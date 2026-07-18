“Vai ser uma final espetacular” - Deco se divide entre Lionel Messi e os craques do Barcelona, enquanto a Espanha enfrenta a Argentina na decisão da Copa do Mundo

Em entrevista à Copesobre quem vai levantar o troféu, Deco admitiu que se encontra diante de um dilema devido aos laços que mantém com os dois times. O ex-jogador da seleção de Portugal disse: “Sempre torço pelo meu pessoal, mas o meu pessoal está em toda parte.

“Leo sempre foi um de nós. No fim das contas, é difícil escolher. De um lado, está o Leo, que, além de ser um amigo, deu tudo de si para nós, torcedores do Barça e fãs de futebol. Ele é uma lenda. Para mim, o que ele está fazendo é espetacular.

“Por outro lado, estão os rapazes, nossos rapazes do Barça. É sempre complicado, difícil. É por isso que vamos acompanhar tudo de perto amanhã. Acho que vai ser uma final espetacular.”