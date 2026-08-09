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'Vamos fazer algumas escolhas na próxima semana' - Ruben Amorim faz alerta a estrelas do Milan após derrota para o Chelsea
Amorim se prepara para enxugar o elenco após derrota em Jacarta
Amorim admitiu que a hierarquia do clube vai se reunir para ajustar o elenco principal após a derrota para o Chelsea na Indonésia. O Milan foi derrotado por um doblete de Joao Pedro e um espetacular voleio com a parte externa do pé de Moises Caicedo, encerrando a sequência de invencibilidade do time durante sua turnê de verão.
Enquanto a equipe se prepara para voltar de avião da turnê pela Indonésia, o foco muda do campo de treinamento para a sala de reuniões. Amorim estabeleceu um prazo claro para a próxima redução do elenco. “Tomaremos decisões sobre nossos jogadores. Estas duas semanas de treinamento foram muito positivas, mas temos um elenco grande, então precisamos escolher alguns jogadores e faremos algumas escolhas na próxima semana", disse Amorim à Sky Sport Italia.
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Lições aprendidas com a derrota em Jacarta
Apesar do placar elástico contra um dos gigantes da Premier League, Amorim insistiu que a atividade era uma parte necessária do desenvolvimento da equipe. O técnico escolheu uma abordagem tática que tirou seus jogadores da zona de conforto, optando por um sistema de pressão alta que os deixou vulneráveis à qualidade do Chelsea nos contra-ataques.
"Sabíamos que sofreríamos um pouco hoje, mas queríamos desafiar os jogadores", explicou Amorim. "Eles sabem defender em equipe, jogar no mano a mano e pressionar alto. Contra times como o Chelsea, nunca vamos pressionar dessa forma, mas estamos aqui para nos preparar para vencer o primeiro jogo oficial da temporada e dar confiança aos nossos jogadores."
"Também tínhamos muitos jogadores jovens no elenco, então isso faz parte de um processo para integrá-los à equipe e deixá-los prontos para vencer a primeira partida oficial da campanha."
Pistas de seleção e desequilíbrios no elenco
A escalação em Jacarta trouxe vários pontos de discussão sobre a hierarquia de Amorim. Enquanto o veterano Luka Modric e o ponta decisivo Rafael Leao fizeram suas primeiras partidas como titulares no verão após as pausas pós-Copa do Mundo, outros nomes experientes ficaram notavelmente fora de campo. Youssouf Fofana e Fikayo Tomori, dois jogadores que eram esperados como pilares do novo Milan, passaram os 90 minutos inteiros no banco sem serem utilizados. Essa escolha tática, somada aos comentários posteriores de Amorim, sugere que a comissão técnica ainda está tentando definir o equilíbrio ideal entre estrelas já estabelecidas e a nova identidade tática que está sendo implementada neste verão.
A frustração para a cúpula do Milan está no atual gargalo do mercado de transferências. Embora o clube tenha sido ativo na identificação e na busca por alvos, a chegada de novos reforços está se tornando cada vez mais difícil sem a saída de jogadores do elenco atual. A folha salarial e os limites de inscrição do elenco significam que as saídas agora são a prioridade para os diretores técnicos.
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Preparativos finais para o início da Serie A
A derrota para o Chelsea serve como um lembrete claro do trabalho que ainda precisa ser feito, após resultados mais positivos no início do verão. A transição sob o comando de Amorim ainda está no começo, e o treinador está determinado a usar os dados coletados na viagem à Indonésia para definir sua seleção final de elenco. Com o confronto contra o Torino se aproximando, a pressão está sobre os jogadores para provar que pertencem aos planos de longo prazo de Amorim. As "escolhas" mencionadas pelo técnico provavelmente envolverão determinar quais jogadores serão colocados na lista de transferências e quais jovens talentos serão emprestados para ganhar experiência.
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