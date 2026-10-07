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Use a força! O Man Utd pode reacender o interesse no 'Jedi' Antonee Robinson, da USMNT? Ex-atacante do Fulham responde a pergunta sobre transferência em meio a dúvidas sobre a lateral esquerda em Old Trafford
Robinson é um nome já comprovado na Premier League
Robinson certamente se encaixaria nesse perfil, depois de anteriormente chamar a atenção ao longo de cinco temporadas como jogador de alto nível na elite da Inglaterra. Ele está na sexta, com o astro nascido em Milton Keynes em alta após representar os Estados Unidos em uma Copa do Mundo em casa em 2026.
Ele tem contrato no oeste de Londres até o verão de 2028, mas propostas tentadoras podem levar o Fulham a considerar uma venda. O clube sabe que Robinson agora tem 29 anos e provavelmente verá seu valor começar a diminuir a partir deste momento.
Se o United estivesse disposto a gastar alto para adicioná-lo ao elenco, então um acordo pode se mostrar benéfico para todas as partes envolvidas. O Manchester United segue depositando sua confiança em Luke Shaw quando o assunto é a lateral esquerda, mas precisa de outra opção confiável para o setor.
Robinson, com suas arrancadas ofensivas pelos lados do campo, ofereceria algo diferente ao elenco de Michael Carrick. Ele pode dar amplitude importante em um sistema que frequentemente vê os atacantes de lado puxarem para dentro, além de ter construído uma contagem impressionante de assistências no Fulham.
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O Manchester United deveria considerar uma investida por reforços do Fulham?
O United optou por não investir pesado em reforços para a linha de quatro na última janela de transferências, mas essa postura pode mudar em 2027? Questionado se Robinson provavelmente voltará ao radar do Manchester United, Zamora, que falava em associação com as apostas na Premier League da BetWright, disse à GOAL: “Acho que sim. Ele tem sido relativamente consistente como lateral ao longo dos anos. Ele pode ser um nome, potencialmente, que agora tem uma enorme bagagem de experiência.
“Ele jogou muitos anos na Premier League, obviamente também no futebol internacional, então é outro bom talento e segue se destacando no Fulham. Estou interessado em ver como eles vão se sair sob [Alvaro] Arbeloa, para ser sincero.”
Por que Robinson pode ser uma contratação inteligente para o Manchester United
Uma ida de Robinson para Old Trafford já havia sido defendida pelo ex-zagueiro do United Jonathan Spector, com o astro da USMNT, com 36 partidas pela seleção, dizendo à GOAL ao ser questionado sobre o mesmo tema: “Eu sei que Luke Shaw sofreu com lesões, então eles precisam de alguém que esteja em condições na maior parte da temporada e em quem possam confiar, e Antonee Robinson certamente se encaixa nesse perfil.
“Ele também é um lateral muito ofensivo, incrivelmente atlético, então eu realmente acho que ele se encaixa no que eles estariam procurando ali. Eu realmente acho que ele é um lateral muito, muito bom. Acho que ele pode se encaixar no United pela forma como o time joga, e vejo semelhança em termos de perfil com Luke Shaw.
“A taxa de trabalho dele é excepcional, o fôlego é fenomenal, então ele será alguém que vai subir e descer por aquela ala sem parar.
“Não sei se Carrick vai mudar um pouco a forma como eles jogam, mas, se ele estiver procurando esse jogador que vai subir e descer pela ala, apoiando o ataque, acho que é assim que ele rende melhor.
“Se ele for obrigado a defender por longos períodos de uma partida, não acho que isso seja necessariamente o ponto forte dele. Mas, quando tem a possibilidade de avançar, é aí que ele realmente rende no seu melhor. Em termos de cruzamento, qualidade, terço final, não acho que esteja no mesmo nível de Luke Shaw, mas acho que você terá esse volume com ele porque a taxa de trabalho dele é muito alta.”
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Estrela da seleção dos Estados Unidos continua a impressionar por clube e seleção
Robinson, que é carinhosamente conhecido como "Jedi" por causa de seu amor de infância por Star Wars e por tudo que é mágico, esteve com os Estados Unidos durante a mais recente pausa para jogos de seleções e elevou seu total de partidas pela equipe principal para 61.
Sua última atuação antes de atravessar o Atlântico foi contra o Manchester United, no empate por 1 a 1 em Craven Cottage, e ainda resta saber se ele fez o suficiente para convencer o Manchester United de que seria um reforço útil para os ambiciosos planos do clube na Premier League e na Liga dos Campeões.
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