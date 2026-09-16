Valencia abre conversas com o ex-técnico do México Javier Aguirre enquanto a busca por um novo treinador se intensifica

Embora as conversas ainda estejam em estágio inicial, a possibilidade de o veterano treinador retornar à Espanha é considerada realista. Uma fonte autorizada confirmou ao MARCA que a nomeação do técnico conhecido como El Vasco é vista com firmeza como "possível".

Aguirre sempre viu com bons olhos a possibilidade de trabalhar em La Liga, onde tem um extenso histórico em seis clubes diferentes, incluindo Osasuna, Atlético de Madrid, Espanyol, Zaragoza, Leganés e Mallorca.