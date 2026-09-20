O ex-atacante do Liverpool Emile Heskey desafiou Alexis Mac Allister a provar seu valor em campo depois que o meio-campista expressou decepção em relação à sua situação contratual. O internacional argentino revelou sua tristeza por não ter recebido uma oferta para discutir renovação da cúpula de Anfield.

Mac Allister chegou a Merseyside no verão de 2023 ao lado de Ryan Gravenberch e Dominik Szoboszlai.

No entanto, ele viu os dois companheiros de meio-campo assinarem renovações de contrato no início deste ano sem receber contato sobre o seu próprio vínculo.