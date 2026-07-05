USMNT Rondo: A FIFA tomou a decisão certa em relação a Folarin Balogun? E será que o retorno dele é suficiente para que a equipe de Mauricio Pochettino vença a Bélgica?

Muito bem. Hora do jogo. Não há mais espaço para bobagens. A seleção masculina dos EUA enfrenta a Bélgica na noite de segunda-feira e, após alguma controvérsia nos bastidores, ambas as equipes estarão com o elenco completo. Foi revelado na manhã de domingo que Folarin Balogun estará à disposição depois que sua suspensão por cartão vermelho foi, digamos, suspensa. A seleção dos EUA está bastante satisfeita com isso. A Bélgica, como deixou claro ao mundo em um comunicado bastante contundente, não está.
Deixando tudo isso de lado, porém, este deve ser um jogo realmente emocionante. A Bélgica é uma boa equipe ofensiva que superou um Senegal complicado nas oitavas de final. Os EUA, por sua vez, terminaram em primeiro lugar no grupo e conquistaram uma vitória difícil sobre a Bósnia e Herzegovina — um tipo de vitória que realmente aumenta a confiança.
Há um histórico aqui também. Em 2014, Tim Howard estabeleceu um novo recorde de defesas em Copas do Mundo quando essas seleções se enfrentaram nas eliminatórias — mas a Bélgica passou por um triz. Mais recentemente, essas duas equipes se enfrentaram em um amistoso há apenas alguns meses — um confronto estranho que a Bélgica venceu com bastante facilidade no final. No entanto, este é um novo começo, e ambas as equipes estão em situações radicalmente diferentes.
Então, o que toda essa história do Balogun significa? A seleção dos EUA entra nessa partida com alguma chance? E quem vai sair vitoriosa? Os redatores do GOAL debatem tudo isso em mais uma edição de... O rondo.