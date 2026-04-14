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Jamal MusialaGetty Images

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"Vale a pena prestar atenção de vez em quando": Oliver Kahn sente-se mal interpretado em relação às declarações sobre a participação do astro do Bayern, Jamal Musiala, na Copa do Mundo

Copa do Mundo
J. Musiala
Bundesliga
Alemanha
Bayern de Munique

Oliver Kahn sente que suas declarações sobre uma possível desistência do jogador da seleção Jamal Musiala da Copa do Mundo foram mal interpretadas.

"Vale a pena ouvir com atenção de vez em quando", escreveu o ex-capitão do Bayern e da Seleção Alemã no X, ao comentar um trecho do programa de futebol 'Triple', da Sky, no qual ele havia se manifestado.

  • “Aparentemente”, explicou Kahn, “é possível interpretar as declarações de maneiras muito diferentes. Aqui está novamente a parte decisiva...” Isso levou Kahn à seguinte conclusão: “Se Jamal Musiala estiver pronto, ele tem lugar no grande palco da Copa do Mundo.”

    Durante o programa, Kahn questionou se isso seria possível, tendo em vista a grave lesão sofrida por Musiala no verão passado. “A questão é também (...), o que se passa na cabeça”, disse ele, “se você está pronto para entrar com 100% nas disputas.” Se não for esse o caso, talvez seja “mais sensato” “não ir para a Copa do Mundo”. Mas, enfatizou Kahn: “Os tipos de jogadores são muito diferentes.”

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  • Kahn: Jamal Musiala ainda pode ter um momento de revelação

    Além disso, ele já viu muitas vezes jogadores chegarem lesionados a um torneio e, mesmo assim, darem o máximo de si. Além disso, não se pode descartar que Musiala tenha um momento de revelação até a fase final, “e, de repente, tudo se encaixa e ele está de volta. Nesse caso, ele também deve ir para a Copa do Mundo.”

    As declarações de Kahn causaram bastante polêmica. Vários dirigentes e jogadores do Bayern de Munique as contestaram, e o próprio Musiala enfatizou: “De qualquer forma, quero ir para a Copa do Mundo.”

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