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Hamit Altintop GalatasarayAA
Ahmed Magdy

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"Vai ser difícil para eles voltarem!" - Hamit Altintop aposta que o Bayern de Munique vai eliminar o Real Madrid e faz uma previsão ousada sobre o futuro de Mohamed Salah

Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
M. Salah
Espanha
Alemanha
Egito

O ex-meio-campista do Real Madrid e do Bayern de Munique, Hamit Altintop, deu sua opinião sobre o confronto de peso nas quartas de final da Liga dos Campeões entre seus dois ex-clubes, deixando bem clara sua preferência. O veterano turco também comentou as especulações em torno do futuro de Mohamed Salah no Liverpool, agora que o egípcio entra em uma fase decisiva de sua carreira.

Hamit Altintop, ex-jogador do Bayern de Munique e do Real Madrid, deu sua opinião sobre a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões entre os dois clubes, além de compartilhar suas reflexões sobre o futuro do jogador da seleção egípcia Mohamed Salah.

Em entrevista ao programa esportivo “Modern Sports”, Altintop disse: “Tenho orgulho de ter vestido as camisas tanto do Real Madrid quanto do Bayern de Munique, mas torço pelo Bayern de Munique porque joguei por eles por mais tempo.” Seus comentários destacam a perspectiva única de um jogador que teve sucesso em dois dos ambientes mais exigentes da Europa.


  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    O Bayern manteve a vantagem sobre o "instável" Real Madrid

    Em entrevista ao programa “Modern Sports”, Altintop não hesitou em declarar a quem vai sua lealdade, apesar de ter defendido os dois gigantes europeus durante sua carreira como jogador. O jogador de 41 anos deixou claro que, embora respeite o tempo que passou na capital espanhola, seu coração continua na Baviera, após uma passagem mais longa pela Allianz Arena.

    “Tenho orgulho de ter vestido as camisas do Real Madrid e do Bayern de Munique, mas torço pelo Bayern de Munique porque joguei com eles por um período mais longo”, explicou Altintop. Analisando a situação atual do Los Blancos, ele sugeriu que a equipe de Carlo Ancelotti está vulnerável após um resultado difícil na primeira partida. “Acho que a vitória do Bayern de Munique no Santiago Bernabéu complica as coisas para o Real Madrid, especialmente porque a temporada deles não tem sido boa, com muitas oscilações. É muito difícil para eles se recuperarem, dada a situação atual.”

    Altintop apontou especificamente as dificuldades do ataque repleto de estrelas do Madrid como a principal razão para a derrota contra os alemães. “O desempenho de Vinícius Júnior e Kylian Mbappé tem sido inconsistente nesta temporada, e essa é uma das razões pelas quais o Real Madrid perdeu para o Bayern de Munique”, acrescentou, destacando a falta de eficiência das armas mais perigosas dos Galácticos.

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  • O efeito Kompany e o impacto de Michael Olise

    Embora tenha feito críticas ao Real Madrid, Altintop elogiou a transformação do Bayern de Munique sob o comando de Vincent Kompany. Ele acredita que o técnico belga conseguiu incutir a mesma mentalidade agressiva e vencedora que marcou sua própria carreira como jogador no Manchester City e na seleção belga.

    “O Bayern de Munique é um time forte e direto que sempre busca a vitória, assim como seu técnico Vincent Kompany era quando era jogador”, observou Altintop. Ele também atribuiu ao reforço de verão o mérito de ter tornado o gigante da Bundesliga uma força tão formidável na Europa nesta temporada. “Quando eles contam com um jogador excepcional como Michael Olise, fica difícil para qualquer time.”

    Apesar de sua confiança no Bayern, Altintop alertou que um time com o pedigree do Real Madrid nunca pode ser totalmente descartado até o apito final. Ele se manteve cauteloso em relação à partida de volta, afirmando: “A partida de volta ainda não está decidida, especialmente contra um time do porte do Real Madrid — um time que possui mentalidade de campeão e a capacidade de virar o jogo; tudo é possível.”


  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    O próximo passo de Salah após bater os recordes do Liverpool

    Além do drama da Liga dos Campeões, Altintop voltou sua atenção para o futuro do craque do Liverpool, Mohamed Salah. Com a situação contratual do egípcio sempre sendo um tema quente, o ex-jogador da seleção turca acredita que chegou a hora de Salah buscar um novo desafio fora de Anfield, após ter conquistado tudo o que era possível na Premier League.

    “Depois que Mohamed Salah quebrou todos os recordes, acho que todos entendem a situação de Salah e percebem seu desejo de deixar o Liverpool em busca de motivação e de conquistar novos feitos em sua carreira no futebol”, disse Altintop. Em vez de uma transferência para o Oriente Médio, ele pediu ao atacante que permanecesse no auge do futebol europeu, onde ainda pode disputar títulos importantes.

    “Espero que Mohamed Salah permaneça na Europa, seja jogando na Itália, na Espanha ou no Paris Saint-Germain, na França. Ele ainda é jovem e continua capaz de jogar nos níveis mais altos”, continuou. Encerrando com uma homenagem ao legado de Salah, Altintop acrescentou: “Mohamed Salah é um grande jogador e um atacante maravilhoso. Ele possui experiência, habilidade e uma personalidade forte no mundo do futebol. Espero que Mohamed Salah transfira sua experiência para a federação de futebol de seu país após a aposentadoria.”

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