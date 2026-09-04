Torres concluiu uma transferência de € 50 milhões para o PSG depois de recusar a chance de estender sua permanência no Barcelona. O jogador de 26 anos se muda para a capital francesa após uma campanha de destaque na Copa do Mundo de 2026. Após a saída de Robert Lewandowski para o Chicago Fire, o Barcelona esperava que Torres liderasse seu ataque nesta temporada. No entanto, com seu contrato se aproximando do fim, o atacante optou por se testar com o atual campeão europeu.

O espanhol já teve um início explosivo de vida na Ligue 1. Saindo do banco contra o Stade Rennais, com seu novo time perdendo por 2 a 0, Torres marcou dois gols no segundo tempo para salvar um empate por 2 a 2 em sua estreia.







