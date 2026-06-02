"Valor astronômico" e uma proposta por escrito! O FC Bayern parece estar trabalhando em uma transferência totalmente inesperada

Segundo o jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano, já estão em andamento negociações entre o Bayern e Saibari, que teriam ganhado força após a recusa de Gordon. O marroquino estaria “ansioso para se transferir para o Bayern neste verão”, segundo o jornalista. A Sky informou na tarde de terça-feira que o Bayern já teria apresentado uma proposta por escrito a Saibari e à sua agência de representação.

Segundo a reportagem, o técnico do Bayern, Vincent Kompany, e o diretor esportivo Max Eberl teriam conversado com Saibari e seus assessores na segunda-feira. No entanto, segundo a Sky, o Bayern também mantém contato com outros candidatos.

Em Eindhoven, Saibari ainda tem contrato até 2029. Segundo Romano, ele aguarda atualmente que o campeão holandês comunique suas exigências de transferência. Além do Bayern, rumores indicam que Galatasaray e Paris Saint-Germain também estariam de olho no atacante.

O jornal holandês local Eindhovens Dagblad também forneceu mais informações sobre os esforços do Bayern para contratar Saibari. Segundo o jornal, o PSV estaria ciente de que o FCB está tentando contratar seu craque. Além disso, oEindhovens Dagblad afirma que os holandeses estariam exigindo uma “soma gigantesca” por Saibari.

Este valor poderia, portanto, ultrapassar os 60 milhões de euros. Um patamar de preço que o Bayern teria estabelecido como limite, segundo informações, na tentativa fracassada de trazer Anthony Gordon para Munique. Assim, a exigência de transferência do Eindhovens não deve, pelo menos, ser um critério de exclusão para o FCB. A Sky, no entanto, fala de “limites financeiros claros” por parte do campeão alemão, sem citar um valor exato.

No caso de João Palhinha, o Bayern parece agora ter finalmente a chance de obter as receitas importantes que tanto deseja obter com as vendas de jogadores emprestados recentemente no verão, a fim de garantir o orçamento de transferências previsto para novas contratações. Ao contrário de relatos recentes de que Palhinha estaria de olho em um retorno ao Sporting de Lisboa e poderia ser novamente emprestado aos portugueses, o meio-campista estaria, segundo uma reportagem de Romano, preferindo permanecer no Tottenham Hotspur. O time inglês, que por pouco não foi rebaixado e que havia contratado Palhinha por empréstimo do Bayern na última temporada, possui uma opção de compra de cerca de 30 milhões de euros e, segundo informações, gostaria de exercê-la.