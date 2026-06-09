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"Vamos derrotar Lionel Messi!" – Estrela da Argélia está pronta para as táticas "provocadoras" da Argentina e mira uma grande vitória na estreia na Copa do Mundo
Os fennecs chegam aos EUA
A seleção norte-africana chegou ao seu campo de treinamento em Lawrence, em Kansas City, Missouri, antes de sua primeira participação na fase final da Copa do Mundo desde 2014. Recebida por dezenas de torcedores apaixonados dos Fennecs sob uma chuva torrencial, a equipe se prepara para uma campanha desafiadora no Grupo J. Maza, a estrela em ascensão do Bayer Leverkusen, destacou-se imediatamente ao falar com a imprensa reunida para delinear as ambições ousadas de seu país antes de enfrentar os favoritos do torneio.
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Maza traça o plano de jogo
O meio-campista nascido em Berlim, que já representou a Alemanha nas categorias de base antes de mudar sua filiação internacional para a Argélia, rapidamente se consolidou como peça fundamental no esquema tático de Vladimir Petkovic.
O jogador de 20 anos, cheio de energia, encara a estreia no torneio de peso com verdadeiro entusiasmo, sem se deixar intimidar pelo calibre do adversário. Antecipando a grande partida de estreia em 17 de junho, Maza disse: “Temos que fazer uma boa Copa do Mundo, e o primeiro jogo contra a Argentina será muito importante. Eles provocam bastante, mas temos que manter a calma, dar tudo de nós, jogar com inteligência e ver o que acontece.” Ele então concluiu com um sorriso: “Vamos derrotar o Messi, Inshallah.”
Os comentários provocam reações
Após uma estreia bem-sucedida na seleção principal contra o Togo, em outubro de 2024, o jovem promissor tornou-se indispensável durante a Copa Africana de Nações de 2025, no Marrocos, antes de a Argélia sofrer uma dura eliminação nas quartas de final contra a Nigéria.
Seus comentários ousados após a chegada rapidamente chamaram a atenção em todo o território da Albiceleste, sendo divulgados pelos principais veículos de notícias esportivas, incluindo TyC Sports, Ole e La Nación. Todos os principais meios de comunicação do país repercutiram as palavras do jovem argelino de ascendência vietnamita.
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Os jogos de preparação se aproximam
A seleção de Petkovic encerrará sua preparação para o torneio com um último amistoso contra a Bolívia na noite de quarta-feira. Após esse amistoso, os Fennecs estreiam oficialmente no Grupo J enfrentando a Argentina, antes de disputarem os jogos seguintes da fase de grupos contra a Jordânia e a Áustria. Tendo passado da fase de grupos apenas uma vez em toda a sua história — levando a Alemanha, futura campeã, à prorrogação em 2014 —, a Argélia precisa encontrar rapidamente o seu melhor ritmo para garantir mais uma campanha histórica nas eliminatórias.