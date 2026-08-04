Os Estados Unidos darão início à sua agenda de outono em 26 de setembro, em Orlando, quando receberão o Peru em sua primeira partida após a Copa do Mundo. Três dias depois, enfrentarão o Chile no Energizer Park, casa do St. Louis SC.

Depois, o foco se voltará para rivais da Concacaf em partidas disputadas perto de cada fronteira. Os Estados Unidos enfrentarão o México em 3 de outubro, em Glendale, Arizona, casa do Arizona Cardinals, antes de encerrar a janela de quatro jogos em 6 de outubro contra o Canadá, no Allianz Field, do Minnesota United.

Esta janela é a primeira desde que a Fifa consolidou as pausas internacionais do outono para criar uma única janela de quatro jogos, que servirá como a última pausa autorizada de 2026.