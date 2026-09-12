Ao refletir sobre seu triunfo histórico há um ano, o internacional francês admitiu que erguer o troféu transformou completamente sua vida cotidiana. Dembele revelou que ser reconhecido em todos os lugares por onde passa lhe deu uma nova perspectiva sobre sua posição no futebol mundial.

"Entrei para uma família ultraexclusiva com jogadores incríveis", disse Dembele. "As pessoas reconhecem você como vencedor da Bola de Ouro assim que você está na rua, ou vai a um restaurante. As pessoas falam com você sobre esse troféu. É isso que muda."

Apesar da fama maior, Dembele insistiu que trabalha duro para manter os pés no chão. Ele acrescentou: "Aconteça o que acontecer, quero continuar sendo a mesma pessoa, não esquecer de onde venho, não esquecer que todos os meus companheiros de equipe obviamente me ajudaram a ter um desempenho tão bom."