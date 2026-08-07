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Vai ganhar ou fracassar! Michael Carrick recebe aviso sobre troféus no Manchester United de campeão da Premier League, enquanto característica-chave compartilhada com Sir Alex Ferguson é destacada
Carrick assinou contrato de dois anos como técnico do Manchester United
Carrick sabe o que é preciso para conquistar títulos prestigiados, tendo levantado 18, incluindo cinco títulos da Premier League e uma taça da Champions League, nos tempos em que era jogador em Old Trafford. O desafio que ele enfrenta agora é como tentar replicar esse sucesso da melhor maneira.
Um chamado de socorro vindo do Old Trafford foi atendido em meados de janeiro, após a decisão do United de encerrar sua parceria com Ruben Amorim. Um rosto conhecido foi chamado para devolver estabilidade à área técnica.
Carrick se saiu admiravelmente nessa tarefa, com 12 vitórias em 17 partidas. Com o terceiro lugar e a classificação para a Champions League garantidos, uma oferta de contrato de dois anos foi devidamente apresentada.
Houve conversas sobre o Manchester United voltar à briga pelo título, caso um trabalho inteligente de contratações possa ser realizado na janela de transferências mais recente, com a expectativa em Manchester de que conquistas de troféus sejam entregues anualmente.
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Carrick precisa ganhar um troféu como técnico do Manchester United?
Questionado sobre se Carrick enfrentará perguntas incômodas caso fique aquém nesse aspecto, o ex-ponta do United Sharpe, falando por cortesia da NetBet, disse à GOAL: “Com certeza. Ele está em um dos maiores, se não o maior clube do mundo, então, se você não está conquistando títulos no fim de cada temporada, certamente haverá questionamentos e a pressão vai aumentar.
“Acho que ele vai esperar ganhar alguma coisa. Acho que os torcedores vão. Acho que a diretoria vai. Não há como esconder isso. Você tem que ganhar tudo e conquistar algo todos os anos. Isso faz parte do pacote.”
As características importantes que Carrick compartilha com Ferguson
Sharpe foi mais um a fazer parte da era dourada de sucesso de Sir Alex Ferguson em Old Trafford. Carrick certamente tirou muitas lições importantes do período em que trabalhou sob o comando do lendário escocês.
Questionado sobre quais seriam as características mais importantes que o atual chefe do United precisa ter assimilado de seu antigo mentor, Sharpe acrescentou: “Não sei se Michael precisa tirar alguma coisa de Alex Ferguson.
“Acho que você deve aprender com os técnicos com quem jogou e tirar pequenas coisas deles, mas certamente a mentalidade vencedora de Sir Alex. Ele queria vencer todos os jogos, não importava se era em casa ou fora, se era um jogo difícil ou um jogo fácil, todo jogo precisava ser vencido, e acho que Michael é assim também.
“Acho que há uma disciplina que ele tem dentro e ao redor do vestiário durante os jogos, nos treinos, até mesmo nos jogos de pré-temporada nesta temporada. Acho que ele tem a atitude certa de todos.
“Não sei se há algo específico, mas ética de trabalho e mentalidade vencedora. Acho que o principal é fazer o time começar impondo seu ritmo desde o apito inicial. Acho que, muitas vezes, nas últimas temporadas, eles começaram de forma um pouco desleixada e sem intensidade, e os adversários saíram na frente. Depois, é difícil buscar o resultado, mas acho que, se conseguir começar em cima, de forma positiva, e pressionar os adversários, acho que ele tem uma chance de ir bem.”
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Jogos do Manchester United em 2026-27: amistosos e estreia na Premier League
O United conseguiu reforçar seu elenco antes da campanha de 2026-27, com nomes como Youri Tielemans e Andrey Santos sendo contratados. Ainda se considera necessário fazer mais reforços nos setores defensivo e ofensivo.
A nova temporada da Premier League está agora a poucas semanas de começar, com o Manchester United definido para iniciar sua caminhada contra o Hull City em 22 de agosto, depois de enfrentar Paris Saint-Germain, Leeds e Milan em seus últimos amistosos.
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