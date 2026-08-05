Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
USMNT young playersGOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

'Vai ser fundamental' - Zavier Gozo, Julian Hall e Noahkai Banks lideram a lista de jovens estrelas que Mauricio Pochettino deve apresentar à seleção dos Estados Unidos

Análises
Estados Unidos da América
Especiais e Opinião
Z. Gozo
A. Mehmeti
J. Hall
M. Pochettino
Major League Soccer

A GOAL analisa quais caras novas deveriam estar com os Estados Unidos o quanto antes.

Uma das coisas que mais parecem empolgar Mauricio Pochettino é a oportunidade de trazer novos rostos. Depois de confirmar oficialmente nesta semana seu retorno como técnico da seleção masculina dos Estados Unidos, Pochettino falou longamente sobre seu desejo de começar algo novo. Parte disso é abrir espaço para uma nova geração, que pode formar a espinha dorsal da USMNT em 2030.

"Acho que isso vai ser fundamental", disse Pochettino nesta semana. "Vai ser importante mostrar aos jovens que realmente acreditamos que eles têm potencial para chegar a 2030.

"Temos quatro anos para começar a trabalhar e para começar a conhecer e estabelecer os princípios que esperamos deles. Acho que agora, depois da nossa experiência, precisamos dar a todos, os jogadores que estiveram conosco na Copa do Mundo ou fizeram parte do último processo e a nova geração, um novo jogador jovem, ou um jogador que talvez tenha amadurecido, mas não teve a possibilidade de estar naquele processo, eles precisam sentir que, se tiverem desempenho, podem ter a possibilidade de se juntar a nós."

Então, quem são esses jovens jogadores? Quem são os que têm capacidade de se juntar à USMNT agora? A GOAL analisa várias joias que podem dar início em breve à sua trajetória na USMNT...

  • Noahkai Banks, USMNTGetty

    Noahkai Banks, FC Augsburg

    De todos os nomes desta lista, este é o mais interessante, e não apenas porque ele atua em uma posição carente: zagueiro. Não, é o histórico de Banks que torna isso tão intrigante, assim como a grande pergunta: ele está pronto e disposto a se comprometer?

    Ele não estava na primavera, o que, no fim das contas, explica por que não esteve na convocação para a Copa do Mundo. Depois de se juntar à USMNT no outono para amistosos, Banks pediu para ficar fora do período de treinos de março para refletir sobre suas opções em meio ao interesse da Alemanha. Infelizmente para Banks, essa decisão foi seguida por uma queda no tempo de jogo. Ele disputou apenas uma partida somando abril e maio, saindo do banco para atuar por 29 minutos na derrota por 4 a 0 para o Union Berlin, em maio.

    A questão com Banks é que ele pode ser potencialmente transformador para a USMNT. Embora haja alguns bons zagueiros promissores surgindo, não parece que algum deles tenha o potencial de ser excelente como Banks tem. Ele consegue dar esse salto e, se conseguir, pode fazer isso vestindo a camisa da USMNT?

    Para Pochettino, cujo foco é tão grande na cultura, um retorno de Banks provavelmente exigiria um grande comprometimento e um mea culpa, mas ele é um prospecto que definitivamente vale a pena.

    • Publicidade
  • Julian Hall USMNT 2025Getty Images

    Julian Hall, New York Red Bulls

    Outro jogador com dupla nacionalidade, embora este esteja em uma situação diferente. A Polônia está flertando com a estrela do New York Red Bulls, que em geral tem se mantido firme com o futebol dos Estados Unidos. Se ele for deixado de lado no outono, isso pode mudar?

    Mesmo deixando tudo isso de lado, Hall fez por merecer uma oportunidade. Ele tem nove gols e quatro assistências em pouco menos de 1.600 minutos na MLS nesta temporada, ficando atrás apenas do atacante do San Jose Earthquakes Preston Judd no total de gols e assistências entre jogadores americanos. Com apenas 18 anos, Hall realmente deslanchou na MLS, garantiu uma seleção para o All-Star e está pronto para uma chance internacional.

    A concorrência por vagas no ataque é forte, particularmente se Pochettino enxergar Hall como um camisa 9. Talvez ele possa atuar aberto pelos lados, porém, por causa da relativa falta de profundidade nas posições de ponta. De qualquer forma, Hall é um jogador com potencial para realmente contribuir em 2030, então é uma boa ideia colocá-lo em ação.

  • Zavier Gozo, RSLGetty

    Zavier Gozo, Real Salt Lake-Crystal Palace

    Falando em talento ofensivo, Gozo mostrou bastante disso. A estrela do Real Salt Lake/futuro jogador do Crystal Palace foi escolhido para o All-Star como um dos melhores jogadores da MLS. Ele tem apenas 19 anos.

    Capaz de atuar como ponta ou ala, Gozo responde a várias questões para Pochettino. É por isso que ele esteve muito perto de entrar na convocação para a Copa do Mundo, apesar de ainda não ter nenhuma partida pela seleção. Gozo foi incluído na lista preliminar e, embora não tenha dado certo a tempo, isso mostrou o quão perto ele estava.

    Por causa disso, Gozo parece uma convocação óbvia neste outono. A grande questão será onde ele se encaixa no sistema dos EUA e com quem disputará minutos nos próximos anos.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Red Bull New York v Columbus CrewGetty Images Sport

    Adri Mehmeti, New York Red Bulls

    Há uma chance real de Mehmeti se tornar um meio-campista diferente de tudo o que o futebol americano já viu. Sua capacidade de ler o jogo aos 17 anos é simplesmente assustadora, e é por isso que é fácil enxergar Mehmeti como um pilar do meio-campo dos Estados Unidos por muito tempo.

    Esse momento pode começar em breve? Possivelmente. É muito a se pedir de um meio-campista de 17 anos, mas Mehmeti pode corresponder aos desafios que vêm com atuar em nível internacional. Ele foi comparado a Sergio Busquets e é elogiado por sua capacidade de ser um metrônomo e manter tudo funcionando. Se isso se traduzir para o nível internacional, e principalmente se acontecer em breve, que trunfo ele será para os Estados Unidos.

    Haverá dores de crescimento, e haverá momentos em que ele terá de se ajustar à velocidade do jogo, mas, se você acredita que ele pode ser um pilar, essas dores de crescimento valem a pena.


  • Atlanta United FC v New England RevolutionGetty Images Sport

    Peyton Miller, New England Revolutions e Luca Bombino, San Diego FC

    Vamos agrupar esses dois laterais juntos.

    Bombino tem 20 anos, e Miller tem 18, e ambos se firmaram como titulares legítimos na MLS pela lateral esquerda. Por vários anos, essa posição foi algo como um show de um homem só na USMNT, liderado por Antonee Robinson. No entanto, com Robinson prestes a completar 29 anos nesta semana e agora com uma lista mais longa de problemas de lesão, é hora de pensar no plano de sucessão. Com base no potencial, Bombino e Miller parecem ser os sucessores mais prováveis.

    Então, espere que pelo menos um deles tenha a chance de se firmar no início do ciclo, enquanto os EUA buscam preencher uma posição carente.

  • Cavan Sullivan Philadelphia Union 2026Getty

    Nomes para ficar de olho

    Além dos citados acima, há vários jovens jogadores que merecem ser mencionados como opções futuras para a USMNT, embora primeiro precisem de um pouco mais de amadurecimento antes de dar esse salto.

    Cavan Sullivan e Mathis Albert, dois dos principais prospectos ofensivos que o futebol dos Estados Unidos já viu, estão entre eles. Sullivan segue brigando por minutos no Philadelphia Union antes de dar seu grande salto para a Europa quando completar 18 anos. Albert já está lá e aparentemente ronda o time principal do Borussia Dortmund. A história nos diz que, se Albert realmente conseguir essa estreia no time principal, sua estreia pela USMNT não demorará a acontecer.

    No gol, Diego Kochen é um nome para ficar de olho, dada sua formação no Barcelona, mas primeiro precisará de um pouco de amadurecimento por empréstimo no Lyngby nesta temporada. Kochen treinou com a USMNT neste verão, assim como os também promissores goleiros Julian Eyestone e Andrew Rick, que também merecem menção como jogadores para observar.

    Por fim, fique de olho em Rokas Pukstas, que parece pronto para dar seu próximo passo na Europa depois de realmente construir seu nome na Croácia.