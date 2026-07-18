AFP
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“Vai ser uma final espetacular” - Deco se divide entre Lionel Messi e os craques do Barcelona, enquanto a Espanha enfrenta a Argentina na decisão da Copa do Mundo
Evento de destaque aguarda as estrelas
O diretor esportivo do Barcelona, Deco, chegou a Nova York para assistir à final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina no New York New Jersey Stadium. Sua presença ocorre no momento em que vários jogadores atuais do Blaugrana e a lenda do clube, Messi, se preparam para se enfrentar pela conquista do troféu.
A Espanha chegou à final após uma sequência de 17 jogos sem derrota, após vencer a França, enquanto a Argentina chegou à final com uma sequência de 14 vitórias consecutivas, após derrotar a Inglaterra.
- Getty/GOAL
"É difícil escolher"
Em entrevista à Copesobre quem vai levantar o troféu, Deco admitiu que se encontra diante de um dilema devido aos laços que mantém com os dois times. O ex-jogador da seleção de Portugal disse: “Sempre torço pelo meu pessoal, mas o meu pessoal está em toda parte.
“Leo sempre foi um de nós. No fim das contas, é difícil escolher. De um lado, está o Leo, que, além de ser um amigo, deu tudo de si para nós, torcedores do Barça e fãs de futebol. Ele é uma lenda. Para mim, o que ele está fazendo é espetacular.
“Por outro lado, estão os rapazes, nossos rapazes do Barça. É sempre complicado, difícil. É por isso que vamos acompanhar tudo de perto amanhã. Acho que vai ser uma final espetacular.”
Os pesos pesados se preparam para a batalha
O dirigente do Barcelona também fez uma avaliação da qualidade tática e da resiliência demonstradas por ambas as finalistas durante o torneio nos Estados Unidos. Ele acrescentou: “A Espanha, depois da semifinal, está jogando bem. A Argentina vem vencendo as partidas, e o Leo está jogando de forma espetacular. É por isso que acho que será uma grande final. Ambas as seleções têm jogadores fantásticos. A Espanha está jogando bem e a Argentina tem enfrentado dificuldades em algumas partidas, mas, no fim das contas, o que importa é a garra da equipe.”
- Getty Images Sport
As negociações de transferência são retomadas após a final
Assim que o torneio terminar, Deco voltará para a Catalunha para se dedicar inteiramente às negociações de transferências do Barcelona neste verão. Espera-se que o clube da La Liga apresente o novo ponta Karim Adeyemi na próxima semana para reforçar suas opções de ataque. Além dessa contratação, a diretoria do clube continuará avançando com negociações intensas para garantir a contratação do atacante argentino Julián Álvarez.
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