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Inside Brazil's Main Training Camp for FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

Traduzido por

"Vai ser legal e interessante": Jürgen Klopp está especialmente ansioso por um jogo na Copa do Mundo de 2026

Copa do Mundo
J. Klopp
Escócia
Brasil
Noruega
Argentina
Espanha
França
Portugal
Holanda

Jürgen Klopp revelou qual é o jogo da Copa do Mundo deste verão, nos EUA, Canadá e México, pelo qual está mais ansioso.

O diretor de futebol global da gigante de bebidas Red Bull conversou com o jornal Bild sobre a fase final que se aproxima, seus favoritos e a maneira como acompanha o torneio.

  • Quando questionado se gostaria de assistir a um jogo da Copa do Mundo discretamente e de forma descontraída em um bar, o ex-técnico de sucesso do Liverpool e do BVB respondeu: “Discretamente? Sim, seria ótimo. Mas isso nunca vai acontecer. O jogo que estou particularmente ansioso para ver é Escócia x Brasil. Vai ser legal e interessante, porque duas filosofias de futebol completamente diferentes vão se enfrentar.”

    Klopp vê um grande grupo de favoritos nesta Copa do Mundo. Ele inclui a seleção alemã nesse grupo, pois: “Tudo é possível!” Mas ele também poderia “citar dez outras equipes que também têm grandes chances.” É preciso ter sorte, não sofrer lesões e, claro, ter grande qualidade no elenco, disse ele, referindo-se à receita do sucesso.

    Os principais candidatos ao título segundo Klopp: “Há seleções de classe mundial absoluta: campeãs mundiais como Argentina, França, Espanha e, claro, Inglaterra. Além disso, a Holanda. Portugal também pode ser uma surpresa. A Noruega, com Erling Haaland, provavelmente tem uma geração de ouro. E eles já derrotaram algumas grandes seleções.” No entanto, o técnico de 58 anos não quis se comprometer com três candidatos absolutos ao título.

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  • Red Bull Bragantino v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Jürgen Klopp alerta para a Escócia

    Sobre as dicas secretas, Klopp aconselha: “Acho que devemos ficar de olho nas seleções britânicas. Pois, se elas conseguirem se preparar para o torneio, chegarão longe. Elas contam com uma boa geração de jogadores.” 

    E com isso ele não se referia apenas aos ingleses de Thomas Tuchel: “A Escócia sempre consegue causar problemas aos adversários de diversas maneiras, eles têm uma boa equipe. Mas, no fim das contas, provavelmente será assim: a partir das quartas de final, no máximo, só restarão as grandes equipes e as favoritas.”

    A Copa do Mundo começa em 11 de junho com a partida de abertura entre o co-anfitrião México e a África do Sul. A final será disputada em 19 de julho no MetLife Stadium, em East Rutherford. Klopp acompanhará a Copa do Mundo como comentarista da MagentaSport.

  • A carreira de Jürgen Klopp como treinador principal

    PeríodoClube
    2001 - 2008Mainz 05
    2008 - 2015Borussia Dortmund
    2015 - 2024FC Liverpool