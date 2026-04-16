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Adhe Makayasa

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“Vamos aproveitar isso” – Mikel Arteta elogia os craques do Arsenal por fazerem história, apesar do empate sem gols contra o Sporting CP

M. Arteta
Arsenal
Premier League
Arsenal x Sporting
Sporting
Liga dos Campeões

Mikel Arteta elogiou o elenco do Arsenal por ter alcançado um feito inédito nos 140 anos de história do clube, após a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões. Apesar do empate sem gols contra o Sporting CP, o técnico acredita que garantir uma vaga entre os quatro melhores dará um impulso psicológico fundamental para a equipe.

  • Fez história no norte de Londres

    O Arsenal chegou às semifinais da Liga dos Campeões pela segunda temporada consecutiva, marcando a primeira vez que o clube consegue chegar às semifinais por dois anos seguidos. Um empate disciplinado, embora pouco inspirador, por 0 a 0 no Emirates Stadium foi suficiente para garantir a vitória por 1 a 0 no placar agregado, graças ao gol decisivo de Kai Havertz no final da primeira partida. Embora o desempenho tenha carecido de criatividade no ataque, os Gunners mantiveram seu formidável histórico em casa na Europa, registrando o oitavo jogo sem sofrer gols em 12 partidas continentais nesta temporada.

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    Arteta transborda de orgulho

    Após os recentes reveses no campeonato nacional, o técnico do Arsenal estava ansioso para mudar o foco para a resiliência de seus jogadores e o caráter histórico de sua conquista. Arteta destacou a imensa dificuldade de conciliar as ambições europeias com um calendário nacional exaustivo, especialmente devido à ausência de jogadores-chave como Bukayo Saka e Martin Odegaard.

    Expressando sua gratidão pela dedicação do elenco sob pressão significativa, o espanhol disse: “Cem por cento. Este é um grande impulso para vencer a semifinal da Liga dos Campeões. É extremamente difícil e sabemos o que fizemos. Nós merecemos, merecemos plenamente, e vamos aproveitar porque merecemos. Minha mensagem [aos jogadores] foi de gratidão a eles. Sei do esforço e do comprometimento que demonstraram.

    “Há muito trabalho por trás disso. Fizemos algo que nunca havia sido feito na história do nosso clube em 140 anos, o que mostra a dificuldade disso, e tivemos que fazer isso de uma maneira muito especial, sem muitos jogadores importantes.”

  • Enfrentando um calendário difícil

    O resultado garante que o Arsenal continue sendo o único representante da Premier League nas fases finais da competição. Ao comentar sobre a importância de ser o último time inglês em disputa, Arteta acrescentou: “Há uma razão para sermos o único time inglês na competição, porque este campeonato e este calendário são extremamente desgastantes. Não somos perfeitos, precisamos melhorar em alguns aspectos, isso é certo, e reconhecemos isso. Mas há valor no que esses jogadores têm feito.”

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    A Etihad surge em meio à crise de lesões

    A noite histórica do Arsenal na Europa proporciona uma injeção vital de adrenalina enquanto o time se prepara para o confronto decisivo pelo título, no domingo, contra o Manchester City, no Etihad. Com 70 pontos na liderança, uma vitória permitiria à equipe de Arteta abrir nove pontos de vantagem, mas uma crescente onda de lesões ameaça minar seu ímpeto neste confronto crucial. Com Noni Madueke se juntando a Saka e Odegaard na lotada lista de lesionados, os Gunners precisam superar uma agenda doméstica exaustiva antes da difícil viagem para a semifinal da Liga dos Campeões, onde enfrentarão o Atlético de Madrid no Metropolitano.

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