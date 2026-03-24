“Vai, vai, EUA!” – O dramático gol da vitória de Landon Donovan contra a Argélia na Copa do Mundo de 2010 foi o primeiro momento decisivo do futebol americano

Quando o futebol é bom, não se trata de vitórias e derrotas, nem de gols e defesas; trata-se de emoções. Em sua essência, o esporte é uma explosão emocional, algo compartilhado entre as pessoas que assistem ao desenrolar do mesmo momento em tempo real. É o abraço com o desconhecido ao seu lado, o grito que você nem percebe ter solto, a incredulidade que o deixa olhando para a tela ou para o campo, se perguntando o que acabou de testemunhar.

Às vésperas da Copa do Mundo de 2010, a seleção masculina dos EUA (USMNT) encontrava-se em uma encruzilhada. O programa havia decolado em 2002, chegando às quartas de final, apenas para ser eliminado na fase de grupos quatro anos depois. Donovan havia vivido os dois extremos — a jovem estrela brilhante de 2002, o rosto frustrado de 2006. Em 2010, a pergunta pairava no ar: para onde exatamente o futebol americano estava indo?

O sorteio dos grupos não deu tempo para uma entrada suave. Os EUA estrearam contra a Inglaterra, um confronto repleto de história e expectativas. A Inglaterra era a favorita para vencer o grupo; os EUA, a Eslovênia e a Argélia ficaram na disputa pela segunda vaga. Um empate acirrado por 1 a 1 contra os Três Leões deu um impulso inicial.

A segunda partida trouxe o caos. Perdendo por 2 a 0 para a Eslovênia, os EUA montaram uma reação furiosa. Maurice Edu parecia ter marcado o gol da vitória no final – mas uma misteriosa marcação de falta anulou o gol.

“Eu ouvi o apito e pensei: ‘Que diabos?’”, disse Edu à ESPN em 2020. “Se aquele gol valesse, provavelmente seria a maior virada da história do futebol americano. Mas quer saber? Isso levou a um momento incrível na partida contra a Argélia.”



