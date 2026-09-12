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'Vai ficar no PSG!' - Ousmane Dembele manda recado ousado sobre a Bola de Ouro enquanto disputa o prêmio de 2026 com Kylian Mbappe
Dembélé reflete sobre a indicação à Bola de Ouro
Dembélé falou abertamente sobre suas ambições para a Bola de Ouro de 2026 após a divulgação da lista de 30 finalistas. Uma semana depois de os nomeados serem revelados, o atual vencedor se abriu em entrevista à France Football, no início da campanha pelo prestigioso prêmio.
O atacante do PSG venceu o prêmio em 22 de setembro de 2025 após uma campanha impressionante, com 33 gols e 15 assistências em todas as competições. Agora, ele sonha em defender sua coroa na cerimônia em Londres, em 26 de outubro.
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A vida em uma família ultrasseleta do futebol
Ao refletir sobre seu triunfo histórico há um ano, o internacional francês admitiu que erguer o troféu transformou completamente sua vida cotidiana. Dembele revelou que ser reconhecido em todos os lugares por onde passa lhe deu uma nova perspectiva sobre sua posição no futebol mundial.
"Entrei para uma família ultraexclusiva com jogadores incríveis", disse Dembele. "As pessoas reconhecem você como vencedor da Bola de Ouro assim que você está na rua, ou vai a um restaurante. As pessoas falam com você sobre esse troféu. É isso que muda."
Apesar da fama maior, Dembele insistiu que trabalha duro para manter os pés no chão. Ele acrescentou: "Aconteça o que acontecer, quero continuar sendo a mesma pessoa, não esquecer de onde venho, não esquecer que todos os meus companheiros de equipe obviamente me ajudaram a ter um desempenho tão bom."
Atacante do PSG confia que troféu ficará em Paris
Os comentários de Dembele surgem enquanto outros indicados, incluindo Kylian Mbappe, também defendem suas candidaturas antes da votação. No entanto, a estrela do PSG segue convencida de que a Bola de Ouro não deixará a capital francesa.
"Ela vai continuar nas mãos de um jogador do PSG", afirmou Dembele. "Sou competitivo, então meu objetivo é ganhá-la de novo. Mas, como eu disse, também não estou fazendo disso uma obsessão. Dizemos a nós mesmos que, neste ano, vai ser difícil, que a Bola de Ouro está indefinida, mas veremos."
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Começa a contagem regressiva para a cerimônia de premiação em Londres
Com seis semanas restantes até que o vencedor seja coroado, Dembélé está focado em manter sua forma pelo clube e pela seleção. Manter o prêmio segue sendo um objetivo importante para o atacante, mesmo que ele se recuse a deixar que isso se torne uma obsessão.
O mundo do futebol descobrirá se Dembélé consegue manter sua coroa quando a cerimônia acontecer em Londres, em 26 de outubro. Até lá, o debate sobre quem levantará a Bola de Ouro de 2026 tende a se intensificar.
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