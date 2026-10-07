Robinson certamente se encaixaria nesse perfil, depois de anteriormente chamar a atenção ao longo de cinco temporadas como jogador de alto nível na elite da Inglaterra. Ele está na sexta, com o astro nascido em Milton Keynes em alta após representar os Estados Unidos em uma Copa do Mundo em casa em 2026.

Ele tem contrato no oeste de Londres até o verão de 2028, mas propostas tentadoras podem levar o Fulham a considerar uma venda. O clube sabe que Robinson agora tem 29 anos e provavelmente verá seu valor começar a diminuir a partir deste momento.

Se o United estivesse disposto a gastar alto para adicioná-lo ao elenco, então um acordo pode se mostrar benéfico para todas as partes envolvidas. O Manchester United segue depositando sua confiança em Luke Shaw quando o assunto é a lateral esquerda, mas precisa de outra opção confiável para o setor.

Robinson, com suas arrancadas ofensivas pelos lados do campo, ofereceria algo diferente ao elenco de Michael Carrick. Ele pode dar amplitude importante em um sistema que frequentemente vê os atacantes de lado puxarem para dentro, além de ter construído uma contagem impressionante de assistências no Fulham.