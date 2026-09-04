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Yosua Arya

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'Vai ser especial': Ferran Torres faz alerta ao Barcelona enquanto estrela do PSG se prepara para um reencontro 'empolgante' na Champions League

F. Torres
PSG
Barcelona
Campeonato Francês
Liga dos Campeões

Ferran Torres concluiu uma transferência de € 50 milhões para o Paris Saint-Germain e descreveu sua saída do Barcelona para se juntar aos atuais campeões europeus como um enorme passo à frente. O atacante espanhol agora enfrentará um reencontro emocionante com seus ex-companheiros de equipe na Champions League ainda este ano.

  • Torres conclui transferência bombástica para o PSG

    Torres concluiu uma transferência de € 50 milhões para o PSG depois de recusar a chance de estender sua permanência no Barcelona. O jogador de 26 anos se muda para a capital francesa após uma campanha de destaque na Copa do Mundo de 2026. Após a saída de Robert Lewandowski para o Chicago Fire, o Barcelona esperava que Torres liderasse seu ataque nesta temporada. No entanto, com seu contrato se aproximando do fim, o atacante optou por se testar com o atual campeão europeu.

    O espanhol já teve um início explosivo de vida na Ligue 1. Saindo do banco contra o Stade Rennais, com seu novo time perdendo por 2 a 0, Torres marcou dois gols no segundo tempo para salvar um empate por 2 a 2 em sua estreia.



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    Atacante avança um passo em transferência para o PSG

    Torres falou abertamente sobre as motivações por trás de sua saída de alto perfil da Catalunha. O atacante admitiu que as conversas iniciais com o gigante francês começaram antes mesmo da Copa do Mundo deste verão.

    "Os contatos com o PSG começaram ainda antes da Copa do Mundo", admitiu Torres, como citado pelo World Soccer Talk. "Eles nos ligaram e conversamos. Depois, eu já tinha tomado minha decisão porque queria jogar por um clube como o PSG. É um passo à frente na minha carreira do qual tenho muito orgulho, porque estou me juntando ao campeão europeu.

    "O PSG é, neste momento, o melhor time da Europa. Eles venceram as últimas duas Champions League. E isso coloca mais pressão sobre nossos rivais. Temos que melhorar. Vamos tentar vencer a Champions League pelo terceiro ano consecutivo."

  • A reunião com Luis Enrique desempenhou um papel fundamental

    Um fator significativo na transferência foi a chance de reencontrar o técnico do PSG, Luis Enrique. A dupla construiu uma forte relação de trabalho durante o período em que esteve junta na seleção espanhola.

    "Eu sempre disse que Luis Enrique foi como um pai para mim desde que cheguei à seleção espanhola", disse. "Ele sempre acreditou em mim. Acreditou em mim para que eu assinasse com o PSG. Ele sempre me deu muita confiança, e espero retribuir isso nesta temporada."

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    A expectativa aumenta para um enorme reencontro do Barcelona

    O destino já colocou Torres diante de seus ex-empregadores. O sorteio da fase de liga da Champions League de 2026-27 colocou PSG e Barcelona no mesmo caminho, preparando um duelo de peso no Parc des Princes, em 20 de outubro. O internacional espanhol espera uma ocasião emocionante, mas segue totalmente focado em ajudar o PSG a conquistar um terceiro título europeu consecutivo.

    "A partida contra o Barcelona será especial", afirmou Torres. "Eles foram meus companheiros de equipe por quatro anos e meio. Vai ser um jogo emocionante para mim e para o time. Os jogos entre PSG e Barcelona são sempre especiais. Vamos tentar vencer, mas veremos."

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