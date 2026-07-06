Vai ou não vai? A verdade sobre a transferência de Ederson para o Manchester United por 38 milhões de libras, após notícias de que a negociação milionária envolvendo o meio-campista da seleção brasileira teria fracassado

Fontes do United agiram rapidamente para desmentir as especulações de que a proposta de transferência de Ederson para Old Trafford estivesse em risco. Notícias vindas do Brasil no domingo sugeriram que a negociação envolvendo o jogador de 26 anos corria o risco de fracassar, causando agitação entre a torcida do United, ansiosa para ver o meio-campo reforçado neste verão.

No entanto, o clube esclareceu que não há problemas com o acordo e que a transferência continua firmemente dentro do cronograma. Uma fonte confirmou a situação da transferência ao TEAMTalk, afirmando: “Não há problemas com a transferência de Ederson. Ele deve passar por exames médicos na Inglaterra assim que for logisticamente possível, e tudo isso será confirmado no momento oportuno, mas a transferência está bem encaminhada e ainda de pé.”











