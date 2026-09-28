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USWNT AbroadGOAL
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USWNT no exterior: Alyssa Thompson leva o Chelsea à vitória sobre Emily Fox e o Arsenal, enquanto Sam Coffey faz sua primeira partida como titular na WSL pelo Manchester City

Especiais e Opinião
Estados Unidos
Futebol feminino
A. Thompson
S. Coffey
E. Fox
L. Yohannes
P. Tullis-Joyce

A seleção feminina dos Estados Unidos está se aproximando de um período de treinos antes dos amistosos contra a Espanha, então este último fim de semana foi um dos últimos com jogos da WSL e da Ligue 1 francesa que as americanas terão antes da próxima convocação.

Os amistosos de outubro da USWNT contra a Espanha, número 1 do mundo, estão se aproximando, e várias americanas na Europa deixaram sua marca por seus clubes nesta semana. Alyssa Thompson protagonizou o grande momento no domingo, aproveitando um rebote para dar ao Chelsea a vitória por 1 a 0 sobre Emily Fox e o Arsenal.

Sam Coffey fez sua primeira partida como titular na WSL nesta temporada na vitória do Manchester City por 1 a 0 sobre o Charlton, enquanto Phallon Tullis-Joyce ajudou o Manchester United a conquistar sua primeira vitória na liga. Na Champions League, Lily Yohannes deu uma assistência inteligente de calcanhar na goleada do OL Lyonnes por 8 a 0 sobre o Servette.

GOAL analisa as principais histórias da mais recente edição de USWNT Abroad.

  • Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Thompson deixa sua marca

    Thompson teve o momento decisivo do fim de semana do Chelsea, marcando o único gol da vitória por 1 a 0 sobre o Arsenal em Stamford Bridge. Depois de o Arsenal controlar boa parte do início da partida, Thompson abriu o placar aos 38 minutos com uma finalização brilhante, colocando o Chelsea em vantagem antes do intervalo. O gol de Thompson acabou sendo o suficiente para o Chelsea, que depois garantiu os três pontos diante de um Arsenal ligado no jogo.

    O gol de Thompson foi especialmente animador, dado seu forte início de temporada, tendo começado como titular nas quatro partidas do Chelsea na WSL.

    Para a seleção feminina dos Estados Unidos, o desenvolvimento contínuo de Thompson em um exigente ambiente no Chelsea é significativo. Ela está ganhando experiência na disputa por uma vaga entre as titulares em um dos principais clubes da Europa e, quando se trata do grupo de jogadoras com velocidade pelos lados, ela está muito na briga por uma vaga entre as titulares da seleção nacional.

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  • Sam Coffey Man City Women 2025-26Getty Images

    Coffey ganha a vaga entre as titulares

    O Manchester City tem sido perfeito nesta temporada da WSL até agora, e Sam Coffey vem dando passos à frente, e passos importantes, pelo clube. Coffey foi titular e jogou os 90 minutos completos pelo City no fim de semana, ajudando o Manchester City a vencer o Charlton por 1 a 0. Como volante, ela teve disciplina, venceu divididas e foi fundamental para ajudar o City a manter o jogo sem sofrer gol.

    Embora no fim da última temporada as lesões tenham se tornado uma preocupação para Coffey, ela retomou exatamente de onde parou e está se aproximando da melhor forma.

    Para a seleção feminina dos Estados Unidos, esses minutos consistentes contra adversárias de alto nível na Europa dão a Hayes mais um forte indicativo da capacidade de Coffey de sustentar o meio-campo no mais alto nível.

  • Lily YohannesGetty Images

    Yohannes abre espaço sem Heaps

    Yohannes está começando a parecer mais confortável em um papel maior no OL Lyonnes. Isso continuou contra o Servette, na Champions League, quando ela foi titular, jogou 71 minutos e deu uma assistência para Marie-Antoinette Katoto com um calcanhar inteligente na vitória por 8 a 0.



    Depois de passar boa parte de sua primeira temporada na França à sombra de Lindsey Heaps, Yohannes foi titular em dois dos três primeiros jogos do Lyon na liga nesta temporada e está participando mais do ataque. Isso importa em um meio-campo concorrido da USWNT. Yohannes é versátil, mas ainda é jovem, e seu último passe continua sendo uma área em que ela pode melhorar.

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  • Phallon Tullis-Joyce Man Utd HICGetty/GOAL

    Tullis-Joyce cresce no momento certo

    Tullis-Joyce teve uma atuação segura na vitória do Manchester United por 2 a 1 sobre o West Ham no domingo, a primeira do time na WSL nesta temporada. Ela ajudou a preservar a vantagem do United com uma defesa crucial, espalhando por cima do travessão a finalização potente de Estelle Cascarino.

    Depois de um início de temporada difícil, incluindo uma derrota por cinco gols para o Chelsea, Tullis-Joyce voltou a mostrar sua consistência e capacidade de fazer defesas. Para a USWNT, minutos regulares no clube e atuações como essa fortalecem seu caso com Emma Hayes, enquanto ela disputa um papel maior em um grupo de goleiras sem uma número 1 definida.

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