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Kylian Mbappe Liverpool crest 2026Getty/GOAL
Chris Burton
Traduzido por

“Vai para o Liverpool”: Previsão ousada de transferência de Kylian Mbappe para a Premier League, com retorno do “galáctico” do Real Madrid ao PSG descartado

K. Mbappe
Liverpool
Real Madrid
PSG
La Liga
Campeonato Francês
Premier League

Quando chegar o dia de Kylian Mbappe deixar Madri, o atacante francês “irá para o Liverpool”, disse Youssouf Mulumbu à GOAL, descartando uma volta ao Paris Saint-Germain. Campeão da Copa do Mundo, ele não deve sair tão cedo, já que segue sob contrato na Espanha, mas pode se interessar pelo desafio de jogar na Premier League em algum momento.

  • Kylian Mbappe Ballon d'Or 2026 Real MadridGetty/GOAL

    Mbappé ainda não conquistou a Champions League nem a Bola de Ouro

    Mbappe, da seleção francesa, que é o maior artilheiro da história de seu país e alcançou marca semelhante no principal torneio da Fifa durante o verão, despediu-se do PSG em 2024 ao partir em busca do tão desejado título da Champions League.

    Assim que ele deixou o Parc des Princes, a potência da Ligue 1 conquistou seu primeiro título europeu e, desde então, venceu o troféu em duas edições consecutivas. Mbappe ficou se perguntando o que poderia ter acontecido, enquanto o reconhecimento com a Bola de Ouro também tem se mostrado difícil de alcançar.

    O Real Madrid pretende conquistar os troféus mais prestigiados para seu principal jogador, o camisa 10, mas pode chegar o momento em que ele terá de considerar a possibilidade de perseguir esses mesmos sonhos em outro lugar. Será que ele poderia voltar ao seu país ou um novo começo na Inglaterra o atrairia? Arsenal, Liverpool, Manchester City e Chelsea já foram apontados como interessados nele.

  • Para onde Mbappe poderia ir quando deixar o Real Madrid?

    Perguntado sobre onde Mbappe poderia ir parar depois de não conquistar os tão desejados títulos em Madri, o ex-meia do PSG Mulumbu, que falava em parceria com o Parimatch Online Casino, disse à GOAL: “É irônico, porque a maneira como ele saiu do PSG não foi a melhor.”

    “Acho que, como todos sabem, e ele disse isso muitas vezes em entrevistas, o sonho era jogar pelo Real Madrid. Mas realmente acho que, depois do Real Madrid, se ele quiser deixar o clube, e esse é um grande ‘se’, porque vai ficar lá por muito tempo, irá para o Liverpool, com certeza.”

    Ao ser convidado a explicar essa afirmação ousada, Mulumbu acrescentou: “Ele já disse isso antes. Conversou com Jurgen Klopp na época e é mesmo torcedor do Liverpool. Seria a melhor opção para ele e para o clube.”

  • Kylian Mbappe Jurgen KloppGetty

    O que Mbappe disse sobre as conversas em pleno voo com o Liverpool e Klopp

    Quando Mbappe era uma jovem promessa que começava a se destacar no Monaco, houve conversas com o Liverpool e Klopp. Ele contou ao The Athletic sobre essas conversas: “Sim, estive perto de ir para o Liverpool. Minha mãe era muito fã de Jurgen Klopp, e o destino preferido dela era o Liverpool. Ela queria que eu fosse para lá.

    “Não a ouvi porque queria jogar na minha cidade, Paris. Não queria deixar meu país antes de me tornar alguém. Mas, sim, minha mãe sempre dizia: ‘Liverpool. Você vai estar lá, jogando em Anfield. Vai ser incrível para você.’ E eu respondia: ‘OK!’

    “Ela foi até lá para a primeira etapa das negociações. Conheceu a cidade, foi ao estádio, encontrou as pessoas. Ela dizia: ‘É um clube maravilhoso, todo mundo é muito gentil, é um clube familiar, um grande clube.’ Ela foi a Anfield e se apaixonou pelo estádio. Assistiu a alguns jogos sozinha para sentir o ambiente, porque queria me imaginar naquele estádio.

    “Conversávamos o tempo todo. Eu perguntava: ‘O que você acha, mãe?’ Ela dizia: ‘Para mim, você tem que ir para o Liverpool.’ E eu respondia: ‘OK, OK, OK!’, porque Jurgen Klopp era um técnico incrível. Eu o conheci e tive uma relação maravilhosa com ele. Tinha um enorme respeito por ele.”

    Mbappe também falou sobre um encontro com o então técnico do Liverpool durante um voo: “Lembro que estávamos no avião, dando voltas e voltas no ar enquanto ele explicava seu projeto.

    “Eu disse: ‘Você não precisa me convencer. Você é Jurgen Klopp, é o Liverpool, um grande clube. Então, é claro que, se estou aqui, tenho algum interesse. Mas tenho outras opções, outros projetos, que também são bons.’ Eu disse a ele: ‘Qualquer decisão que eu tomar será uma boa decisão, porque estamos falando de alguns dos maiores clubes do mundo.’

    “É uma história engraçada. Mas, no fim, decidi ir para o PSG porque, para mim, nascido e criado em Paris, não havia sensação melhor do que mostrar que eu podia ser uma estrela na minha cidade natal.”

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  • Por que Mbappe, Messi e Neymar não deram certo no PSG

    Mbappe passou seis anos no PSG e se tornou o maior artilheiro da história do clube, com 256 gols em 308 partidas. Em determinado momento, jogou ao lado de Lionel Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, e do astro brasileiro Neymar, mas eles não conseguiram transformar o potencial em algo mais concreto.

    Questionado sobre por que aquele projeto fracassou, diante do argumento frequente de que havia egos grandes demais para caber em um mesmo vestiário, Mulumbu disse: “Acho que é uma questão de filosofia. Luis Enrique encontra a melhor sintonia para a equipe.

    “Como mencionei antes, a equipe não gira em torno de um grande jogador ou de um líder. É uma equipe formada, como podemos dizer, com [Achraf] Hakimi e Nuno Mendes atuando bem avançados em campo, enquanto [Khvicha] Kvaratskhelia e Desire Doue também conseguem defender. Então, eles trabalham uns pelos outros. Sabem o que querem fazer. E, como você mencionou, não há mais ego no vestiário. Por isso, é muito fácil trabalhar dessa forma.”

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026-27 goalGetty

    A disputa pela glória na Champions League em 2026/27 já começou

    O PSG voltou à disputa pelo terceiro título europeu consecutivo nesta temporada e já conquistou uma vitória de destaque sobre o Barcelona. O Real Madrid é, como sempre, outro forte candidato ao título da Champions League.

    Mbappe estará ansioso para conquistar o mais emblemático dos troféus, deixando em suspenso qualquer conversa sobre uma aventura no Liverpool ou na Premier League longe de Anfield, a ser retomada apenas daqui a muitos anos.