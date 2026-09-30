Getty Images
Traduzido por
'Vamos encontrar uma maneira de jogar de forma diferente' - Lionel Scaloni detalha a evolução tática da Argentina no início da era pós-Lionel Messi
A vida após a lenda
A Argentina entrará em campo sem seu icônico camisa 10, enquanto Scaloni se prepara para um novo capítulo. A Argentina enfrenta a Bolívia em um amistoso na quarta-feira, no primeiro teste da era pós-Messi.
Messi anunciou sua aposentadoria da seleção no fim de agosto. No entanto, o jogador de 39 anos se despedirá oficialmente em uma partida de despedida contra o Benin, no Monumental, na próxima semana. Até lá, a famosa camisa segue sem dono. Scaloni não tem pressa para apontar um sucessor ao maior artilheiro da história do país.
- (C)Getty Images
Deixando a camisa vaga
Scaloni confirmou durante uma coletiva de imprensa em Córdoba que a camisa lendária será temporariamente aposentada. O técnico quer esperar até que o capitão tenha se despedido oficialmente.
"Não somos obrigados a atribuí-la para estes jogos, então não a daremos a ninguém até o jogo de despedida de Leo", disse Scaloni, como citado pela ESPN. "A ideia é que alguém eventualmente a assuma, dado o quão especial é vesti-la. Só ainda não decidimos quem."
Encontrando um novo equilíbrio tático
Substituir um jogador que marcou 125 gols pela seleção é um desafio imenso, e Scaloni admite que a equipe precisa evoluir. Embora a filosofia central permaneça a mesma, o técnico está pronto para testar novas soluções ofensivas.
"Vamos encontrar uma maneira de jogar de forma diferente", acrescentou o técnico. "É para isso que esses jogos servem, para experimentar. Dito isso, nosso estilo principal ainda gira em torno do controle da bola. A partir daí, vamos ver como nos adaptamos."
- AFP
Novos rostos entram em cena
Embora boa parte da equipe que sofreu uma derrota apertada por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo esteja presente, novos rostos estão ganhando espaço. Jogadores como Nico Paz, Roman Vega, Santiago Castro e Valentín Barco devem ter a chance de atuar durante esta pausa internacional.
A Argentina agora precisa disputar um amistoso contra a Bolívia, seguido por uma partida contra Burkina Faso no domingo. Em seguida, retornará a Buenos Aires em 7 de outubro. Lá, toda a nação se reunirá para dar um adeus final e emocionante ao maior jogador de sua história.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.