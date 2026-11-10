Quando Mbappe era uma jovem promessa que começava a se destacar no Monaco, houve conversas com o Liverpool e Klopp. Ele contou ao The Athletic sobre essas conversas: “Sim, estive perto de ir para o Liverpool. Minha mãe era muito fã de Jurgen Klopp, e o destino preferido dela era o Liverpool. Ela queria que eu fosse para lá.

“Não a ouvi porque queria jogar na minha cidade, Paris. Não queria deixar meu país antes de me tornar alguém. Mas, sim, minha mãe sempre dizia: ‘Liverpool. Você vai estar lá, jogando em Anfield. Vai ser incrível para você.’ E eu respondia: ‘OK!’

“Ela foi até lá para a primeira etapa das negociações. Conheceu a cidade, foi ao estádio, encontrou as pessoas. Ela dizia: ‘É um clube maravilhoso, todo mundo é muito gentil, é um clube familiar, um grande clube.’ Ela foi a Anfield e se apaixonou pelo estádio. Assistiu a alguns jogos sozinha para sentir o ambiente, porque queria me imaginar naquele estádio.

“Conversávamos o tempo todo. Eu perguntava: ‘O que você acha, mãe?’ Ela dizia: ‘Para mim, você tem que ir para o Liverpool.’ E eu respondia: ‘OK, OK, OK!’, porque Jurgen Klopp era um técnico incrível. Eu o conheci e tive uma relação maravilhosa com ele. Tinha um enorme respeito por ele.”

Mbappe também falou sobre um encontro com o então técnico do Liverpool durante um voo: “Lembro que estávamos no avião, dando voltas e voltas no ar enquanto ele explicava seu projeto.

“Eu disse: ‘Você não precisa me convencer. Você é Jurgen Klopp, é o Liverpool, um grande clube. Então, é claro que, se estou aqui, tenho algum interesse. Mas tenho outras opções, outros projetos, que também são bons.’ Eu disse a ele: ‘Qualquer decisão que eu tomar será uma boa decisão, porque estamos falando de alguns dos maiores clubes do mundo.’

“É uma história engraçada. Mas, no fim, decidi ir para o PSG porque, para mim, nascido e criado em Paris, não havia sensação melhor do que mostrar que eu podia ser uma estrela na minha cidade natal.”