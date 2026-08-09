Amorim admitiu que a hierarquia do clube vai se reunir para ajustar o elenco principal após a derrota para o Chelsea na Indonésia. O Milan foi derrotado por um doblete de Joao Pedro e um espetacular voleio com a parte externa do pé de Moises Caicedo, encerrando a sequência de invencibilidade do time durante sua turnê de verão.

Enquanto a equipe se prepara para voltar de avião da turnê pela Indonésia, o foco muda do campo de treinamento para a sala de reuniões. Amorim estabeleceu um prazo claro para a próxima redução do elenco. “Tomaremos decisões sobre nossos jogadores. Estas duas semanas de treinamento foram muito positivas, mas temos um elenco grande, então precisamos escolher alguns jogadores e faremos algumas escolhas na próxima semana", disse Amorim à Sky Sport Italia.