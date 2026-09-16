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Valencia abre conversas com o ex-técnico do México Javier Aguirre enquanto a busca por um novo treinador se intensifica
Dirigentes do Mestalla abordam Aguirre
Segundo o MARCA, o Valencia entrou em contato com os representantes de Aguirre para explorar a possibilidade de nomear o experiente treinador. O recém-nomeado diretor esportivo Braulio Vazquez vê o técnico de 67 anos como um candidato ideal, citando sua forte liderança e trajetória comprovada. A investida acontece após a demissão de Corberan, que somou apenas um ponto em seus cinco primeiros jogos da liga.
- AFP
Treinador mexicano é considerado uma possibilidade
Embora as conversas ainda estejam em estágio inicial, a possibilidade de o veterano treinador retornar à Espanha é considerada realista. Uma fonte autorizada confirmou ao MARCA que a nomeação do técnico conhecido como El Vasco é vista com firmeza como "possível".
Aguirre sempre viu com bons olhos a possibilidade de trabalhar em La Liga, onde tem um extenso histórico em seis clubes diferentes, incluindo Osasuna, Atlético de Madrid, Espanyol, Zaragoza, Leganés e Mallorca.
Vasta experiência atrai interessados
Aguirre está sem clube desde que levou o México às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, onde foi eliminado pela Inglaterra. O ex-técnico do El Tri já havia recusado abordagens de Equador e Coreia do Sul, optando por fazer uma pausa após aquela campanha exigente. Enquanto isso, o Valencia inicialmente fez uma investida pelo ex-treinador do Barcelona Ernesto Valverde, mas voltou toda a sua atenção para Aguirre depois que essa consulta foi rejeitada.
- ZUMA Press Wire
Técnico interino conduz transição
O técnico interino Oscar Sanchez, que conduziu a equipe a uma vitória por 1 a 0 sobre o Alavés na terça-feira, seguirá no banco para o confronto deste fim de semana contra a Real Sociedad. Em vez de apressar uma nomeação, os dirigentes do clube planejam concluir a transição no comando durante a próxima pausa internacional. A vitória no meio de semana levou o Valencia ao 17º lugar, com quatro pontos, enquanto os preparativos seguem para uma nomeação permanente.
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