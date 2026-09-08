Valdas Dambrauskas: técnico lituano do Sabah leva clube azeri a Old Trafford na Liga dos Campeões

Valdas Dambrauskas alcançará um marco pessoal monumental quando comandar o Sabah, campeão do Azerbaijão, em Old Trafford, na Champions League. Vindo da Lituânia, país apaixonado por basquete, o técnico de 49 anos levou a cidade de Masazir, com população de apenas 19 mil habitantes, ao maior palco do futebol europeu.

O Sabah se tornou o primeiro time a iniciar na primeira fase classificatória e superar quatro mata-matas para chegar à fase principal.

A classificação completou uma ascensão notável do clube de nove anos, depois de Dambrauskas conquistar a dobradinha da liga e da copa nacionais em sua temporada de estreia, em 2026.