USMNT Rondo: A FIFA tomou a decisão certa em relação a Folarin Balogun? E será que o retorno dele é suficiente para que a equipe de Mauricio Pochettino vença a Bélgica?

Tom Hindle: Não. Isso é um caos. Era cartão vermelho há quatro dias, e continua sendo cartão vermelho agora. A FIFA permitiu que um chefe de Estado interviesse e tomasse uma decisão só porque não gostou do resultado (a FIFA nega isso, é claro, mas, segundo relatos, a Casa Branca ligou e alguém atendeu — cresçam e amadureçam).

Isso não é completamente insano? Momentos como esse comprometem seriamente a integridade do jogo. Os EUA não gostam de uma decisão, então agora podem simplesmente revertê-la? Será que, digamos, a Inglaterra tem esse mesmo poder? Ou a França? E como se pode arbitrar corretamente se se sabe que sua decisão pode ser anulada pelo seu empregador caso ele não goste dela? Esse é um comportamento vergonhoso e reflete terrivelmente mal tanto na FIFA quanto nos Estados Unidos. É corrupção descarada. Não há como contornar isso.

Alex Labidou: Essa é uma pergunta difícil de responder. Inicialmente, a decisão parecia correta. O árbitro Raphael Claus tomou a decisão errada em campo. Como a FIFA não permite nenhum tipo de mecanismo padrão de apelação para uma decisão equivocada como essa, parecia que a organização estava corrigindo seu próprio erro — impedindo que a maior partida de todos os tempos da seleção do país anfitrião fosse manchada pela ausência de Balogun.

No entanto, com relatos recentes sugerindo que a Casa Branca se envolveu para pressionar a FIFA a alterar o resultado, isso entra em uma área preocupante para o esporte. Se políticos podem influenciar decisões em campo, ou mesmo dar a impressão de que o fazem, isso é um precedente perigoso que pode voltar para assombrar o esporte em torneios futuros. O esporte deveria ser baseado na meritocracia, imaculado por influências externas.

É importante observar que a FIFA negou veementemente qualquer influência política americana em sua decisão. Ainda assim, a imagem que isso passa é incômoda. É bom para a seleção masculina dos EUA no curto prazo, mas, sem mais transparência, isso pode abrir uma caixa de Pandora que ninguém queria.

Ryan Tolmich: Provavelmente não, porque dois erros não necessariamente fazem um acerto. Balogun deveria ter sido expulso desde o início? O consenso geral é que ele não deveria ter sido, mas essa foi a decisão tomada naquele dia. A FIFA contestar essa decisão enfraquece os árbitros e, na verdade, a integridade da competição. Isso cria um precedente problemático, embora já tenha ocorrido antes com a decisão envolvendo Cristiano Ronaldo antes do torneio. Fazer isso no meio do torneio, especialmente em relação a um país anfitrião? A imagem que isso passa não é boa.