"Vamos derrotar Lionel Messi!" – Estrela da Argélia está pronta para as táticas "provocadoras" da Argentina e mira uma grande vitória na estreia na Copa do Mundo

O meio-campista nascido em Berlim, que já representou a Alemanha nas categorias de base antes de mudar sua filiação internacional para a Argélia, rapidamente se consolidou como peça fundamental no esquema tático de Vladimir Petkovic.

O jogador de 20 anos, cheio de energia, encara a estreia no torneio de peso com verdadeiro entusiasmo, sem se deixar intimidar pelo calibre do adversário. Antecipando a grande partida de estreia em 17 de junho, Maza disse: “Temos que fazer uma boa Copa do Mundo, e o primeiro jogo contra a Argentina será muito importante. Eles provocam bastante, mas temos que manter a calma, dar tudo de nós, jogar com inteligência e ver o que acontece.” Ele então concluiu com um sorriso: “Vamos derrotar o Messi, Inshallah.”