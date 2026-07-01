"Valeu a pena?" Mensagem oculta de Said El Mala após o desastre da seleção alemã na Copa do Mundo?

Muitos interpretaram a postagem como uma clara mensagem dirigida a Nagelsmann, que, apesar das excelentes atuações de El Mala com a camisa do Effzeh na última temporada, não o convocou para a seleção de 26 jogadores para a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México.

O técnico da seleção alemã justificou essa decisão pelo tempo de jogo insuficiente do jogador de 19 anos sob o comando do ex-técnico do Colônia, Lukas Kwasniok, bem como pelo comportamento defensivo de El Mala, que, em sua opinião, ainda não estava suficientemente desenvolvido. “É bem diferente estar no Bayern ou no Colônia. Ele simplesmente precisa ter mais tempo de jogo no Colônia”, esclareceu Nagelsmann no início de março.

Mesmo após a desistência de Lennart Karl, do Bayern de Munique, da Copa do Mundo devido a uma lesão — quando muitos esperavam uma convocação de última hora de El Malas —, o técnico da DFB ignorou o jogador de 19 anos e convocou, em seu lugar, Assan Ouedraogo, do Leipzig, para sua seleção.

Pouco tempo depois da publicação do post online, a legenda de El Malas já não estava mais disponível nessa forma — aparentemente, o jogador do Colônia a havia apagado em resposta à comoção causada.