Além da proibição da toalha, a Premier League está introduzindo várias medidas para acelerar o jogo, incluindo contagens regressivas para tiros de meta e laterais, além de janelas de substituição rigidamente monitoradas. Os protocolos de lesão também estão sendo endurecidos para desencorajar paralisações táticas no jogo. Jogadores de linha lesionados agora devem permanecer fora de campo por pelo menos um minuto após receberem atendimento e, crucialmente, se um goleiro precisar de atendimento médico, um jogador de linha daquele time também deverá deixar o campo por um minuto.

O próprio Arsenal já enfrentou acusações de antijogo no passado, mais notadamente quando o técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, criticou David Raya por receber atendimento em três ocasiões distintas durante uma apertada vitória por 1 a 0 do Arsenal.

No entanto, Arteta segue confiante de que seu elenco pode lidar com essas mudanças. "Tivemos a Premier League e os árbitros conosco para explicar e revisar tudo", explicou. "Vamos ter que ver quando a temporada começar, como isso vai se desenrolar, o que é mais viável, o que é menos viável e ao que precisamos nos adaptar.

"Sabemos que todo mundo está dando muita atenção aos detalhes, a todas as reposições e contagens regressivas, e isso vai trazer algo diferente, uma dinâmica diferente, um ritmo diferente. Então estou muito curioso para ver. São regras realmente boas porque o que estamos fazendo é tentar promover mais tempo de bola rolando e a fluidez dos jogos, o que é melhor, e esperamos que isso funcione."