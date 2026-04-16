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“Vamos aproveitar isso” – Mikel Arteta elogia os craques do Arsenal por fazerem história, apesar do empate sem gols contra o Sporting CP
Fez história no norte de Londres
O Arsenal chegou às semifinais da Liga dos Campeões pela segunda temporada consecutiva, marcando a primeira vez que o clube consegue chegar às semifinais por dois anos seguidos. Um empate disciplinado, embora pouco inspirador, por 0 a 0 no Emirates Stadium foi suficiente para garantir a vitória por 1 a 0 no placar agregado, graças ao gol decisivo de Kai Havertz no final da primeira partida. Embora o desempenho tenha carecido de criatividade no ataque, os Gunners mantiveram seu formidável histórico em casa na Europa, registrando o oitavo jogo sem sofrer gols em 12 partidas continentais nesta temporada.
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Arteta transborda de orgulho
Após os recentes reveses no campeonato nacional, o técnico do Arsenal estava ansioso para mudar o foco para a resiliência de seus jogadores e o caráter histórico de sua conquista. Arteta destacou a imensa dificuldade de conciliar as ambições europeias com um calendário nacional exaustivo, especialmente devido à ausência de jogadores-chave como Bukayo Saka e Martin Odegaard.
Expressando sua gratidão pela dedicação do elenco sob pressão significativa, o espanhol disse: “Cem por cento. Este é um grande impulso para vencer a semifinal da Liga dos Campeões. É extremamente difícil e sabemos o que fizemos. Nós merecemos, merecemos plenamente, e vamos aproveitar porque merecemos. Minha mensagem [aos jogadores] foi de gratidão a eles. Sei do esforço e do comprometimento que demonstraram.
“Há muito trabalho por trás disso. Fizemos algo que nunca havia sido feito na história do nosso clube em 140 anos, o que mostra a dificuldade disso, e tivemos que fazer isso de uma maneira muito especial, sem muitos jogadores importantes.”
Enfrentando um calendário difícil
O resultado garante que o Arsenal continue sendo o único representante da Premier League nas fases finais da competição. Ao comentar sobre a importância de ser o último time inglês em disputa, Arteta acrescentou: “Há uma razão para sermos o único time inglês na competição, porque este campeonato e este calendário são extremamente desgastantes. Não somos perfeitos, precisamos melhorar em alguns aspectos, isso é certo, e reconhecemos isso. Mas há valor no que esses jogadores têm feito.”
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A Etihad surge em meio à crise de lesões
A noite histórica do Arsenal na Europa proporciona uma injeção vital de adrenalina enquanto o time se prepara para o confronto decisivo pelo título, no domingo, contra o Manchester City, no Etihad. Com 70 pontos na liderança, uma vitória permitiria à equipe de Arteta abrir nove pontos de vantagem, mas uma crescente onda de lesões ameaça minar seu ímpeto neste confronto crucial. Com Noni Madueke se juntando a Saka e Odegaard na lotada lista de lesionados, os Gunners precisam superar uma agenda doméstica exaustiva antes da difícil viagem para a semifinal da Liga dos Campeões, onde enfrentarão o Atlético de Madrid no Metropolitano.