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"Vamos colocar todos os laterais-direitos como meio-campistas centrais?!" - lenda do Chelsea, Gus Poyet reage à venda de Enzo Fernandez por £ 125 milhões e à falta de reposição no último dia da janela de transferências
Valor de Fernandez iguala recorde de transferência de Isak
Não foi exatamente uma surpresa quando o astro sul-americano Fernandez se encaminhou para a saída em Stamford Bridge, já que ele vinha se arrastando nessa direção havia algum tempo. Em determinado momento, Madri, com Real ou Atlético, foi cogitada como um possível destino. No fim, ele acabou em Manchester.
Uma taxa que iguala o recorde levou o jogador de 25 anos ao Etihad Stadium e o reuniu com o ex-técnico do Chelsea Enzo Maresca. Ele custou o mesmo que o atacante do Liverpool Alexander Isak, após sua transferência de 2025 do Newcastle para Anfield.
Fernandez deixou um barco que parece ter alcançado águas mais calmas, com Cole Palmer e Morgan Rogers gerando bastante otimismo no oeste de Londres. No entanto, ele deixou uma lacuna considerável a ser preenchida nos planos de Xabi Alonso, com as opções para o meio-campo um pouco escassas.
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O Chelsea está com poucas opções no meio-campo?
Questionado sobre uma transferência milionária concluída no fim da janela de verão, o ex-meio-campista do Chelsea Poyet, que falou por cortesia da Gambling.com, o guia de confiança para sites de apostas, disse à GOAL: “Esse Man City é novo. Ele [Maresca] não é Pep Guardiola. Não é a mesma coisa. Eu assisti aos jogos. Não é a mesma coisa. Parecido. Há alguma semelhança.
“Além disso, como ele vai jogar? Lembre-se de que, quando você joga por certos times, vou te dar um exemplo: você joga em um time normal, nós vamos juntos e jogamos com Enzo, e ele pode jogar onde quiser porque é melhor do que todos nós, provavelmente. Mas então você vai para um clube em que precisa manter uma posição e talvez agora esteja jogando de costas para o gol. Essa é a força do Enzo? De costas para o gol? Talvez não.
“Então você precisa ver: vai jogar com um volante ou com dois volantes? Ele vai jogar aqui no meio, nós vamos jogar mais à frente. Tantas coisas precisam acontecer para o time render, para você render.
“Eu já disse antes também, Enzo era um camisa 6 de verdade na seleção da Argentina na Copa do Mundo. Um 6. E, nos melhores jogos dele pelo Chelsea, ele não era 6. Ele jogava atrás do atacante, chegando na área de trás para a frente. Os melhores jogos. Quando jogava no meio, não conseguia lidar com o ritmo do jogo.
“Agora, a coisa boa para o Enzo é que ele conhece o técnico, e o técnico o quer e estão forçando por ele. E agora ele vai para ver o Man City, com dois volantes, os melhores do mundo, suponho: 125m, 116m, Anderson e Enzo Fernandez. E Bouaddi. Eles serão os melhores meio-campistas centrais do mundo, esses três.
“Acho que o Man City vai brigar pelo título. Porque você tem [Erling] Haaland, porque tem um bom sistema, porque tem bons pontas. Agora, eles precisam realmente chegar a esse nível. Então vai ser interessante.
“No Chelsea, precisamos de [Moises] Caicedo de volta o mais rápido possível. Precisamos que [Romeo] Lavia esteja em forma, precisamos que Reece James esteja em forma. E precisamos que [Valentin] Barco dê um passo à frente, se adapte rapidamente e renda.
“E porque os jogadores que normalmente não jogam ou se machucam não vão estar lá. Vai faltar alguma coisa. E já vimos isso com Gusto jogando como meio-campista central. Vamos jogar com todos os laterais-direitos como meio-campistas centrais agora?”
Quem mais se beneficiou com a transferência de Fernandez?
Poyet acrescentou, ao ser perguntado sobre quem mais se beneficiou do acordo de nove dígitos que levou Fernandez do Chelsea para o City e se custo-benefício ainda é algo que existe no futebol moderno: “Acho que os preços agora não são realistas. É muito difícil colocar uma qualidade em valor monetário, porque então há um modelo. Qual é o valor? Qual é o valor de [Kylian] Mbappe? 500 milhões? Não sei, estou apenas dizendo, ou até Harry Kane agora. Então, no momento, é o que as pessoas querem pagar.
“A situação com Enzo, acho que se deteriorou quando surgiram aqueles rumores sobre o Real Madrid, de que ele foi para Madri, ou a família dele, blá, blá, blá. Depois disso, acho que Enzo não estava feliz por algum motivo. E, olhando de fora, eu não conheço Enzo Fernandez, não conheço ninguém próximo a ele, mas, de fora, parecia que ele ia sair. Isso estava na minha cabeça, eu acho. Eu disse a muitos torcedores do Chelsea: ‘Acho que ele vai sair’.
“Eu estava esperando o substituto. Por algum motivo, que também não sabemos, clubes e diretores e presidentes, tudo é sempre adiado para o último dia da janela de transferências. Sabe, eles querem tornar os canais de TV muito importantes, para criar essas últimas horas malucas. Mas não acho que muitas pessoas tenham saído ganhando nessa situação, além do Enzo, suponho, porque também foi decisão dele.
“Provavelmente o Man City pagou um pouco mais do que todo mundo estava esperando. O Chelsea perdeu seu jogador, não conseguiu o substituto. O jogador do Monaco [Lamine Camara] que iria para o Chelsea, foi para o Sunderland, não foi para o Chelsea, não foi para o Sunderland.
“É porque todos os negócios têm que ser fechados no último minuto. Nós, treinadores, queremos que tudo seja resolvido o mais rápido possível. Sim, entendemos a situação financeira, e isso não é algo de que possamos reclamar. Mas, sabe, times como Chelsea, Man City e esses, cinco milhões, qual é a diferença, cinco milhões a mais ou a menos.
“Quando você tem o substituto, ou quando tem tempo para trabalhar com outro jogador, esse tipo de situação é um pouco diferente para os clubes e os treinadores. Essas coisas funcionam juntas. Sabe, sempre há alguém que perde. E, neste caso em particular, acho que o Chelsea agora está com pressa para se recuperar.”
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O Chelsea é candidato ao título da Premier League?
Caicedo ocupará uma vaga no meio-campo do Chelsea quando se livrar das lesões frustrantes que vêm atrapalhando seu desenvolvimento. Barco mostrou energia suficiente em suas atuações até aqui para indicar que pode ajudar a compensar a saída de um compatriota.
Fernandez, no entanto, havia acrescentado gols ao seu jogo vindo do meio-campo, recebendo comparações com a lenda dos Blues Frank Lampard no processo, e alguém precisará assumir esse papel se a equipe de Alonso quiser confirmar o potencial para brigar pelo título da Premier League.
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