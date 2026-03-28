Vagner Love anuncia aposentadoria: como foi a trajetória do “Artilheiro do Amor”

O ano era 2003 e Vagner, então jovem promessa do Palmeiras, despontava na Copinha com talento e personalidade. Ainda no início da carreira, acabou protagonizando um episódio curioso ao levar uma mulher para a concentração, sendo descoberto pelo técnico Karmino Colombini.

Punido inicialmente, o atacante foi reintegrado e seguiu como peça importante na campanha que levou o Palmeiras à final da competição, perdida nos pênaltis para o Santo André.

O episódio acabou rendendo o apelido de “Love”, que o acompanharia por toda a carreira. Ainda naquele ano, ele se apresentou ao futebol brasileiro como protagonista no acesso do Palmeiras à Série A, marcando 19 gols e sendo decisivo na conquista da Segunda Divisão.

O desempenho chamou a atenção do CSKA Moscou, que apostou no jovem atacante. E a aposta se mostrou certeira.

Vagner Love ainda retornaria ao Palmeiras em 2009, mas sem repetir o mesmo impacto da primeira passagem.