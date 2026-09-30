A Argentina entrará em campo sem seu icônico camisa 10, enquanto Scaloni se prepara para um novo capítulo. A Argentina enfrenta a Bolívia em um amistoso na quarta-feira, no primeiro teste da era pós-Messi.

Messi anunciou sua aposentadoria da seleção no fim de agosto. No entanto, o jogador de 39 anos se despedirá oficialmente em uma partida de despedida contra o Benin, no Monumental, na próxima semana. Até lá, a famosa camisa segue sem dono. Scaloni não tem pressa para apontar um sucessor ao maior artilheiro da história do país.