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USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Thomas Hindle e Ryan Tolmich

Traduzido por

USMNT Rondo: A FIFA tomou a decisão certa em relação a Folarin Balogun? E será que o retorno dele é suficiente para que a equipe de Mauricio Pochettino vença a Bélgica?

Especiais e Opinião
F. Balogun
Análises
Estados Unidos da América x Bélgica
Estados Unidos da América
Bélgica
Copa do Mundo
M. Pochettino

Os EUA têm seu artilheiro de volta e chegam a um confronto contra um adversário europeu de ponta em uma situação muito melhor do que muitos poderiam imaginar.

Muito bem. Hora do jogo. Não há mais espaço para bobagens. A seleção masculina dos EUA enfrenta a Bélgica na noite de segunda-feira e, após alguma controvérsia nos bastidores, ambas as equipes estarão com o elenco completo. Foi revelado na manhã de domingo que Folarin Balogun estará à disposição depois que sua suspensão por cartão vermelho foi, digamos, suspensa. A seleção dos EUA está bastante satisfeita com isso. A Bélgica, como deixou claro ao mundo em um comunicado bastante contundente, não está.

Deixando tudo isso de lado, porém, este deve ser um jogo realmente emocionante. A Bélgica é uma boa equipe ofensiva que superou um Senegal complicado nas oitavas de final. Os EUA, por sua vez, terminaram em primeiro lugar no grupo e conquistaram uma vitória difícil sobre a Bósnia e Herzegovina — um tipo de vitória que realmente aumenta a confiança.

Há um histórico aqui também. Em 2014, Tim Howard estabeleceu um novo recorde de defesas em Copas do Mundo quando essas seleções se enfrentaram nas eliminatórias — mas a Bélgica passou por um triz. Mais recentemente, essas duas equipes se enfrentaram em um amistoso há apenas alguns meses — um confronto estranho que a Bélgica venceu com bastante facilidade no final. No entanto, este é um novo começo, e ambas as equipes estão em situações radicalmente diferentes.

Então, o que toda essa história do Balogun significa? A seleção dos EUA entra nessa partida com alguma chance? E quem vai sair vitoriosa? Os redatores do GOAL debatem tudo isso em mais uma edição de... O rondo.

  • BalogunGetty Images

    A FIFA tomou a decisão certa ao anular o cartão vermelho?

    Tom Hindle: Não. Isso é um caos. Era cartão vermelho há quatro dias, e continua sendo cartão vermelho agora. A FIFA permitiu que um chefe de Estado interviesse e tomasse uma decisão só porque não gostou do resultado (a FIFA nega isso, é claro, mas, segundo relatos, a Casa Branca ligou e alguém atendeu — cresçam e amadureçam).

    Isso não é completamente insano? Momentos como esse comprometem seriamente a integridade do jogo. Os EUA não gostam de uma decisão, então agora podem simplesmente revertê-la? Será que, digamos, a Inglaterra tem esse mesmo poder? Ou a França? E como se pode arbitrar corretamente se se sabe que sua decisão pode ser anulada pelo seu empregador caso ele não goste dela? Esse é um comportamento vergonhoso e reflete terrivelmente mal tanto na FIFA quanto nos Estados Unidos. É corrupção descarada. Não há como contornar isso.

    Alex Labidou: Essa é uma pergunta difícil de responder. Inicialmente, a decisão parecia correta. O árbitro Raphael Claus tomou a decisão errada em campo. Como a FIFA não permite nenhum tipo de mecanismo padrão de apelação para uma decisão equivocada como essa, parecia que a organização estava corrigindo seu próprio erro — impedindo que a maior partida de todos os tempos da seleção do país anfitrião fosse manchada pela ausência de Balogun.

    No entanto, com relatos recentes sugerindo que a Casa Branca se envolveu para pressionar a FIFA a alterar o resultado, isso entra em uma área preocupante para o esporte. Se políticos podem influenciar decisões em campo, ou mesmo dar a impressão de que o fazem, isso é um precedente perigoso que pode voltar para assombrar o esporte em torneios futuros. O esporte deveria ser baseado na meritocracia, imaculado por influências externas.

    É importante observar que a FIFA negou veementemente qualquer influência política americana em sua decisão. Ainda assim, a imagem que isso passa é incômoda. É bom para a seleção masculina dos EUA no curto prazo, mas, sem mais transparência, isso pode abrir uma caixa de Pandora que ninguém queria.

    Ryan Tolmich: Provavelmente não, porque dois erros não necessariamente fazem um acerto. Balogun deveria ter sido expulso desde o início? O consenso geral é que ele não deveria ter sido, mas essa foi a decisão tomada naquele dia. A FIFA contestar essa decisão enfraquece os árbitros e, na verdade, a integridade da competição. Isso cria um precedente problemático, embora já tenha ocorrido antes com a decisão envolvendo Cristiano Ronaldo antes do torneio. Fazer isso no meio do torneio, especialmente em relação a um país anfitrião? A imagem que isso passa não é boa.

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Qual é a importância dessa convocação e a participação dele afetará o jogo?

    TH: Extremamente significativo. Balogun tem sido um dos melhores jogadores do torneio e, sem dúvida, o mais decisivo dos EUA. Ricardo Pepi está bem abaixo do seu nível no momento. Isso muda completamente o panorama da partida (mesmo que este colunista agora estejatorcendo para que os EUA levem uma surra)

    AL: É fundamental para ambas as seleções. Balogun tem sido, sem dúvida, um dos melhores jogadores da Copa do Mundo e, embora seus substitutos, Ricardo Pepi e Haji Wright, tenham potencial, nada supera a experiência comprovada em uma partida dessa magnitude. Se ele não tivesse jogado, essa partida teria sido um dos maiores “e se” da história do futebol americano caso os EUA tivessem perdido. Agora, ele está de volta e isso significa que ambas as equipes estão relativamente com o elenco completo. Não há desculpas para nenhuma das equipes agora.

    RT: Extremamente significativo. Balogun tem sido o melhor jogador da seleção americana e sua inclusão muda drasticamente o jogo. O fato de a notícia ter surgido apenas um dia antes também é significativo, pois limita a preparação da Bélgica. No geral, a seleção americana ficará empolgada

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Qual será a importância da vantagem de jogar em casa?

    TH: Ehhhhh. Provavelmente bastante significativo, MAS isso vai ser um verdadeiro teste para a resistência da torcida americana. Será que eles têm o mesmo impacto das torcidas sul-americanas que já vimos? Ou até mesmo de algumas da Europa? Ainda não se sabe. Não tenho tanta certeza de que alguém realmente “tema” a torcida americana. Vamos ver.

    AL: Sem querer cair em clichês, mas jogar em Seattle pode ser o diferencial para os EUA, já que a cidade é, sem dúvida, o coração do futebol americano neste torneio.

    RT: Com certeza. Se a seleção masculina dos EUA tivesse que escolher um estádio para este jogo, quase certamente seria Seattle. É uma torcida fantástica, uma atmosfera fantástica e uma cidade fantástica para o futebol. Existem outros lugares que oferecem isso, mas nenhum oferece tão bem quanto Seattle.


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  • USA WC26 SOCCER D1 BELGIUM RED DEVILS VS EGYPTAFP

    Qual é o confronto decisivo?

    TH: Jeremy Doku x Sergino Dest. Esta será a primeira vez em todo o torneio que Dest enfrentará um ponta de elite. Como ele vai se sair? Lembre-se de alguns meses atrás, quando Tim Weah foi completamente dominado pelo atacante do Manchester City. Dest terá que jogar muito melhor — e também precisará da ajuda de Alex Freeman.

    AL: Christian Pulisic contra os laterais da Bélgica. Timothy Castagne tem se saído bem pela sua equipe, mas as estatísticas não têm sido favoráveis a Maxim De Cuyper, e o Senegal fez o que quis quando ele estava marcando a bola. Com exceção da estreia na Copa do Mundo, Pulisic tem passado bastante despercebido devido a uma combinação de lesão e adversários difíceis. Segunda-feira oferece a ele uma chance de voltar à sua melhor forma.

    RT: As laterais do campo. Jeremy Doku é uma dor de cabeça para qualquer time, mas a seleção dos EUA também tem alguns jogadores muito bons nessa área do campo. Como a seleção dos EUA vai lidar com isso? O ataque é a melhor defesa? Vocês vão dar atenção extra a Doku, ou isso abre espaço demais para alguém como, digamos, Kevin De Bruyne? O que a Bélgica fará com as investidas de Balogun pelos flancos e o espaço que elas abrem para Christian Pulisic? O espaço será fundamental neste jogo, e a equipe que aproveitar melhor esse espaço vai vencer.

  • New Zealand v Belgium: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quem é a maior ameaça da Bélgica?

    TH: (Ainda) Kevin De Bruyne. Ele pode não ter mais a mesma velocidade, mas seu olho para o passe continua o mesmo. Ele também é mortal nas jogadas ensaiadas. Se ele conseguir espaço, os EUA vão estar em apuros de verdade.

    AL: Lukaku saindo do banco. Olha só, os belgas têm muitas ameaças, mas, como o Senegal descobriu, nenhuma é mais assustadora do que Lukaku dando um novo fôlego à equipe nos últimos 45 minutos, quando o adversário parece levar vantagem.

    RT: Jeremy Doku. Ele é rápido demais, habilidoso demais e talentoso demais, e a seleção dos EUA viu isso em março. Será que aprenderam alguma coisa? Certamente, mas, se não, será um dia longo.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Previsão do placar

    TH: 2 a 0 para a Bélgica. A magia acabou.

    AL: 2 a 1 para os EUA na prorrogação. Vai ser um jogo acirrado, mas a torcida de Seattle vai ser a faísca para o momento que Pochettino e companhia estão esperando.

    RT: Vai ser um jogo de vai e vem e pode acabar sendo bem aberto. Com Balogun agora liberado, vamos apostar em 3 a 2 para a seleção dos EUA.


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