'Vamos aproveitar isso' - Lisandro Martinez está pronto para homenagear Lionel Messi após a dor da final da Copa do Mundo

A decepção por ter ficado aquém na principal partida do futebol ainda repercute profundamente no vestiário da Argentina. Ao relembrar o sofrimento contra a Espanha, em entrevista à ESPN Argentina, Martinez admitiu: "Muita dor, é preferível não ficar pensando nisso, mas também temos que destacar o enorme esforço que fizemos durante todo o torneio."

Reconhecendo a angústia compartilhada do grupo, o zagueiro acrescentou: "Sem dúvida, fizemos uma grande Copa do Mundo, mas dói em todos nós ter perdido a final."

Voltando sua atenção para a partida de despedida de Messi diante dos torcedores em casa, Martinez declarou: "Agora estamos aqui, de volta ao nosso país, e vamos aproveitar."