“Vamos aproveitar isso” – Mikel Arteta elogia os craques do Arsenal por fazerem história, apesar do empate sem gols contra o Sporting CP

Após os recentes reveses no campeonato nacional, o técnico do Arsenal estava ansioso para mudar o foco para a resiliência de seus jogadores e o caráter histórico de sua conquista. Arteta destacou a imensa dificuldade de conciliar as ambições europeias com um calendário nacional exaustivo, especialmente devido à ausência de jogadores-chave como Bukayo Saka e Martin Odegaard.

Expressando sua gratidão pela dedicação do elenco sob pressão significativa, o espanhol disse: “Cem por cento. Este é um grande impulso para vencer a semifinal da Liga dos Campeões. É extremamente difícil e sabemos o que fizemos. Nós merecemos, merecemos plenamente, e vamos aproveitar porque merecemos. Minha mensagem [aos jogadores] foi de gratidão a eles. Sei do esforço e do comprometimento que demonstraram.

“Há muito trabalho por trás disso. Fizemos algo que nunca havia sido feito na história do nosso clube em 140 anos, o que mostra a dificuldade disso, e tivemos que fazer isso de uma maneira muito especial, sem muitos jogadores importantes.”