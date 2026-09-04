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'Vai ser especial': Ferran Torres faz alerta ao Barcelona enquanto estrela do PSG se prepara para um reencontro 'empolgante' na Champions League
Torres conclui transferência bombástica para o PSG
Torres concluiu uma transferência de € 50 milhões para o PSG depois de recusar a chance de estender sua permanência no Barcelona. O jogador de 26 anos se muda para a capital francesa após uma campanha de destaque na Copa do Mundo de 2026. Após a saída de Robert Lewandowski para o Chicago Fire, o Barcelona esperava que Torres liderasse seu ataque nesta temporada. No entanto, com seu contrato se aproximando do fim, o atacante optou por se testar com o atual campeão europeu.
O espanhol já teve um início explosivo de vida na Ligue 1. Saindo do banco contra o Stade Rennais, com seu novo time perdendo por 2 a 0, Torres marcou dois gols no segundo tempo para salvar um empate por 2 a 2 em sua estreia.
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Atacante avança um passo em transferência para o PSG
Torres falou abertamente sobre as motivações por trás de sua saída de alto perfil da Catalunha. O atacante admitiu que as conversas iniciais com o gigante francês começaram antes mesmo da Copa do Mundo deste verão.
"Os contatos com o PSG começaram ainda antes da Copa do Mundo", admitiu Torres, como citado pelo World Soccer Talk. "Eles nos ligaram e conversamos. Depois, eu já tinha tomado minha decisão porque queria jogar por um clube como o PSG. É um passo à frente na minha carreira do qual tenho muito orgulho, porque estou me juntando ao campeão europeu.
"O PSG é, neste momento, o melhor time da Europa. Eles venceram as últimas duas Champions League. E isso coloca mais pressão sobre nossos rivais. Temos que melhorar. Vamos tentar vencer a Champions League pelo terceiro ano consecutivo."
A reunião com Luis Enrique desempenhou um papel fundamental
Um fator significativo na transferência foi a chance de reencontrar o técnico do PSG, Luis Enrique. A dupla construiu uma forte relação de trabalho durante o período em que esteve junta na seleção espanhola.
"Eu sempre disse que Luis Enrique foi como um pai para mim desde que cheguei à seleção espanhola", disse. "Ele sempre acreditou em mim. Acreditou em mim para que eu assinasse com o PSG. Ele sempre me deu muita confiança, e espero retribuir isso nesta temporada."
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A expectativa aumenta para um enorme reencontro do Barcelona
O destino já colocou Torres diante de seus ex-empregadores. O sorteio da fase de liga da Champions League de 2026-27 colocou PSG e Barcelona no mesmo caminho, preparando um duelo de peso no Parc des Princes, em 20 de outubro. O internacional espanhol espera uma ocasião emocionante, mas segue totalmente focado em ajudar o PSG a conquistar um terceiro título europeu consecutivo.
"A partida contra o Barcelona será especial", afirmou Torres. "Eles foram meus companheiros de equipe por quatro anos e meio. Vai ser um jogo emocionante para mim e para o time. Os jogos entre PSG e Barcelona são sempre especiais. Vamos tentar vencer, mas veremos."
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