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"Vai ser especial enfrentá-lo" – Timo Werner, estrela do San Jose Earthquakes, antecipa o confronto de grande destaque com seu ex-companheiro da seleção alemã, Thomas Müller
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Enfrentando um velho adversário
Werner destacou a longa história que compartilham ao falar sobre o confronto com Muller, dizendo:
“Conheço o Thomas há muito tempo, e ele é um cara incrível”, disse Werner. “Ele teve muito sucesso ao longo da carreira e continuou assim com o Vancouver nas últimas duas temporadas. Mesmo nesta fase, ele ainda é um jogador fantástico. Estou realmente ansioso para vê-lo novamente e jogar contra ele.
“Compartilhamos ótimos momentos como companheiros de equipe, assim como algumas batalhas difíceis como adversários, então será especial enfrentá-lo mais uma vez. Espero que possamos sair vitoriosos.”
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Uma amizade de longa data
Muller e Werner atuaram juntos 23 vezes pela seleção nacional ao longo dos anos:
“Com a seleção [alemã], passamos por altos e baixos. Quando entrei, ele já era campeão da Copa do Mundo, e foi um período desafiador em alguns momentos, mas ainda assim tivemos sucesso”, disse Werner. “Ganhamos a Copa das Confederações juntos e compartilhamos algumas experiências realmente importantes. Fora de campo, ele é uma ótima pessoa para se ter por perto. Tivemos muitos momentos divertidos. Lembro que muitas vezes nos sentávamos um ao lado do outro no ônibus durante torneios como a Copa do Mundo e o Campeonato Europeu, e aqueles foram momentos realmente bons.”
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Um início forte para San Jose
O Quakes de Werner teve um excelente início de temporada sob o comando de Bruce Arena. Apesar de ter perdido o craque Cristian Espinoza, seu jogador designado, durante o período de transferências de inverno, a equipe se reorganizou de forma admirável e ocupa a quarta posição na Conferência Oeste, com três vitórias e uma derrota. Werner deu uma assistência em cada uma de suas duas primeiras partidas pelo time californiano e teve um desempenho sólido contra o Seattle Sounders na semana passada.
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O Whitecaps de Muller está entre os favoritos
Espera-se que o Vancouver esteja entre os principais candidatos à conquista da MLS Cup. O time chegou à final no ano passado e fez um bom jogo contra o Inter Miami, apesar de ter perdido por 3 a 1 em Fort Lauderdale, na Flórida. Atualmente, lidera a Conferência Oeste, com quatro vitórias. Marcou 14 gols e sofreu apenas um. Muller já balançou as redes duas vezes até agora.
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