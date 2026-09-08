Yulian Todorov
Traduzido por
Valdas Dambrauskas: técnico lituano do Sabah leva clube azeri a Old Trafford na Liga dos Campeões
Técnico lituano leva o Sabah à história
Valdas Dambrauskas alcançará um marco pessoal monumental quando comandar o Sabah, campeão do Azerbaijão, em Old Trafford, na Champions League. Vindo da Lituânia, país apaixonado por basquete, o técnico de 49 anos levou a cidade de Masazir, com população de apenas 19 mil habitantes, ao maior palco do futebol europeu.
O Sabah se tornou o primeiro time a iniciar na primeira fase classificatória e superar quatro mata-matas para chegar à fase principal.
A classificação completou uma ascensão notável do clube de nove anos, depois de Dambrauskas conquistar a dobradinha da liga e da copa nacionais em sua temporada de estreia, em 2026.
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Prêmio de programa de TV financiou sonho inglês
De acordo com a BBC, o caminho de Dambrauskas até o comando na elite começou de forma inesperada em 2002, quando ele apareceu na versão lituana de Quem Quer Ser um Milionário?. Ele ganhou 4.000 litas, o equivalente a seis meses de salários médios, e usou o dinheiro para se mudar para Londres a fim de buscar licenças de treinador.
Apesar de ter crescido em um país onde o basquete domina o cenário esportivo, Dambrauskas sabia desde os 12 anos que seu futuro estava no comando do futebol.
"Minha ideia era tentar, de alguma forma, fazer esses cursos de treinador para conseguir a licença", disse Dambrauskas. "Para mim, a Inglaterra soa como oportunidades."
Muito trabalho e 13 troféus na carreira
Para bancar seus estudos na London Metropolitan University, Dambrauskas chegou a ter até quatro empregos ao mesmo tempo, trabalhando como jardineiro, faz-tudo, polidor de pisos e entregador de jornais. Sua grande oportunidade veio em 2004, quando a Manchester United Soccer Schools o contratou para treinar jogadores das categorias de base.
Depois de retornar ao exterior em 2010, Dambrauskas construiu uma extraordinária carreira nômade, conquistando 13 títulos em cinco países diferentes, incluindo Lituânia, Letônia, Bulgária, Croácia e Azerbaijão.
Ele se tornou o primeiro treinador lituano a obter uma licença da Uefa por meio da FA de Londres, antes de dominar esquemas táticos pela Europa.
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Momento de ciclo completo em Old Trafford
A trajetória de Dambrauskas dá uma volta completa enquanto o Sabah se prepara para seu confronto histórico contra o Manchester United, 20 anos depois de ele visitar Old Trafford pela primeira vez como treinador de jovens.
Depois da viagem a Manchester, o Sabah receberá Borussia Dortmund, Barcelona e Napoli em Baku, além de visitar Arsenal e Villarreal.
"Passar por aquele túnel e entrar naquele gramado está além da minha imaginação", disse Dambrauskas. "Agora é a hora de mostrar que podemos competir."
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