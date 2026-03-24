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Legacy USA 2 GFXGetty/GOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

“Vai, vai, EUA!” – O dramático gol da vitória de Landon Donovan contra a Argélia na Copa do Mundo de 2010 foi o primeiro momento decisivo do futebol americano

Legacy
Copa do Mundo
Estados Unidos
L. Donovan
Especiais e Opinião

Este é o “Legacy”, o podcast da GOAL que acompanha o caminho rumo à Copa do Mundo de 2026. Todas as semanas, revisitamos as histórias, os momentos e os mitos que moldaram o futebol mundial. No último episódio, voltamos a um dos momentos mais marcantes da história do futebol americano: o gol da vitória de Landon Donovan nos acréscimos contra a Argélia, em 2010. Foi o gol que paralisou uma nação, deu início ao primeiro verdadeiro momento viral do futebol nos Estados Unidos e transformou espectadores casuais em torcedores para toda a vida. Da decepção à histeria, de Pretória às salas de estar por toda a América, esta é a história do instante que mudou a seleção masculina de futebol dos EUA para sempre.

Quando o futebol é bom, não se trata de vitórias e derrotas, nem de gols e defesas; trata-se de emoções. Em sua essência, o esporte é uma explosão emocional, algo compartilhado entre as pessoas que assistem ao desenrolar do mesmo momento em tempo real. É o abraço com o desconhecido ao seu lado, o grito que você nem percebe ter solto, a incredulidade que o deixa olhando para a tela ou para o campo, se perguntando o que acabou de testemunhar.

Às vésperas da Copa do Mundo de 2010, a seleção masculina dos EUA (USMNT) encontrava-se em uma encruzilhada. O programa havia decolado em 2002, chegando às quartas de final, apenas para ser eliminado na fase de grupos quatro anos depois. Donovan havia vivido os dois extremos — a jovem estrela brilhante de 2002, o rosto frustrado de 2006. Em 2010, a pergunta pairava no ar: para onde exatamente o futebol americano estava indo?

O sorteio dos grupos não deu tempo para uma entrada suave. Os EUA estrearam contra a Inglaterra, um confronto repleto de história e expectativas. A Inglaterra era a favorita para vencer o grupo; os EUA, a Eslovênia e a Argélia ficaram na disputa pela segunda vaga. Um empate acirrado por 1 a 1 contra os Três Leões deu um impulso inicial.

A segunda partida trouxe o caos. Perdendo por 2 a 0 para a Eslovênia, os EUA montaram uma reação furiosa. Maurice Edu parecia ter marcado o gol da vitória no final – mas uma misteriosa marcação de falta anulou o gol.

“Eu ouvi o apito e pensei: ‘Que diabos?’”, disse Edu à ESPN em 2020. “Se aquele gol valesse, provavelmente seria a maior virada da história do futebol americano. Mas quer saber? Isso levou a um momento incrível na partida contra a Argélia.”


  • USA v Algeria: Group C - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    "Quase improvável demais"

    Com dois pontos em duas partidas, os EUA chegaram à última partida da fase de grupos sabendo exatamente o que precisavam fazer. O jogo, disputado em Pretória no dia 23 de junho, começou de forma caótica. A Argélia acertou a trave logo nos primeiros minutos, quase colocando os EUA em uma situação difícil logo no início, como já havia acontecido antes.

    No entanto, após esse susto, os americanos assumiram o controle. Clint Dempsey liderou uma onda atrás da outra de ataques, tendo um gol anulado por impedimento, acertando a trave e perdendo uma grande chance que deixou a partida, de alguma forma, ainda sem gols.

    À medida que o tempo se aproximava dos 90 minutos, o mesmo acontecia com as esperanças da seleção americana na Copa do Mundo.

    “Eles estavam sendo eliminados da Copa do Mundo”, disse o locutor Ian Darke à Fox Sports. “Os 90 minutos haviam se esgotado. Lembro-me de pensar que, quando Tim Howard pegou a bola, essa era realmente a última chance. Eles não conseguiram. Foi uma daquelas histórias que pareciam quase improváveis demais.”

    E, no entanto, a partida ainda reservava mais uma reviravolta.

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  • USA v Algeria: Group C - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    "Bem no ponto certo"

    Não se pode esquecer, em meio a tudo isso: Howard merece todo o crédito. Sem ele, o momento mágico de Donovan nunca teria acontecido. Sem ele, não estaríamos falando da campanha da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo de 2010, 15 anos depois.

    “O que as pessoas não percebem sobre aquele jogo é que, nos últimos 10 minutos ou mais, nós, os cinco jogadores de ataque, basicamente abandonamos nossa responsabilidade defensiva”, disse Donovan ao The Athletic. “Tim sabia que vários de nós estávamos, por falta de um termo melhor, simplesmente ‘trapaçando’ no campo.”

    Milésimos de segundo depois de fazer uma defesa à queima-roupa, Howard mostrou sua perspicácia. O goleiro da seleção americana imediatamente agarrou a bola e a lançou 50 metros à frente, com tanta rapidez que as câmeras de transmissão nem conseguiram capturar o lance.

    De repente, a câmera fez uma panorâmica e encontrou Donovan em alta velocidade, que começou a correr em direção ao gol da Argélia antes de dar um passe de lado para Altidore. O atacante da seleção americana cruzou para Dempsey, cujo chute foi defendido pelo goleiro Rais M'bolhi. Ele não defendeu longe o suficiente, porém. Donovan, que nunca parou de correr, se lançou sobre a bola perdida. O resto é história.

    “Foi rápido o suficiente, então não precisei pensar”, disse Donovan. “Se fosse um pouco mais lento, você realmente começaria a pensar. Estava naquela zona em que é realmente apenas instinto, em vez de ficar pensando onde você quer colocar a bola. Estava bem naquele ponto ideal.”

    “Vai, vai, EUA!”, gritou Darke, uma frase que ficaria para sempre associada ao locutor, a Donovan e à seleção masculina dos EUA. A emoção em campo era fácil de ver enquanto os companheiros de equipe se amontoavam sobre o artilheiro no canto. Eles haviam vencido o jogo nos momentos finais. A Copa do Mundo deles não terminaria contra a Argélia, e eles sabiam disso no momento em que Donovan mandou seu chute direto para o fundo da rede.

    O que eles não sabiam, porém, era o que aquilo significava para o pessoal em casa. No fim das contas, significou muito.

  • USA v Algeria: Group C - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    "Você precisa ver isso"

    Uma rápida pesquisa no YouTube por “Landon Donovan Argélia” apresenta uma variedade de resultados. O primeiro resultado, porém, nunca mudou. Trata-se de um vídeo que se tornou tão famoso quanto o próprio gol por capturar um momento específico e o que esse momento significou para tantas pessoas.

    O vídeo, postado pelo usuário Kitchel221c30, acumulou mais de 5,5 milhões de visualizações. Postado dois dias após o gol de Donovan, era uma compilação de reações de todo os Estados Unidos. Depois de todos esses anos, os comentários ainda estão repletos de espectadores dizendo que o vídeo lhes deu arrepios, tanto quando foi lançado quanto agora, 15 anos depois do fato.

    Os comentaristas do YouTube não são os únicos. Poucos dias após seu gol, Donovan também viu o vídeo. Isso abriu seus olhos para um fato em que ele sempre acreditou, mas agora sabia que era verdade: seu país realmente se importava.

    “Na manhã seguinte ao gol”, contou Donovan ao U.S. Soccer Podcast, “entramos no centro de mídia da U.S. Soccer, uma das salas do hotel onde estávamos hospedados, e eu estava passando pelo local durante o café da manhã quando [o diretor de comunicações da U.S. Soccer] Michael Kammarman me segurou e disse: ‘Você precisa ver isso’.”

    “Mais uma vez, isso foi em 2010, então as redes sociais não eram o que são hoje, a internet não era o que é hoje, e estávamos do outro lado do mundo, então não estávamos realmente conectados ao que estava acontecendo em casa.

    "Sentamos, assistimos ao vídeo e ficamos os dois chorando porque não conseguíamos acreditar que as pessoas em casa estavam vivendo o futebol daquela maneira. Eu nunca teria imaginado.

    "Isso te dá uma sensação de poder e orgulho pelo seu país, porque muitas dessas pessoas não eram fãs de futebol. Elas se tornaram fãs depois daquele dia, mas não eram fãs de futebol antes disso; elas estavam vivendo aquilo exatamente da mesma forma que nós. Nós estávamos em campo, mas elas estavam vivendo aquilo da mesma maneira, passando pelas mesmas emoções."

    Para muitos, essa experiência foi um ponto de virada. Como disse Donovan, muitas pessoas se tornaram fãs de futebol naquele dia e nunca mais olharam para trás.

  • USA v Algeria: Group C - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    "Algo bem especial"

    No dia daquele jogo contra a Argélia, o atual astro do Vancouver Whitecaps e jogador da seleção dos EUA, Sebastian Berhalter, e o resto da família tomaram o que ele chamou de “uma decisão drástica”. Ele faltaria à escola naquele dia e perderia uma peça teatral escolar para assistir ao jogo. Havia muito em jogo para deixar de assistir, é claro, e, no fim das contas, a decisão de Berhalter de assistir à seleção dos EUA foi recompensada, não foi?

    “Lembro-me de pensar: ‘Não acredito que isso aconteceu’”, disse Berhalter ao site oficial da MLS, diretamente do campo de treinamento da seleção americana. “Isso despertou muitas coisas em mim, sinceramente. Ter essa sensação enquanto crescia foi algo muito especial. Foi o momento mais memorável, especialmente durante a infância.”

    Agora, 15 anos depois, aquele menino de nove anos é ele próprio um meio-campista da Seleção, com seus próprios sonhos de Copa do Mundo, mas Berhalter não está sozinho. Houve muitos meninos de nove anos que se apaixonaram pelo futebol naquele dia. Havia alguns de 30 anos, alguns de 40 e alguns de 70 também. O gol de Donovan foi um que, de certa forma, transcendeu o esporte e se tornou algo maior.

    É por isso que, tantos anos depois, jogadores como Berhalter ainda refletem sobre ele. É por isso que, tantos anos depois, ele continua entre os momentos mais comentados da história do futebol americano. E é por isso que, no fim das contas, ainda não conseguimos definir com precisão o verdadeiro impacto daquele gol, principalmente porque ele continua a inspirar até hoje.

    Esse é o verdadeiro legado de Donovan. Esqueça os troféus, os elogios e as estatísticas e olhe mais a fundo. Naquele dia na África do Sul, Donovan inspirou uma nação e, mesmo agora, 15 anos depois, a nação continua falando sobre onde estava quando viu o gol, independentemente de essa reação ter sido capturada em vídeo ou não.

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