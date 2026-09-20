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"Vá e mostre que você merece isso!" - Alexis Mac Allister recebeu mensagem clara sobre contrato do Liverpool após explosão em coletiva de imprensa
Heskey desafia Mac Allister por exigências contratuais ao Liverpool
O ex-atacante do Liverpool Emile Heskey desafiou Alexis Mac Allister a provar seu valor em campo depois que o meio-campista expressou decepção em relação à sua situação contratual. O internacional argentino revelou sua tristeza por não ter recebido uma oferta para discutir renovação da cúpula de Anfield.
Mac Allister chegou a Merseyside no verão de 2023 ao lado de Ryan Gravenberch e Dominik Szoboszlai.
No entanto, ele viu os dois companheiros de meio-campo assinarem renovações de contrato no início deste ano sem receber contato sobre o seu próprio vínculo.
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Ex-atacante pede que meio-campista produza números em campo
Falando antes da vitória do Liverpool sobre o Atlético de Madrid na Champions League, Mac Allister admitiu que houve oportunidades de saída no verão, ao mesmo tempo em que expôs sua frustração. Heskey, que fez 223 partidas pelos Reds, insistiu que extensões de contrato precisam ser conquistadas por meio de desempenho individual consistente.
O comentarista destacou que os responsáveis pelas decisões no Liverpool naturalmente vão recompensar os jogadores assim que seus números estatísticos exigirem uma ação.
"Em vez de reclamar de um novo contrato, vá e mostre que você o merece com atuações, e o contrato virá", disse Heskey à PariuriX. "Quando você começar a apresentar números, o Liverpool será forçado a olhar em volta e dizer que ninguém consegue competir com esses números. Você pode reclamar, mas também precisa ir lá e fazer isso."
Meia é desafiado a repetir a forma da Copa do Mundo em Anfield
Heskey observou que, embora Mac Allister tenha uma qualidade técnica imensa, suas atuações pelo Liverpool na última temporada ficaram abaixo do que mostrou pela Argentina na campanha do título da Copa do Mundo. O ex-atacante pediu ao vencedor da Copa do Mundo de 2022 que suba de nível e apresente uma consistência decisiva em jogos.
Mac Allister deu uma resposta no momento certo ao marcar o gol da vitória no triunfo por 2 a 1 sobre o Atletico Madrid na semana passada.
Heskey insistiu que manter esse nível obrigará a direção do clube a apresentar um novo contrato.
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O foco se volta para o confronto com o Bournemouth após o heroísmo europeu
Depois de protagonizar um lance decisivo para a vitória na Europa, Mac Allister volta seu foco para os compromissos domésticos, enquanto o Liverpool se prepara para enfrentar o Bournemouth na tarde de domingo. O meio-campista está cotado para começar no meio-campo central da equipe de Andoni Iraola.
Dar sequência à sua atuação na Europa será essencial para convencer a diretoria de Anfield a abrir negociações formais.
Mac Allister tentará ganhar embalo e garantir clareza a longo prazo sobre seu futuro no Liverpool.
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