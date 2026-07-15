Vai ser difícil parar a Espanha! Vencedores e derrotados: a “La Roja” deixa sua marca antes da final da Copa do Mundo, enquanto os lendários atacantes da França são eliminados sem brilho

Tudo começou a dar muito errado para a equipe de Didier Deschamps, que era a grande favorita, logo aos 20 minutos, e, na verdade, ela nunca conseguiu se recuperar de verdade. A Espanha, por sua vez, controlou o jogo com classe e serenidade.
O lateral-esquerdo francês Lucas Digne perdeu completamente de vista Lamine Yamal após controlar um cruzamento longo e, na tentativa de afastar a bola, acabou acertando o ponta espanhol em vez da bola. O árbitro marcou pênalti imediatamente, e a cobrança foi convertida com segurança por Mikel Oyarzabal.
Os Bleus quase não ofereceram resposta, apesar do vasto potencial ofensivo à sua disposição, e os campeões da Copa do Mundo de 2018 foram brutalmente punidos por sua inércia pouco antes da marca de uma hora de jogo. Pedro Porro fez uma bela jogada de um-dois com Dani Olmo na entrada da área e sua arrancada não foi marcada, deixando o jogador do Tottenham com todo o tempo do mundo para chutar além do goleiro Mike Maignan, que saía ao seu encontro.
A situação poderia ter ficado ainda pior para a França momentos depois, quando Yamal cortou para dentro e desferiu um chute imparável que passou por Maignan, mas o gol foi anulado por impedimento. No entanto, a França não aproveitou essa chance de recuperação, não conseguindo criar nenhuma chance clara, e acabou sendo inesperadamente eliminada na fase das semifinais.
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