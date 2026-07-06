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Vai ou não vai? A verdade sobre a transferência de Ederson para o Manchester United por 38 milhões de libras, após notícias de que a negociação milionária envolvendo o meio-campista da seleção brasileira teria fracassado
Os Red Devils desmentem rumores de colapso
Fontes do United agiram rapidamente para desmentir as especulações de que a proposta de transferência de Ederson para Old Trafford estivesse em risco. Notícias vindas do Brasil no domingo sugeriram que a negociação envolvendo o jogador de 26 anos corria o risco de fracassar, causando agitação entre a torcida do United, ansiosa para ver o meio-campo reforçado neste verão.
No entanto, o clube esclareceu que não há problemas com o acordo e que a transferência continua firmemente dentro do cronograma. Uma fonte confirmou a situação da transferência ao TEAMTalk, afirmando: “Não há problemas com a transferência de Ederson. Ele deve passar por exames médicos na Inglaterra assim que for logisticamente possível, e tudo isso será confirmado no momento oportuno, mas a transferência está bem encaminhada e ainda de pé.”
- AFP
Detalhes financeiros do pacote de 38 milhões de libras
Estima-se que o valor total da transação pelo ex-jogador da Salernitana chegue a 38,85 milhões de libras (52 milhões de dólares). O United negociou um acordo estruturado que consiste em um valor inicial de 34 milhões de libras, além de 3,85 milhões de libras em bônus relacionados ao desempenho, descritos como facilmente alcançáveis. Essa abordagem metódica no mercado surge após um impulso financeiro significativo, já que o clube teria quitado 110 milhões de libras em dívidas.
O jogador de 26 anos, que integra a Seleção Brasileira, deve viajar para a Inglaterra nesta semana para realizar exames médicos em Carrington. Isso ocorre após a eliminação da Seleção da Copa do Mundo, após uma decepcionante derrota nas oitavas de final para a Noruega no domingo, o que liberou o meio-campista para finalizar seu contrato de longo prazo com o gigante da Premier League. Vale destacar que Ederson jogou apenas 20 minutos no total durante toda a campanha do Brasil
Começa a revolução no meio-campo de Carrick
Ederson é visto como a peça-chave na reconstrução do meio-campo sob o comando de Carrick. O técnico está empenhado em injetar capacidade atlética e habilidade na condução da bola no elenco, após a saída do veterano Casemiro. Segundo relatos, o clube pretende contratar até três novos meio-campistas centrais para garantir que possa disputar o título da Premier League e da Liga dos Campeões.
O próprio jogador estaria totalmente comprometido com a transferência, já tendo chegado a um acordo sobre os termos pessoais de um contrato que inclui uma opção do clube para prorrogar sua permanência. Assim que os exames médicos forem concluídos, ele se tornará a primeira grande contratação da janela de transferências de verão, definindo o tom para futuras negociações, enquanto a equipe de recrutamento continua avaliando diversas opções em todo o continente.
- Getty Images Sport
Outros alvos na mira do Old Trafford
Embora o foco esteja na conclusão da contratação de Ederson, o departamento de olheiros do United continua em ação. De acordo com a reportagem do TEAMTalk, há interesse em Andrey Santos, do Chelsea, e em Alex Scott, do Bournemouth, embora este último tenha sido alvo de uma proposta que foi rapidamente rejeitada pelos Cherries.
Ao garantir a contratação do craque da Atalanta com antecedência, o United espera proporcionar a Carrick uma pré-temporada completa com seu principal reforço tático. Com o jogador da seleção brasileira prestes a assinar um contrato de quatro anos, a diretoria do Old Trafford está confiante de que essa contratação será o catalisador para uma era de sucesso sob o comando da atual comissão técnica e da diretoria da INEOS.
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