Em uma movimentação surpreendente que causou ondas de choque no futebol espanhol, o Valencia CF anunciou oficialmente as demissões do técnico Corberan e do CEO de futebol Gourlay.

A decisão vem após um início catastrófico de temporada em La Liga, com a equipe somando apenas um ponto de 15 possíveis, uma sequência de resultados que fez o conselho entender que seu crédito como treinador não se estendia além da partida contra o Sevilla.



