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Vale o custo-benefício? MLS é alertada contra planejada reunião do 'MSN' de Neymar com Lionel Messi e Luis Suarez no Inter Miami, enquanto o peso da idade começa a alcançar o craque brasileiro
O contrato de Neymar com o Santos está chegando ao fim
O contrato de Neymar com o Santos, clube que o revelou, vai expirar antes do fim deste ano. Aos 34 anos, ele tem algumas grandes decisões a tomar sobre o que acontecerá a seguir. As lesões têm sido um problema nos últimos tempos.
Também surgiram questionamentos sobre se um homem que segue sendo o jogador mais caro de todos os tempos, graças à sua transferência de € 222 milhões (£ 188 mi/US$ 249 mi) para o Paris Saint-Germain em 2017, ainda tem o brilho criativo que um dia o tornou tão empolgante de assistir e perigoso.
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Neymar vai se juntar a Messi no Inter Miami?
A Copa do Mundo de 2026 não saiu como o planejado para Neymar, depois de ver sua convocação para aquela competição gerar muitas manchetes. Com seu tempo de jogo limitado por Carlo Ancelotti, o maior artilheiro da história do Brasil acabou entrando na aposentadoria da seleção.
Sua paixão pelo jogo nunca diminuiu, e a habilidade que o fez conquistar uma legião de fãs ao redor do mundo não vai abandoná-lo completamente, e isso significa que outro novo desafio e um recomeço ainda podem ser buscados.
O GOAT argentino Messi tem contrato em Miami até 2028. Ele criou o hábito de receber rostos familiares nos Estados Unidos. O apelo de marketing de Neymar na MLS é óbvio para Sir David Beckham e companhia.
Uma contratação de Neymar faz sentido para a MLS?
Um acordo deveria ser fechado? Nem todo mundo está convencido. O futebol doméstico na América do Norte continua a crescer, então deveria haver maior ênfase em encontrar as estrelas de amanhã em vez de se entregar a ícones do passado em declínio?
Ao ser questionado para explicar sua posição quando se trata de outra contratação de peso para o Inter Miami, o ex-goleiro do FC Dallas Hislop, que falava em associação com cassinos online canadenses, disse à GOAL: “Não estou convencido de Neymar na MLS.
“Veja, talento incrível em torno do MSN. História incrível do que os três foram, particularmente pelo Barcelona. Mas Neymar sofreu algumas lesões horríveis. Não acho que ele esteja nem perto do jogador que já foi.
“E, dado quanto isso muito provavelmente pode custar à MLS, não tenho certeza de que seja um bom custo-benefício, além do espetáculo de ter os três juntos novamente. Dito isso, Luis Suarez também está desacelerando. Continua sendo um finalizador incrível, mas não sei se ele tem mais pernas para causar o impacto na MLS ou em qualquer outro lugar que já causou. E isso não é desrespeito algum a um dos melhores finalizadores que este esporte viu em gerações.
“Da mesma forma com Neymar. O tempo chega para todos nós, mesmo que [Cristiano] Ronaldo e Messi continuem provando o contrário. Então, apenas do ponto de vista de negócios, do ponto de vista financeiro, se eu estivesse no comando da MLS, não tenho certeza de que veria valor nisso.”
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Neymar trabalhou com Messi no Barcelona e no PSG
Neymar ainda não revelou, pelo menos em público, quais são seus planos para o futuro imediato. Pode ser que ele abrace a oportunidade de trabalhar novamente com o amigo próximo Messi, depois de também ter dividido o gramado com o oito vezes vencedor da Bola de Ouro no PSG.
A reunião do ‘MSN’, que capturou a imaginação de um público mundial, pode não acontecer independentemente do que o ídolo brasileiro decidir fazer, com o contrato de Suarez em Miami chegando ao fim aos 39 anos.
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