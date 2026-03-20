"Vai ser especial enfrentá-lo" – Timo Werner, estrela do San Jose Earthquakes, antecipa o confronto de grande destaque com seu ex-companheiro da seleção alemã, Thomas Müller

Werner destacou a longa história que compartilham ao falar sobre o confronto com Muller, dizendo:

“Conheço o Thomas há muito tempo, e ele é um cara incrível”, disse Werner. “Ele teve muito sucesso ao longo da carreira e continuou assim com o Vancouver nas últimas duas temporadas. Mesmo nesta fase, ele ainda é um jogador fantástico. Estou realmente ansioso para vê-lo novamente e jogar contra ele.

“Compartilhamos ótimos momentos como companheiros de equipe, assim como algumas batalhas difíceis como adversários, então será especial enfrentá-lo mais uma vez. Espero que possamos sair vitoriosos.”