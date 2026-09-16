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Adhe Makayasa

Traduzido por

Valencia abre conversas com o ex-técnico do México Javier Aguirre enquanto a busca por um novo treinador se intensifica

J. Aguirre
Valencia
La Liga
México
Copa do Mundo
C. Corberan

Javier Aguirre surgiu como um dos principais candidatos ao cargo vago no Valencia após o início de conversas exploratórias entre as duas partes. Os dirigentes do clube agiram rapidamente para mirar o ex-treinador do México após a demissão de Carlos Corberan, acreditando que o técnico veterano tem a personalidade e o histórico necessários para tirar o clube dos problemas neste início de temporada.

  • Dirigentes do Mestalla abordam Aguirre

    Segundo o MARCA, o Valencia entrou em contato com os representantes de Aguirre para explorar a possibilidade de nomear o experiente treinador. O recém-nomeado diretor esportivo Braulio Vazquez vê o técnico de 67 anos como um candidato ideal, citando sua forte liderança e trajetória comprovada. A investida acontece após a demissão de Corberan, que somou apenas um ponto em seus cinco primeiros jogos da liga.

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  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    Treinador mexicano é considerado uma possibilidade

    Embora as conversas ainda estejam em estágio inicial, a possibilidade de o veterano treinador retornar à Espanha é considerada realista. Uma fonte autorizada confirmou ao MARCA que a nomeação do técnico conhecido como El Vasco é vista com firmeza como "possível".

    Aguirre sempre viu com bons olhos a possibilidade de trabalhar em La Liga, onde tem um extenso histórico em seis clubes diferentes, incluindo Osasuna, Atlético de Madrid, Espanyol, Zaragoza, Leganés e Mallorca.

  • Vasta experiência atrai interessados

    Aguirre está sem clube desde que levou o México às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, onde foi eliminado pela Inglaterra. O ex-técnico do El Tri já havia recusado abordagens de Equador e Coreia do Sul, optando por fazer uma pausa após aquela campanha exigente. Enquanto isso, o Valencia inicialmente fez uma investida pelo ex-treinador do Barcelona Ernesto Valverde, mas voltou toda a sua atenção para Aguirre depois que essa consulta foi rejeitada.

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  • imago-sport-1083366684.jpgZUMA Press Wire

    Técnico interino conduz transição

    O técnico interino Oscar Sanchez, que conduziu a equipe a uma vitória por 1 a 0 sobre o Alavés na terça-feira, seguirá no banco para o confronto deste fim de semana contra a Real Sociedad. Em vez de apressar uma nomeação, os dirigentes do clube planejam concluir a transição no comando durante a próxima pausa internacional. A vitória no meio de semana levou o Valencia ao 17º lugar, com quatro pontos, enquanto os preparativos seguem para uma nomeação permanente.

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