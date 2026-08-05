Uma das coisas que mais parecem empolgar Mauricio Pochettino é a oportunidade de trazer novos rostos. Depois de confirmar oficialmente nesta semana seu retorno como técnico da seleção masculina dos Estados Unidos, Pochettino falou longamente sobre seu desejo de começar algo novo. Parte disso é abrir espaço para uma nova geração, que pode formar a espinha dorsal da USMNT em 2030.

"Acho que isso vai ser fundamental", disse Pochettino nesta semana. "Vai ser importante mostrar aos jovens que realmente acreditamos que eles têm potencial para chegar a 2030.

"Temos quatro anos para começar a trabalhar e para começar a conhecer e estabelecer os princípios que esperamos deles. Acho que agora, depois da nossa experiência, precisamos dar a todos, os jogadores que estiveram conosco na Copa do Mundo ou fizeram parte do último processo e a nova geração, um novo jogador jovem, ou um jogador que talvez tenha amadurecido, mas não teve a possibilidade de estar naquele processo, eles precisam sentir que, se tiverem desempenho, podem ter a possibilidade de se juntar a nós."

Então, quem são esses jovens jogadores? Quem são os que têm capacidade de se juntar à USMNT agora? A GOAL analisa várias joias que podem dar início em breve à sua trajetória na USMNT...