Vagner Love anuncia aposentadoria: como foi a trajetória do “Artilheiro do Amor”

O atacante Vagner Love se despede dos gramados neste sábado. Aos 41 anos, o “Artilheiro do Amor”, apelido que atravessou sua carreira, encerra uma trajetória repleta de gols, títulos e passagens marcantes por clubes no Brasil e no exterior, além da seleção brasileira.
O capítulo final será com a camisa do Retrô, diante do Ceará, pela Copa do Nordeste, às 17h, nos Aflitos.
Até o jogo de despedida, Vagner Love soma 372 gols em 850 partidas, números que consolidam uma carreira longeva, consistente e vitoriosa dentro do futebol mundial.