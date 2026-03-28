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Vagner LoveReprodução
Luis Felipe Gonçalves

Vagner Love anuncia aposentadoria: como foi a trajetória do “Artilheiro do Amor”

V. Love
Corinthians
Flamengo
Palmeiras
CSKA Moscow
Brasil

Atacante pendura as chuteiras neste fim de semana, em partida do Retrô contra o Ceará, encerrando uma trajetória marcada por gols, títulos e idolatria dentro e fora do país

O atacante Vagner Love se despede dos gramados neste sábado. Aos 41 anos, o “Artilheiro do Amor”, apelido que atravessou sua carreira, encerra uma trajetória repleta de gols, títulos e passagens marcantes por clubes no Brasil e no exterior, além da seleção brasileira.

O capítulo final será com a camisa do Retrô, diante do Ceará, pela Copa do Nordeste, às 17h, nos Aflitos.

Até o jogo de despedida, Vagner Love soma 372 gols em 850 partidas, números que consolidam uma carreira longeva, consistente e vitoriosa dentro do futebol mundial.

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  • Vagner Love Palmeiras 2003Celso Júnior/Estadão

    O início de Love

    O ano era 2003 e Vagner, então jovem promessa do Palmeiras, despontava na Copinha com talento e personalidade. Ainda no início da carreira, acabou protagonizando um episódio curioso ao levar uma mulher para a concentração, sendo descoberto pelo técnico Karmino Colombini.

    Punido inicialmente, o atacante foi reintegrado e seguiu como peça importante na campanha que levou o Palmeiras à final da competição, perdida nos pênaltis para o Santo André.

    O episódio acabou rendendo o apelido de “Love”, que o acompanharia por toda a carreira. Ainda naquele ano, ele se apresentou ao futebol brasileiro como protagonista no acesso do Palmeiras à Série A, marcando 19 gols e sendo decisivo na conquista da Segunda Divisão.

    O desempenho chamou a atenção do CSKA Moscou, que apostou no jovem atacante. E a aposta se mostrou certeira.

    Vagner Love ainda retornaria ao Palmeiras em 2009, mas sem repetir o mesmo impacto da primeira passagem.

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    • Publicidade
  • PFC CSKA Moscow v PFC Spartak Nalchik - Premier LeagueGetty Images Sport

    Idolatria na Rússia e carreira na Europa

    Contratado pelo CSKA em 2004, aos 20 anos, Vagner Love rapidamente se tornou um dos principais nomes do clube russo, construindo uma relação de idolatria com a torcida.

    Em diferentes passagens, acumulou 14 títulos, com destaque para o tri do Campeonato Russo e, principalmente, a histórica conquista da Copa da UEFA em 2004/05. Na final, o CSKA venceu o Sporting por 3 a 1, com gol do brasileiro, na primeira vez que um clube da Rússia levantou o troféu.

    Sua primeira passagem pelo clube, entre 2004 e 2009, foi suficiente para consolidar seu nome na história da equipe.

    Na Europa, Love também teve experiências em outros mercados. Pelo Alanyaspor, foi o brasileiro com mais gols no continente na temporada 2016/17, marcando 23 vezes no Campeonato Turco.

    Também passou pelo Monaco, onde balançou as redes contra o PSG na Ligue 1, além de defender Besiktas, Kairat e Midtjylland antes de retornar ao Brasil.

  • Vagner Love Flamengo, CorinthiansGetty/GOAL

    Passagens marcantes por Flamengo e Corinthians

    De volta ao país, Vagner Love realizou o sonho de vestir a camisa do Flamengo, clube pelo qual sempre declarou torcida. Em 2010, formou com Adriano o famoso “Império do Amor”.

    Retornou em 2012 e, apesar de não conquistar títulos, teve números expressivos: 47 gols em 80 jogos. Um dos momentos mais marcantes foi o gol que decretou o rebaixamento do Palmeiras naquele ano.

    Revelado pelo Verdão, Love também teve duas passagens importantes pelo Corinthians, ambas com títulos.

    Em 2015, foi peça-chave na conquista do Campeonato Brasileiro sob o comando de Tite, marcando 14 gols na campanha.

    Já em 2019, voltou ao clube e marcou o gol decisivo do título paulista contra o São Paulo, na Neo Química Arena, um lance eternizado pela torcida.


  • Vagner Love brasilGetty Images

    Fase pela seleção

    Com a camisa da seleção brasileira, Vagner Love também deixou sua marca. Foi campeão da Copa América em 2004 e 2007.

    Na primeira conquista, teve papel mais discreto. Já em 2007, formou dupla com Robinho na equipe comandada por Dunga, participando ativamente da campanha que terminou com vitória por 3 a 0 sobre a Argentina na final.

  • Vagner Love Sport ABC Copa do Nordeste 2023Divulgação/Sport

    Reta final da carreira

    Nos últimos anos, já próximo da aposentadoria, Vagner Love ainda acumulou títulos estaduais consecutivos, mostrando longevidade e competitividade.

    Foi campeão pernambucano pelo Sport em 2023, sendo protagonista e marcando na final contra o próprio Retrô.

    Em 2024, conquistou o estadual com o Atlético-GO, e em 2025 levantou o título catarinense pelo Avaí antes de acertar com o Retrô.

    Agora, encerra a carreira com uma despedida simbólica, diante de um adversário que também fez parte de sua trajetória recente — fechando o ciclo de um dos atacantes mais carismáticos e goleadores do futebol brasileiro neste século.