USWNT no exterior: Alyssa Thompson leva o Chelsea à vitória sobre Emily Fox e o Arsenal, enquanto Sam Coffey faz sua primeira partida como titular na WSL pelo Manchester City

Os amistosos de outubro da USWNT contra a Espanha, número 1 do mundo, estão se aproximando, e várias americanas na Europa deixaram sua marca por seus clubes nesta semana. Alyssa Thompson protagonizou o grande momento no domingo, aproveitando um rebote para dar ao Chelsea a vitória por 1 a 0 sobre Emily Fox e o Arsenal.
Sam Coffey fez sua primeira partida como titular na WSL nesta temporada na vitória do Manchester City por 1 a 0 sobre o Charlton, enquanto Phallon Tullis-Joyce ajudou o Manchester United a conquistar sua primeira vitória na liga. Na Champions League, Lily Yohannes deu uma assistência inteligente de calcanhar na goleada do OL Lyonnes por 8 a 0 sobre o Servette.
GOAL analisa as principais histórias da mais recente edição de USWNT Abroad.