Um acordo deveria ser fechado? Nem todo mundo está convencido. O futebol doméstico na América do Norte continua a crescer, então deveria haver maior ênfase em encontrar as estrelas de amanhã em vez de se entregar a ícones do passado em declínio?

Ao ser questionado para explicar sua posição quando se trata de outra contratação de peso para o Inter Miami, o ex-goleiro do FC Dallas Hislop, que falava em associação com cassinos online canadenses, disse à GOAL: “Não estou convencido de Neymar na MLS.

“Veja, talento incrível em torno do MSN. História incrível do que os três foram, particularmente pelo Barcelona. Mas Neymar sofreu algumas lesões horríveis. Não acho que ele esteja nem perto do jogador que já foi.

“E, dado quanto isso muito provavelmente pode custar à MLS, não tenho certeza de que seja um bom custo-benefício, além do espetáculo de ter os três juntos novamente. Dito isso, Luis Suarez também está desacelerando. Continua sendo um finalizador incrível, mas não sei se ele tem mais pernas para causar o impacto na MLS ou em qualquer outro lugar que já causou. E isso não é desrespeito algum a um dos melhores finalizadores que este esporte viu em gerações.

“Da mesma forma com Neymar. O tempo chega para todos nós, mesmo que [Cristiano] Ronaldo e Messi continuem provando o contrário. Então, apenas do ponto de vista de negócios, do ponto de vista financeiro, se eu estivesse no comando da MLS, não tenho certeza de que veria valor nisso.”