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“Vai para o Liverpool”: Previsão ousada de transferência de Kylian Mbappe para a Premier League, com retorno do “galáctico” do Real Madrid ao PSG descartado
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Mbappé ainda não conquistou a Champions League nem a Bola de Ouro
Mbappe, da seleção francesa, que é o maior artilheiro da história de seu país e alcançou marca semelhante no principal torneio da Fifa durante o verão, despediu-se do PSG em 2024 ao partir em busca do tão desejado título da Champions League.
Assim que ele deixou o Parc des Princes, a potência da Ligue 1 conquistou seu primeiro título europeu e, desde então, venceu o troféu em duas edições consecutivas. Mbappe ficou se perguntando o que poderia ter acontecido, enquanto o reconhecimento com a Bola de Ouro também tem se mostrado difícil de alcançar.
O Real Madrid pretende conquistar os troféus mais prestigiados para seu principal jogador, o camisa 10, mas pode chegar o momento em que ele terá de considerar a possibilidade de perseguir esses mesmos sonhos em outro lugar. Será que ele poderia voltar ao seu país ou um novo começo na Inglaterra o atrairia? Arsenal, Liverpool, Manchester City e Chelsea já foram apontados como interessados nele.
Para onde Mbappe poderia ir quando deixar o Real Madrid?
Perguntado sobre onde Mbappe poderia ir parar depois de não conquistar os tão desejados títulos em Madri, o ex-meia do PSG Mulumbu, que falava em parceria com o Parimatch Online Casino, disse à GOAL: “É irônico, porque a maneira como ele saiu do PSG não foi a melhor.”
“Acho que, como todos sabem, e ele disse isso muitas vezes em entrevistas, o sonho era jogar pelo Real Madrid. Mas realmente acho que, depois do Real Madrid, se ele quiser deixar o clube, e esse é um grande ‘se’, porque vai ficar lá por muito tempo, irá para o Liverpool, com certeza.”
Ao ser convidado a explicar essa afirmação ousada, Mulumbu acrescentou: “Ele já disse isso antes. Conversou com Jurgen Klopp na época e é mesmo torcedor do Liverpool. Seria a melhor opção para ele e para o clube.”
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O que Mbappe disse sobre as conversas em pleno voo com o Liverpool e Klopp
Quando Mbappe era uma jovem promessa que começava a se destacar no Monaco, houve conversas com o Liverpool e Klopp. Ele contou ao The Athletic sobre essas conversas: “Sim, estive perto de ir para o Liverpool. Minha mãe era muito fã de Jurgen Klopp, e o destino preferido dela era o Liverpool. Ela queria que eu fosse para lá.
“Não a ouvi porque queria jogar na minha cidade, Paris. Não queria deixar meu país antes de me tornar alguém. Mas, sim, minha mãe sempre dizia: ‘Liverpool. Você vai estar lá, jogando em Anfield. Vai ser incrível para você.’ E eu respondia: ‘OK!’
“Ela foi até lá para a primeira etapa das negociações. Conheceu a cidade, foi ao estádio, encontrou as pessoas. Ela dizia: ‘É um clube maravilhoso, todo mundo é muito gentil, é um clube familiar, um grande clube.’ Ela foi a Anfield e se apaixonou pelo estádio. Assistiu a alguns jogos sozinha para sentir o ambiente, porque queria me imaginar naquele estádio.
“Conversávamos o tempo todo. Eu perguntava: ‘O que você acha, mãe?’ Ela dizia: ‘Para mim, você tem que ir para o Liverpool.’ E eu respondia: ‘OK, OK, OK!’, porque Jurgen Klopp era um técnico incrível. Eu o conheci e tive uma relação maravilhosa com ele. Tinha um enorme respeito por ele.”
Mbappe também falou sobre um encontro com o então técnico do Liverpool durante um voo: “Lembro que estávamos no avião, dando voltas e voltas no ar enquanto ele explicava seu projeto.
“Eu disse: ‘Você não precisa me convencer. Você é Jurgen Klopp, é o Liverpool, um grande clube. Então, é claro que, se estou aqui, tenho algum interesse. Mas tenho outras opções, outros projetos, que também são bons.’ Eu disse a ele: ‘Qualquer decisão que eu tomar será uma boa decisão, porque estamos falando de alguns dos maiores clubes do mundo.’
“É uma história engraçada. Mas, no fim, decidi ir para o PSG porque, para mim, nascido e criado em Paris, não havia sensação melhor do que mostrar que eu podia ser uma estrela na minha cidade natal.”
Por que Mbappe, Messi e Neymar não deram certo no PSG
Mbappe passou seis anos no PSG e se tornou o maior artilheiro da história do clube, com 256 gols em 308 partidas. Em determinado momento, jogou ao lado de Lionel Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, e do astro brasileiro Neymar, mas eles não conseguiram transformar o potencial em algo mais concreto.
Questionado sobre por que aquele projeto fracassou, diante do argumento frequente de que havia egos grandes demais para caber em um mesmo vestiário, Mulumbu disse: “Acho que é uma questão de filosofia. Luis Enrique encontra a melhor sintonia para a equipe.
“Como mencionei antes, a equipe não gira em torno de um grande jogador ou de um líder. É uma equipe formada, como podemos dizer, com [Achraf] Hakimi e Nuno Mendes atuando bem avançados em campo, enquanto [Khvicha] Kvaratskhelia e Desire Doue também conseguem defender. Então, eles trabalham uns pelos outros. Sabem o que querem fazer. E, como você mencionou, não há mais ego no vestiário. Por isso, é muito fácil trabalhar dessa forma.”
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A disputa pela glória na Champions League em 2026/27 já começou
O PSG voltou à disputa pelo terceiro título europeu consecutivo nesta temporada e já conquistou uma vitória de destaque sobre o Barcelona. O Real Madrid é, como sempre, outro forte candidato ao título da Champions League.
Mbappe estará ansioso para conquistar o mais emblemático dos troféus, deixando em suspenso qualquer conversa sobre uma aventura no Liverpool ou na Premier League longe de Anfield, a ser retomada apenas daqui a muitos anos.
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