"Vale a pena prestar atenção de vez em quando": Oliver Kahn sente-se mal interpretado em relação às declarações sobre a participação do astro do Bayern, Jamal Musiala, na Copa do Mundo

“Aparentemente”, explicou Kahn, “é possível interpretar as declarações de maneiras muito diferentes. Aqui está novamente a parte decisiva...” Isso levou Kahn à seguinte conclusão: “Se Jamal Musiala estiver pronto, ele tem lugar no grande palco da Copa do Mundo.”

Durante o programa, Kahn questionou se isso seria possível, tendo em vista a grave lesão sofrida por Musiala no verão passado. “A questão é também (...), o que se passa na cabeça”, disse ele, “se você está pronto para entrar com 100% nas disputas.” Se não for esse o caso, talvez seja “mais sensato” “não ir para a Copa do Mundo”. Mas, enfatizou Kahn: “Os tipos de jogadores são muito diferentes.”