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Valência aperta o botão de reiniciar! Carlos Corberan e o diretor esportivo Ron Gourlay são DEMITIDOS enquanto o clube inicia grande reformulação
Terremoto no Mestalla com a saída de Corberan
Em uma movimentação surpreendente que causou ondas de choque no futebol espanhol, o Valencia CF anunciou oficialmente as demissões do técnico Corberan e do CEO de futebol Gourlay.
A decisão vem após um início catastrófico de temporada em La Liga, com a equipe somando apenas um ponto de 15 possíveis, uma sequência de resultados que fez o conselho entender que seu crédito como treinador não se estendia além da partida contra o Sevilla.
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Valencia demite equipe de Gourlay
A reformulação não parou no treinador e no CEO. O Valencia também confirmou que toda a estrutura esportiva montada por Gourlay, incluindo Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andres Zamora e Malek Shafei, foi desmantelada.
O comunicado oficial do clube dizia: "O Valencia CF anuncia que decidiu encerrar a relação contratual com o CEO de Futebol, Ron Gourlay, assim como com os membros de sua equipe de trabalho, Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andres Zamora e Malek Shafei."
A ascensão e queda da era Corberan
A passagem de Corberan pelo Mestalla termina após 72 partidas oficiais, em um período definido por um milagre inicial seguido por um lento declínio rumo à mediocridade. Tendo chegado no dia de Natal de 2024 para substituir Ruben Baraja, Corberan foi inicialmente saudado como um salvador depois de conduzir a equipe para longe de uma perigosa luta contra o rebaixamento.
No entanto, apesar de ter recebido poder significativo no mercado de transferências e de ter assinado uma extensão de contrato até 2028 somente em junho passado, tudo desandou durante as primeiras semanas da atual campanha.
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Saída de Corberan vem com conta de € 6 milhões
De acordo com a Tribuna Deportiva, o custo financeiro dessa revolução será alto para o clube, que enfrenta dificuldades de caixa. Só a rescisão do contrato do treinador deve custar cerca de € 6 milhões em compensação para Corberan e sua comissão técnica.
Apesar disso, a mudança cria quase € 4 milhões extras de margem no Fair Play Financeiro para a comissão técnica que chegar, oferecendo um pequeno alento para a diretoria em Singapura enquanto corre para encontrar um substituto capaz de lidar com a imensa pressão do banco de reservas de Mestalla.
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