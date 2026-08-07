Sharpe foi mais um a fazer parte da era dourada de sucesso de Sir Alex Ferguson em Old Trafford. Carrick certamente tirou muitas lições importantes do período em que trabalhou sob o comando do lendário escocês.

Questionado sobre quais seriam as características mais importantes que o atual chefe do United precisa ter assimilado de seu antigo mentor, Sharpe acrescentou: “Não sei se Michael precisa tirar alguma coisa de Alex Ferguson.

“Acho que você deve aprender com os técnicos com quem jogou e tirar pequenas coisas deles, mas certamente a mentalidade vencedora de Sir Alex. Ele queria vencer todos os jogos, não importava se era em casa ou fora, se era um jogo difícil ou um jogo fácil, todo jogo precisava ser vencido, e acho que Michael é assim também.

“Acho que há uma disciplina que ele tem dentro e ao redor do vestiário durante os jogos, nos treinos, até mesmo nos jogos de pré-temporada nesta temporada. Acho que ele tem a atitude certa de todos.

“Não sei se há algo específico, mas ética de trabalho e mentalidade vencedora. Acho que o principal é fazer o time começar impondo seu ritmo desde o apito inicial. Acho que, muitas vezes, nas últimas temporadas, eles começaram de forma um pouco desleixada e sem intensidade, e os adversários saíram na frente. Depois, é difícil buscar o resultado, mas acho que, se conseguir começar em cima, de forma positiva, e pressionar os adversários, acho que ele tem uma chance de ir bem.”