Scaloni revelou que pressionou pessoalmente para que o jogo de despedida acontecesse durante esta Data Fifa. O treinador queria garantir a própria presença à beira do campo em um momento tão histórico.

"Acredito que um jogador como ele merece isso", disse Scaloni aos repórteres. "E eu pessoalmente dei a minha contribuição porque quero estar na despedida dele. E, como hoje não sei se estaria disponível mais adiante, fizemos um esforço para que ele pudesse estar nesta partida.

"Sabíamos de tudo o que ele estava passando e, ainda assim, ele teve a vontade e fez o esforço para vir se despedir com o seu povo, com as pessoas que o amam tanto. E acho que, se há uma homenagem a ser feita, ela deve ser feita agora, porque depois a magia talvez não seja a mesma. E acredito que agora é o momento de ele sentir esse amor de todos."