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Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

"Vai acabar!" - Pep Guardiola faz advertência direta aos jogadores do Man City antes da sequência de jogos contra Chelsea e Arsenal

P. Guardiola
Manchester City
Arsenal
Chelsea
Premier League

Pep Guardiola lançou um ultimato ao elenco do Manchester City, insistindo que o próximo confronto com o Arsenal não terá sentido a menos que a equipe conquiste primeiro os três pontos contra o Chelsea. Apesar de a disputa pelo título ter voltado a pender a seu favor após o tropeço do Arsenal em Bournemouth, o técnico catalão acredita que não há absolutamente margem para erros nas últimas semanas da temporada.

  • Jogo decisivo em Stamford Bridge

    O City recebeu um impulso na disputa pelo título da Premier League após a derrota inesperada do Arsenal, mas Guardiola não se faz ilusões quanto à tarefa que tem pela frente. Com dois jogos a menos e um confronto decisivo contra os Gunners se aproximando na próxima semana, o técnico do City acredita que toda a atenção deve estar voltada, em primeiro lugar, para a visita de domingo ao Chelsea. O que está em jogo não poderia ser mais importante para os atuais campeões, e Guardiola foi brutalmente honesto sobre as consequências de um resultado ruim no oeste de Londres.

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  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Guardiola lança um aviso

    Com oito jogos restantes no calendário, a margem para erros desapareceu completamente. O City tem sido frequentemente elogiado por sua capacidade de construir sequências de vitórias implacáveis na reta final, e Guardiola acredita que nada menos do que um aproveitamento de 100% daqui até maio será suficiente para que a equipe consiga manter o título.

    “Falando do Arsenal, se não vencerem em Stamford Bridge – que não é um lugar fácil de jogar –, talvez nem precisemos dar a coletiva de imprensa antes do jogo contra o Arsenal, porque já estará tudo decidido”, disse Guardiola aos repórteres. “Todo mundo sabe disso. Vocês sabem disso, eu sei disso, os jogadores sabem disso, todo mundo sabe disso. A Inglaterra sabe disso. Então, quantos jogos faltam? Vocês têm que vencer todos eles, todos. Nem um empate, não. Esqueçam isso.”

  • "Aura", fruto da experiência

    Depois de conquistar seis títulos da Premier League durante sua gestão de uma década em Manchester, a equipe de Guardiola carrega um peso psicológico que poucas outras equipes conseguem igualar. Embora reconheça que os rivais possam se sentir intimidados pelo histórico do City, ele insiste que a história por si só não vai garantir vitórias nesta temporada.

    “A aura não garante vitórias. Para a maioria dos jogadores, não agora, mas no passado recente, é apenas: ‘OK, já fizemos isso muitas vezes, podemos fazer de novo’”, explicou Guardiola. “Mas isso não define uma temporada na Premier League. A temporada na Premier League dura 11 meses e, nesses 11 meses, houve muitos jogos em que fomos bons, mas não bons o suficiente para vencer. Porque agora não estamos em sétimo ou oitavo lugar na Premier League, estamos em segundo e lutando. Não é uma temporada ruim.”

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    O aumento da demanda na "época da primavera" e o caminho a seguir

    O domínio histórico do City nos últimos meses é comprovado por estatísticas impressionantes, incluindo 28 vitórias nos últimos 31 jogos disputados em abril. Guardiola brincou dizendo que a melhora no clima costuma influenciar o desempenho da equipe no final da temporada, afirmando: “Quando o sol aparece na primavera, nossas almas se animam e nos sentimos melhor. É por isso que vencemos os jogos. É por isso que nesta temporada não jogamos bem, porque o tempo não estava bom!”