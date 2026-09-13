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Sevilla FC v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

Valência aperta o botão de reiniciar! Carlos Corberan e o diretor esportivo Ron Gourlay são DEMITIDOS enquanto o clube inicia grande reformulação

Valencia
C. Corberan
La Liga

O Valencia tomou a medida drástica de desmontar toda a sua hierarquia esportiva após um péssimo início na nova temporada, que deixou o clube amargando a lanterna da tabela. O técnico Carlos Corberan e o CEO de futebol Ron Gourlay foram ambos dispensados de suas funções, enquanto o time de Peter Lim tenta evitar uma crise crescente em Mestalla.

  • Terremoto no Mestalla com a saída de Corberan

    Em uma movimentação surpreendente que causou ondas de choque no futebol espanhol, o Valencia CF anunciou oficialmente as demissões do técnico Corberan e do CEO de futebol Gourlay.

    A decisão vem após um início catastrófico de temporada em La Liga, com a equipe somando apenas um ponto de 15 possíveis, uma sequência de resultados que fez o conselho entender que seu crédito como treinador não se estendia além da partida contra o Sevilla.


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    Valencia demite equipe de Gourlay

    A reformulação não parou no treinador e no CEO. O Valencia também confirmou que toda a estrutura esportiva montada por Gourlay, incluindo Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andres Zamora e Malek Shafei, foi desmantelada.

    O comunicado oficial do clube dizia: "O Valencia CF anuncia que decidiu encerrar a relação contratual com o CEO de Futebol, Ron Gourlay, assim como com os membros de sua equipe de trabalho, Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andres Zamora e Malek Shafei."

  • A ascensão e queda da era Corberan

    A passagem de Corberan pelo Mestalla termina após 72 partidas oficiais, em um período definido por um milagre inicial seguido por um lento declínio rumo à mediocridade. Tendo chegado no dia de Natal de 2024 para substituir Ruben Baraja, Corberan foi inicialmente saudado como um salvador depois de conduzir a equipe para longe de uma perigosa luta contra o rebaixamento.

    No entanto, apesar de ter recebido poder significativo no mercado de transferências e de ter assinado uma extensão de contrato até 2028 somente em junho passado, tudo desandou durante as primeiras semanas da atual campanha.

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    Saída de Corberan vem com conta de € 6 milhões

    De acordo com a Tribuna Deportiva, o custo financeiro dessa revolução será alto para o clube, que enfrenta dificuldades de caixa. Só a rescisão do contrato do treinador deve custar cerca de € 6 milhões em compensação para Corberan e sua comissão técnica.

    Apesar disso, a mudança cria quase € 4 milhões extras de margem no Fair Play Financeiro para a comissão técnica que chegar, oferecendo um pequeno alento para a diretoria em Singapura enquanto corre para encontrar um substituto capaz de lidar com a imensa pressão do banco de reservas de Mestalla.


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