Questionado sobre uma transferência milionária concluída no fim da janela de verão, o ex-meio-campista do Chelsea Poyet, que falou por cortesia da Gambling.com, o guia de confiança para sites de apostas, disse à GOAL: “Esse Man City é novo. Ele [Maresca] não é Pep Guardiola. Não é a mesma coisa. Eu assisti aos jogos. Não é a mesma coisa. Parecido. Há alguma semelhança.

“Além disso, como ele vai jogar? Lembre-se de que, quando você joga por certos times, vou te dar um exemplo: você joga em um time normal, nós vamos juntos e jogamos com Enzo, e ele pode jogar onde quiser porque é melhor do que todos nós, provavelmente. Mas então você vai para um clube em que precisa manter uma posição e talvez agora esteja jogando de costas para o gol. Essa é a força do Enzo? De costas para o gol? Talvez não.

“Então você precisa ver: vai jogar com um volante ou com dois volantes? Ele vai jogar aqui no meio, nós vamos jogar mais à frente. Tantas coisas precisam acontecer para o time render, para você render.

“Eu já disse antes também, Enzo era um camisa 6 de verdade na seleção da Argentina na Copa do Mundo. Um 6. E, nos melhores jogos dele pelo Chelsea, ele não era 6. Ele jogava atrás do atacante, chegando na área de trás para a frente. Os melhores jogos. Quando jogava no meio, não conseguia lidar com o ritmo do jogo.

“Agora, a coisa boa para o Enzo é que ele conhece o técnico, e o técnico o quer e estão forçando por ele. E agora ele vai para ver o Man City, com dois volantes, os melhores do mundo, suponho: 125m, 116m, Anderson e Enzo Fernandez. E Bouaddi. Eles serão os melhores meio-campistas centrais do mundo, esses três.

“Acho que o Man City vai brigar pelo título. Porque você tem [Erling] Haaland, porque tem um bom sistema, porque tem bons pontas. Agora, eles precisam realmente chegar a esse nível. Então vai ser interessante.

“No Chelsea, precisamos de [Moises] Caicedo de volta o mais rápido possível. Precisamos que [Romeo] Lavia esteja em forma, precisamos que Reece James esteja em forma. E precisamos que [Valentin] Barco dê um passo à frente, se adapte rapidamente e renda.

“E porque os jogadores que normalmente não jogam ou se machucam não vão estar lá. Vai faltar alguma coisa. E já vimos isso com Gusto jogando como meio-campista central. Vamos jogar com todos os laterais-direitos como meio-campistas centrais agora?”