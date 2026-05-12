"Vai assumir um papel importante logo de cara": o BVB fecha sua primeira grande contratação do verão

No entanto, justamente naquele dia, o jornal *Bild* havia noticiado que o clube da Bundesliga austríaca estava exigindo, mais uma vez, um valor significativamente superior aos 20 milhões de euros acordados anteriormente pelos serviços de Gadou. Segundo a reportagem, o Salzburg pretendia receber cerca de 25 milhões de euros de valor base, além de bônus no valor de quatro a seis milhões de euros por Gadou. Mas o diretor esportivo Ole Book e Lars Ricken aparentemente puseram um ponto final nessa questão. Segundo o Bild, chegou-se agora a um acordo com o Salzburgo sobre uma quantia de transferência de 19,5 milhões de euros. Ainda podem ser pagos, no máximo, 4,5 milhões de euros em bônus. Gadou assina um contrato de cinco anos.

“Conhecemos Joane há muito tempo e já o observávamos durante sua passagem pelo Paris Saint-Germain. Joane vai reforçar nosso time e assumir um papel importante conosco logo no início da nova temporada. Estamos convencidos de suas qualidades e vemos nele um enorme potencial de desenvolvimento esportivo”, explicou Ricken no comunicado à imprensa. “Joane é um zagueiro central moderno e fisicamente forte. Ele possui boa construção de jogo, é extremamente rápido e, ao mesmo tempo, ainda tem espaço para evoluir. Com suas habilidades, Joane é um reforço ideal para nossa defesa”, destacou Book.

O próprio Gadou declarou: “Estou muito feliz por fazer parte da família do BVB no futuro e mal posso esperar para vestir a camisa preto e amarela pela primeira vez. Junto com meus companheiros, todo o clube e nossos incríveis torcedores, quero ter sucesso nos próximos anos.”