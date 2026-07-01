Na segunda-feira, o atacante de 19 anos do 1. FC Köln postou em sua conta do TikTok uma galeria com algumas fotos suas vestindo a camisa da seleção alemã (DFB). Abaixo das fotos, ele escreveu inicialmente: “Valeu a pena?”, acompanhado de alguns emojis pensativos.
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"Valeu a pena?" Mensagem oculta de Said El Mala após o desastre da seleção alemã na Copa do Mundo?
Muitos interpretaram a postagem como uma clara mensagem dirigida a Nagelsmann, que, apesar das excelentes atuações de El Mala com a camisa do Effzeh na última temporada, não o convocou para a seleção de 26 jogadores para a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México.
O técnico da seleção alemã justificou essa decisão pelo tempo de jogo insuficiente do jogador de 19 anos sob o comando do ex-técnico do Colônia, Lukas Kwasniok, bem como pelo comportamento defensivo de El Mala, que, em sua opinião, ainda não estava suficientemente desenvolvido. “É bem diferente estar no Bayern ou no Colônia. Ele simplesmente precisa ter mais tempo de jogo no Colônia”, esclareceu Nagelsmann no início de março.
Mesmo após a desistência de Lennart Karl, do Bayern de Munique, da Copa do Mundo devido a uma lesão — quando muitos esperavam uma convocação de última hora de El Malas —, o técnico da DFB ignorou o jogador de 19 anos e convocou, em seu lugar, Assan Ouedraogo, do Leipzig, para sua seleção.
Pouco tempo depois da publicação do post online, a legenda de El Malas já não estava mais disponível nessa forma — aparentemente, o jogador do Colônia a havia apagado em resposta à comoção causada.
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A Alemanha é eliminada de forma surpreendente pelo Paraguai na Copa do Mundo
Na noite de segunda-feira, sem El Mala, a Alemanha foi surpreendentemente eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo pelo Paraguai, um time considerado azarão. Contra os sul-americanos, a seleção alemã não conseguiu passar do empate em 1 a 1 após 120 minutos; na disputa de pênaltis, Kai Havertz, Nick Woltemade e Jonathan Tah acabaram errando suas cobranças.
No entanto, do ponto de vista de El Mala, este verão ainda não foi sem acontecimentos; afinal, rumores persistentes sobre uma transferência cercam o jogador de 19 anos. O Liverpool teria escolhido ele como principal alvo para o ataque após a suposta recusa de Yan Diomande. Antes disso, o Brighton & Hove Albion e o Brentford também haviam demonstrado interesse em uma transferência.
Devido ao contrato com o 1. FC Köln, válido até 2030 e que, segundo informações, não conteria cláusula de rescisão, o clube da cidade da catedral exige cerca de 50 milhões de euros como valor de transferência pelo jovem jogador.