"Vai ser legal e interessante": Jürgen Klopp está especialmente ansioso por um jogo na Copa do Mundo de 2026

Quando questionado se gostaria de assistir a um jogo da Copa do Mundo discretamente e de forma descontraída em um bar, o ex-técnico de sucesso do Liverpool e do BVB respondeu: “Discretamente? Sim, seria ótimo. Mas isso nunca vai acontecer. O jogo que estou particularmente ansioso para ver é Escócia x Brasil. Vai ser legal e interessante, porque duas filosofias de futebol completamente diferentes vão se enfrentar.”

Klopp vê um grande grupo de favoritos nesta Copa do Mundo. Ele inclui a seleção alemã nesse grupo, pois: “Tudo é possível!” Mas ele também poderia “citar dez outras equipes que também têm grandes chances.” É preciso ter sorte, não sofrer lesões e, claro, ter grande qualidade no elenco, disse ele, referindo-se à receita do sucesso.

Os principais candidatos ao título segundo Klopp: “Há seleções de classe mundial absoluta: campeãs mundiais como Argentina, França, Espanha e, claro, Inglaterra. Além disso, a Holanda. Portugal também pode ser uma surpresa. A Noruega, com Erling Haaland, provavelmente tem uma geração de ouro. E eles já derrotaram algumas grandes seleções.” No entanto, o técnico de 58 anos não quis se comprometer com três candidatos absolutos ao título.