora, o time de Arteta tentará levar esse embalo diretamente para a nova campanha quando enfrentar o Coventry na abertura da Premier League, na sexta-feira.
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