O diretor de futebol global da gigante de bebidas Red Bull conversou com o jornal Bild sobre a fase final que se aproxima, seus favoritos e a maneira como acompanha o torneio.
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"Vai ser legal e interessante": Jürgen Klopp está especialmente ansioso por um jogo na Copa do Mundo de 2026
Quando questionado se gostaria de assistir a um jogo da Copa do Mundo discretamente e de forma descontraída em um bar, o ex-técnico de sucesso do Liverpool e do BVB respondeu: “Discretamente? Sim, seria ótimo. Mas isso nunca vai acontecer. O jogo que estou particularmente ansioso para ver é Escócia x Brasil. Vai ser legal e interessante, porque duas filosofias de futebol completamente diferentes vão se enfrentar.”
Klopp vê um grande grupo de favoritos nesta Copa do Mundo. Ele inclui a seleção alemã nesse grupo, pois: “Tudo é possível!” Mas ele também poderia “citar dez outras equipes que também têm grandes chances.” É preciso ter sorte, não sofrer lesões e, claro, ter grande qualidade no elenco, disse ele, referindo-se à receita do sucesso.
Os principais candidatos ao título segundo Klopp: “Há seleções de classe mundial absoluta: campeãs mundiais como Argentina, França, Espanha e, claro, Inglaterra. Além disso, a Holanda. Portugal também pode ser uma surpresa. A Noruega, com Erling Haaland, provavelmente tem uma geração de ouro. E eles já derrotaram algumas grandes seleções.” No entanto, o técnico de 58 anos não quis se comprometer com três candidatos absolutos ao título.
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Jürgen Klopp alerta para a Escócia
Sobre as dicas secretas, Klopp aconselha: “Acho que devemos ficar de olho nas seleções britânicas. Pois, se elas conseguirem se preparar para o torneio, chegarão longe. Elas contam com uma boa geração de jogadores.”
E com isso ele não se referia apenas aos ingleses de Thomas Tuchel: “A Escócia sempre consegue causar problemas aos adversários de diversas maneiras, eles têm uma boa equipe. Mas, no fim das contas, provavelmente será assim: a partir das quartas de final, no máximo, só restarão as grandes equipes e as favoritas.”
A Copa do Mundo começa em 11 de junho com a partida de abertura entre o co-anfitrião México e a África do Sul. A final será disputada em 19 de julho no MetLife Stadium, em East Rutherford. Klopp acompanhará a Copa do Mundo como comentarista da MagentaSport.
A carreira de Jürgen Klopp como treinador principal
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