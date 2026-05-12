Conforme anunciado pelo Borussia Dortmund, a contratação do jovem zagueiro Joane Gadou está fechada. O jogador de 19 anos vem do RB Salzburg, após ter sido aprovado nos exames médicos na segunda-feira.
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"Vai assumir um papel importante logo de cara": o BVB fecha sua primeira grande contratação do verão
No entanto, justamente naquele dia, o jornal *Bild* havia noticiado que o clube da Bundesliga austríaca estava exigindo, mais uma vez, um valor significativamente superior aos 20 milhões de euros acordados anteriormente pelos serviços de Gadou. Segundo a reportagem, o Salzburg pretendia receber cerca de 25 milhões de euros de valor base, além de bônus no valor de quatro a seis milhões de euros por Gadou. Mas o diretor esportivo Ole Book e Lars Ricken aparentemente puseram um ponto final nessa questão. Segundo o Bild, chegou-se agora a um acordo com o Salzburgo sobre uma quantia de transferência de 19,5 milhões de euros. Ainda podem ser pagos, no máximo, 4,5 milhões de euros em bônus. Gadou assina um contrato de cinco anos.
“Conhecemos Joane há muito tempo e já o observávamos durante sua passagem pelo Paris Saint-Germain. Joane vai reforçar nosso time e assumir um papel importante conosco logo no início da nova temporada. Estamos convencidos de suas qualidades e vemos nele um enorme potencial de desenvolvimento esportivo”, explicou Ricken no comunicado à imprensa. “Joane é um zagueiro central moderno e fisicamente forte. Ele possui boa construção de jogo, é extremamente rápido e, ao mesmo tempo, ainda tem espaço para evoluir. Com suas habilidades, Joane é um reforço ideal para nossa defesa”, destacou Book.
O próprio Gadou declarou: “Estou muito feliz por fazer parte da família do BVB no futuro e mal posso esperar para vestir a camisa preto e amarela pela primeira vez. Junto com meus companheiros, todo o clube e nossos incríveis torcedores, quero ter sucesso nos próximos anos.”
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O BVB contrata Gadou: “Nessa idade, ele já está mais avançado do que Dayot Upamecano”
Gadou já havia se despedido dos torcedores do Salzburg. “Vou embora com lembranças inesquecíveis, momentos que nunca esquecerei e, acima de tudo, com as pessoas maravilhosas que tive a oportunidade de conhecer. Meus agradecimentos aos treinadores, aos funcionários, aos meus companheiros de equipe e a todos no clube que, direta ou indiretamente, fizeram parte da minha passagem por aqui”, escreveu ele no Instagram.
Gadou, com 1,95 m de altura, havia se transferido da base do Paris Saint-Germain para a Áustria em 2024. Pelo Salzburgo, o jogador da seleção juvenil francesa entrou em campo em 33 partidas oficiais nesta temporada e acumulou experiência internacional na Liga Europa.
Em Dortmund, o jogador de 19 anos deve reforçar a defesa central, que está com falta de pessoal. Devido ao fim da carreira de Niklas Süle, à lesão prolongada de Emre Can e ao futuro ainda incerto de Nico Schlotterbeck, o BVB busca desesperadamente reforços para a defesa central.
Segundo Michael Unverdorben, vice-chefe da seção de esportes do jornal Salzburger Nachrichten, com Gadou o BVB ganha um zagueiro que “nessa idade já está mais avançado do que Dayot Upamecano estava na época”.
“Ele é certamente o melhor zagueiro central de Salzburgo. Sempre se soube que ele seria uma grande contratação, porque simplesmente tem dotes incríveis e um enorme potencial. É forte nos duelos e no jogo aéreo e tem tudo o que um zagueiro de nível internacional precisa”, disse Unverdorben em entrevista ao SPOX no início de maio.