"Vale a pena ouvir com atenção de vez em quando", escreveu o ex-capitão do Bayern e da Seleção Alemã no X, ao comentar um trecho do programa de futebol 'Triple', da Sky, no qual ele havia se manifestado.
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"Vale a pena prestar atenção de vez em quando": Oliver Kahn sente-se mal interpretado em relação às declarações sobre a participação do astro do Bayern, Jamal Musiala, na Copa do Mundo
“Aparentemente”, explicou Kahn, “é possível interpretar as declarações de maneiras muito diferentes. Aqui está novamente a parte decisiva...” Isso levou Kahn à seguinte conclusão: “Se Jamal Musiala estiver pronto, ele tem lugar no grande palco da Copa do Mundo.”
Durante o programa, Kahn questionou se isso seria possível, tendo em vista a grave lesão sofrida por Musiala no verão passado. “A questão é também (...), o que se passa na cabeça”, disse ele, “se você está pronto para entrar com 100% nas disputas.” Se não for esse o caso, talvez seja “mais sensato” “não ir para a Copa do Mundo”. Mas, enfatizou Kahn: “Os tipos de jogadores são muito diferentes.”
Kahn: Jamal Musiala ainda pode ter um momento de revelação
Além disso, ele já viu muitas vezes jogadores chegarem lesionados a um torneio e, mesmo assim, darem o máximo de si. Além disso, não se pode descartar que Musiala tenha um momento de revelação até a fase final, “e, de repente, tudo se encaixa e ele está de volta. Nesse caso, ele também deve ir para a Copa do Mundo.”
As declarações de Kahn causaram bastante polêmica. Vários dirigentes e jogadores do Bayern de Munique as contestaram, e o próprio Musiala enfatizou: “De qualquer forma, quero ir para a Copa do Mundo.”