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'Vamos aproveitar isso!' - Lionel Scaloni confirma despedida internacional de Lionel Messi enquanto ícone da Argentina se prepara para adeus final
A última dança
Scaloni confirmou que Messi fará sua última partida pela Argentina em 6 de outubro. O atacante de 39 anos vestirá a famosa camisa listrada em azul e branco pela última vez em um amistoso contra Benin, no Estádio Monumental, em Buenos Aires.
Messi anunciou sua decisão de se afastar do futebol internacional no fim de agosto. Sua última partida promete ser uma ocasião emocionante, dando aos torcedores a chance de homenagear seu capitão antes que ele encerre oficialmente sua carreira histórica pela seleção nacional.
- AFP
Uma homenagem merecida
Scaloni revelou que pressionou pessoalmente para que o jogo de despedida acontecesse durante esta Data Fifa. O treinador queria garantir a própria presença à beira do campo em um momento tão histórico.
"Acredito que um jogador como ele merece isso", disse Scaloni aos repórteres. "E eu pessoalmente dei a minha contribuição porque quero estar na despedida dele. E, como hoje não sei se estaria disponível mais adiante, fizemos um esforço para que ele pudesse estar nesta partida.
"Sabíamos de tudo o que ele estava passando e, ainda assim, ele teve a vontade e fez o esforço para vir se despedir com o seu povo, com as pessoas que o amam tanto. E acho que, se há uma homenagem a ser feita, ela deve ser feita agora, porque depois a magia talvez não seja a mesma. E acredito que agora é o momento de ele sentir esse amor de todos."
Um legado incomparável
Messi encerra sua carreira internacional como o maior artilheiro da história da Argentina, com 125 gols marcados, um número que pode até aumentar durante esta Data Fifa. Ele brilhou em sua sexta Copa do Mundo, marcando oito vezes em oito jogos por seu país. Para Scaloni, comandar o atacante do Inter Miami foi um dos pontos altos de sua carreira.
"Para mim, poder treiná-lo foi a experiência máxima. Foi um sonho. Eu disse isso a ele, e vou repetir pelo resto da minha vida. Nunca haverá ninguém como ele", acrescentou Scaloni. "É muito raro surgir um jogador assim, não só pelo que faz em campo, mas por tudo o que transmite fora dele. Vamos aproveitar isso.
"Depois da Copa do Mundo que ele acabou de disputar, não há muito mais a acrescentar. Se o prêmio é para o melhor jogador, não há dúvida. Já está decidido, as estatísticas comprovam isso. Enquanto ele estiver em um campo de futebol, é difícil argumentar que ele não o merece."
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A próxima geração
Antes da muito aguardada despedida contra o Benin, a Argentina tem uma agenda cheia. A equipe viajará para Córdoba para enfrentar a Bolívia em 30 de setembro, antes de receber Burkina Faso em 3 de outubro.
Esses jogos marcam o início de uma nova era para a seleção. Scaloni já está usando sua mais recente convocação para planejar o futuro, iniciando uma transição após as aposentadorias de grande repercussão de Messi e do veterano defensor Nicolas Otamendi.
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