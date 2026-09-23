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'Vamos aproveitar isso' - Lisandro Martinez está pronto para homenagear Lionel Messi após a dor da final da Copa do Mundo
Zagueiro reflete sobre derrota de partir o coração
Martinez chegou a Buenos Aires na manhã de terça-feira para se juntar ao grupo de 37 jogadores da Argentina em seu mais recente período de treinos pela seleção. O zagueiro falou imediatamente com os repórteres sobre a dor persistente da agonizante derrota na final da Copa do Mundo para a Espanha. No entanto, o defensor insistiu que o grupo precisa mudar o foco rapidamente para garantir que Messi receba uma despedida à altura em casa.
- Getty Images Sport
Martínez saúda os esforços do elenco no torneio
A decepção por ter ficado aquém na principal partida do futebol ainda repercute profundamente no vestiário da Argentina. Ao relembrar o sofrimento contra a Espanha, em entrevista à ESPN Argentina, Martinez admitiu: "Muita dor, é preferível não ficar pensando nisso, mas também temos que destacar o enorme esforço que fizemos durante todo o torneio."
Reconhecendo a angústia compartilhada do grupo, o zagueiro acrescentou: "Sem dúvida, fizemos uma grande Copa do Mundo, mas dói em todos nós ter perdido a final."
Voltando sua atenção para a partida de despedida de Messi diante dos torcedores em casa, Martinez declarou: "Agora estamos aqui, de volta ao nosso país, e vamos aproveitar."
Federação planeja grande tributo no Monumental
A Associação do Futebol Argentino (AFA) organizou uma despedida espetacular em um Estadio Monumental com ingressos esgotados para celebrar o vencedor de oito Bolas de Ouro. Confirmando os planos da federação para a grande ocasião, o presidente da AFA, Claudio Tapia, disse: "Convidar o melhor jogador do mundo, o símbolo da nossa seleção, o nosso capitão, Lionel Andres Messi, para que ele possa receber a despedida que realmente merece."
A entidade também estendeu convites formais a todo o elenco campeão da Copa do Mundo de 2022 e a seus familiares para comparecer à noite histórica na capital.
- STEINSIEK.CH
Treinamento intenso antecede despedida emocionante
A equipe de Lionel Scaloni começou a treinar com portões fechados antes dos próximos amistosos em casa contra Bolívia e Burkina Faso. O elenco então encerrará sua programação com uma emocionante partida de despedida para Messi contra o Benin, em 6 de outubro, em Buenos Aires. Antes dos jogos, o técnico está programado para falar à imprensa em 29 de setembro para esclarecer seus planos para a equipe.
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