"Vai acabar!" - Pep Guardiola faz advertência direta aos jogadores do Man City antes da sequência de jogos contra Chelsea e Arsenal

Com oito jogos restantes no calendário, a margem para erros desapareceu completamente. O City tem sido frequentemente elogiado por sua capacidade de construir sequências de vitórias implacáveis na reta final, e Guardiola acredita que nada menos do que um aproveitamento de 100% daqui até maio será suficiente para que a equipe consiga manter o título.

“Falando do Arsenal, se não vencerem em Stamford Bridge – que não é um lugar fácil de jogar –, talvez nem precisemos dar a coletiva de imprensa antes do jogo contra o Arsenal, porque já estará tudo decidido”, disse Guardiola aos repórteres. “Todo mundo sabe disso. Vocês sabem disso, eu sei disso, os jogadores sabem disso, todo mundo sabe disso. A Inglaterra sabe disso. Então, quantos jogos faltam? Vocês têm que vencer todos eles, todos. Nem um empate, não. Esqueçam isso.”