Getty Images Sport
Traduzido por
USMNT fará amistosos no segundo semestre contra Peru, Chile, México e Canadá nos primeiros jogos após a campanha na Copa do Mundo de 2026
- GOAL
Os próximos jogos
Os Estados Unidos darão início à sua agenda de outono em 26 de setembro, em Orlando, quando receberão o Peru em sua primeira partida após a Copa do Mundo. Três dias depois, enfrentarão o Chile no Energizer Park, casa do St. Louis SC.
Depois, o foco se voltará para rivais da Concacaf em partidas disputadas perto de cada fronteira. Os Estados Unidos enfrentarão o México em 3 de outubro, em Glendale, Arizona, casa do Arizona Cardinals, antes de encerrar a janela de quatro jogos em 6 de outubro contra o Canadá, no Allianz Field, do Minnesota United.
Esta janela é a primeira desde que a Fifa consolidou as pausas internacionais do outono para criar uma única janela de quatro jogos, que servirá como a última pausa autorizada de 2026.
- Getty Images
O retorno de Pochettino
Os anúncios dos amistosos chegam apenas um dia depois de a U.S. Soccer confirmar que Mauricio Pochettino retornará como técnico da USMNT. O argentino chegou inicialmente no segundo semestre de 2024 e depois levou os EUA às oitavas de final da Copa do Mundo deste verão. A trajetória terminou ali, porém, com uma derrota acachapante para a Bélgica.
Agora, após várias semanas de deliberação, Pochettino e a U.S. Soccer chegaram a um acordo sobre um novo contrato, que fará com que o treinador permaneça até a Copa do Mundo de 2030.
“Estamos muito empolgados para começar esta nova fase da nossa trajetória com partidas diante dos nossos torcedores em casa. A energia incrível deles durante o verão estabeleceu o padrão”, disse o técnico da USMNT, Mauricio Pochettino. “Esperamos que nossos jogadores compitam com a mentalidade de que cada jogo é crucial, e eles precisam mostrar a paixão e o comprometimento que nossos torcedores merecem.
"Nosso objetivo é sempre enfrentar os melhores adversários possíveis, e essas partidas proporcionam uma variedade de experiências para este grupo de jogadores à medida que começamos este novo capítulo da seleção masculina dos EUA.”
- Getty Images
Os adversários
As quatro partidas, todas disputadas em cidades que não receberão jogos da Copa do Mundo, farão os EUA enfrentar alguns adversários conhecidos das Américas. O Chile venceu a Copa América em 2015 e 2016, enquanto o Peru chegou à final da competição em 2019 antes de perder para o Brasil. Há rumores de que os EUA sediarão a Copa América em 2028.
Depois, o foco se voltará para rivais conhecidos: os coanfitriões da Copa do Mundo de 2026 com os EUA. O México fez uma campanha forte neste verão, com destaque para suas atuações no famoso Estadio Azteca, antes de perder para a Inglaterra nas oitavas de final. O Canadá, por sua vez, caiu na mesma fase após terminar em segundo lugar no seu grupo. A equipe derrotou a África do Sul na fase de 32 avos de final antes de perder para o Marrocos.
- Getty
O que vem a seguir?
Antes dos dois amistosos da seleção dos Estados Unidos, as principais estrelas da equipe que atuam na Europa verão suas temporadas começarem nas próximas semanas. Já os jogadores do time que atuam na MLS estão em meio de temporada e entrarão na reta final de sua campanha em setembro.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.