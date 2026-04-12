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"Vai acabar!" - Pep Guardiola faz advertência direta aos jogadores do Man City antes da sequência de jogos contra Chelsea e Arsenal
Jogo decisivo em Stamford Bridge
O City recebeu um impulso na disputa pelo título da Premier League após a derrota inesperada do Arsenal, mas Guardiola não se faz ilusões quanto à tarefa que tem pela frente. Com dois jogos a menos e um confronto decisivo contra os Gunners se aproximando na próxima semana, o técnico do City acredita que toda a atenção deve estar voltada, em primeiro lugar, para a visita de domingo ao Chelsea. O que está em jogo não poderia ser mais importante para os atuais campeões, e Guardiola foi brutalmente honesto sobre as consequências de um resultado ruim no oeste de Londres.
- AFP
Guardiola lança um aviso
Com oito jogos restantes no calendário, a margem para erros desapareceu completamente. O City tem sido frequentemente elogiado por sua capacidade de construir sequências de vitórias implacáveis na reta final, e Guardiola acredita que nada menos do que um aproveitamento de 100% daqui até maio será suficiente para que a equipe consiga manter o título.
“Falando do Arsenal, se não vencerem em Stamford Bridge – que não é um lugar fácil de jogar –, talvez nem precisemos dar a coletiva de imprensa antes do jogo contra o Arsenal, porque já estará tudo decidido”, disse Guardiola aos repórteres. “Todo mundo sabe disso. Vocês sabem disso, eu sei disso, os jogadores sabem disso, todo mundo sabe disso. A Inglaterra sabe disso. Então, quantos jogos faltam? Vocês têm que vencer todos eles, todos. Nem um empate, não. Esqueçam isso.”
"Aura", fruto da experiência
Depois de conquistar seis títulos da Premier League durante sua gestão de uma década em Manchester, a equipe de Guardiola carrega um peso psicológico que poucas outras equipes conseguem igualar. Embora reconheça que os rivais possam se sentir intimidados pelo histórico do City, ele insiste que a história por si só não vai garantir vitórias nesta temporada.
“A aura não garante vitórias. Para a maioria dos jogadores, não agora, mas no passado recente, é apenas: ‘OK, já fizemos isso muitas vezes, podemos fazer de novo’”, explicou Guardiola. “Mas isso não define uma temporada na Premier League. A temporada na Premier League dura 11 meses e, nesses 11 meses, houve muitos jogos em que fomos bons, mas não bons o suficiente para vencer. Porque agora não estamos em sétimo ou oitavo lugar na Premier League, estamos em segundo e lutando. Não é uma temporada ruim.”
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O aumento da demanda na "época da primavera" e o caminho a seguir
O domínio histórico do City nos últimos meses é comprovado por estatísticas impressionantes, incluindo 28 vitórias nos últimos 31 jogos disputados em abril. Guardiola brincou dizendo que a melhora no clima costuma influenciar o desempenho da equipe no final da temporada, afirmando: “Quando o sol aparece na primavera, nossas almas se animam e nos sentimos melhor. É por isso que vencemos os jogos. É por isso que nesta temporada não jogamos bem, porque o tempo não estava bom!”