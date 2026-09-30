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MessiGetty Images
Yosua Arya
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'Vamos encontrar uma maneira de jogar de forma diferente' - Lionel Scaloni detalha a evolução tática da Argentina no início da era pós-Lionel Messi

L. Messi
Argentina
L. Scaloni
Argentina x Bolívia
Amistosos

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, está se preparando para a vida sem Lionel Messi, à medida que o lendário atacante se aproxima de sua despedida da seleção. A icônica camisa 10 permanecerá vaga por enquanto, com o treinador pronto para fazer experiências táticas contra a Bolívia, em Córdoba.

  • A vida após a lenda

    A Argentina entrará em campo sem seu icônico camisa 10, enquanto Scaloni se prepara para um novo capítulo. A Argentina enfrenta a Bolívia em um amistoso na quarta-feira, no primeiro teste da era pós-Messi.

    Messi anunciou sua aposentadoria da seleção no fim de agosto. No entanto, o jogador de 39 anos se despedirá oficialmente em uma partida de despedida contra o Benin, no Monumental, na próxima semana. Até lá, a famosa camisa segue sem dono. Scaloni não tem pressa para apontar um sucessor ao maior artilheiro da história do país.

  • messi(C)Getty Images

    Deixando a camisa vaga

    Scaloni confirmou durante uma coletiva de imprensa em Córdoba que a camisa lendária será temporariamente aposentada. O técnico quer esperar até que o capitão tenha se despedido oficialmente.

    "Não somos obrigados a atribuí-la para estes jogos, então não a daremos a ninguém até o jogo de despedida de Leo", disse Scaloni, como citado pela ESPN. "A ideia é que alguém eventualmente a assuma, dado o quão especial é vesti-la. Só ainda não decidimos quem."

  • Encontrando um novo equilíbrio tático

    Substituir um jogador que marcou 125 gols pela seleção é um desafio imenso, e Scaloni admite que a equipe precisa evoluir. Embora a filosofia central permaneça a mesma, o técnico está pronto para testar novas soluções ofensivas.

    "Vamos encontrar uma maneira de jogar de forma diferente", acrescentou o técnico. "É para isso que esses jogos servem, para experimentar. Dito isso, nosso estilo principal ainda gira em torno do controle da bola. A partir daí, vamos ver como nos adaptamos."

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  • FILES-FBL-ARGAFP

    Novos rostos entram em cena

    Embora boa parte da equipe que sofreu uma derrota apertada por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo esteja presente, novos rostos estão ganhando espaço. Jogadores como Nico Paz, Roman Vega, Santiago Castro e Valentín Barco devem ter a chance de atuar durante esta pausa internacional.

    A Argentina agora precisa disputar um amistoso contra a Bolívia, seguido por uma partida contra Burkina Faso no domingo. Em seguida, retornará a Buenos Aires em 7 de outubro. Lá, toda a nação se reunirá para dar um adeus final e emocionante ao maior jogador de sua história.

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