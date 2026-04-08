"Vai ser difícil para eles voltarem!" - Hamit Altintop aposta que o Bayern de Munique vai eliminar o Real Madrid e faz uma previsão ousada sobre o futuro de Mohamed Salah

Em entrevista ao programa “Modern Sports”, Altintop não hesitou em declarar a quem vai sua lealdade, apesar de ter defendido os dois gigantes europeus durante sua carreira como jogador. O jogador de 41 anos deixou claro que, embora respeite o tempo que passou na capital espanhola, seu coração continua na Baviera, após uma passagem mais longa pela Allianz Arena.

“Tenho orgulho de ter vestido as camisas do Real Madrid e do Bayern de Munique, mas torço pelo Bayern de Munique porque joguei com eles por um período mais longo”, explicou Altintop. Analisando a situação atual do Los Blancos, ele sugeriu que a equipe de Carlo Ancelotti está vulnerável após um resultado difícil na primeira partida. “Acho que a vitória do Bayern de Munique no Santiago Bernabéu complica as coisas para o Real Madrid, especialmente porque a temporada deles não tem sido boa, com muitas oscilações. É muito difícil para eles se recuperarem, dada a situação atual.”

Altintop apontou especificamente as dificuldades do ataque repleto de estrelas do Madrid como a principal razão para a derrota contra os alemães. “O desempenho de Vinícius Júnior e Kylian Mbappé tem sido inconsistente nesta temporada, e essa é uma das razões pelas quais o Real Madrid perdeu para o Bayern de Munique”, acrescentou, destacando a falta de eficiência das armas mais perigosas dos Galácticos.