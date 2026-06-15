Uruguai enfrenta vários atrasos nos voos devido a problemas burocráticos na véspera da primeira partida da Copa do Mundo de 2026 contra a Arábia Saudita

A viagem da seleção uruguaia de sua base de treinamento em Playa del Carmen até Miami esteve longe de ser a transição tranquila que Bielsa esperava. Originalmente programada para partir de Cancún com destino a Fort Lauderdale na tarde de domingo, a primeira viagem da equipe foi totalmente cancelada devido a erros administrativos. Um segundo avião fretado acabou sendo providenciado para transportar o grupo até o sul da Flórida, mas também sofreu atrasos, obrigando a equipe a chegar para os compromissos oficiais com a imprensa várias horas atrasada.

Os dirigentes da Associação Uruguaia de Futebol (AUF) não hesitaram em atribuir a culpa aos organizadores do torneio. Em comunicado oficial divulgado durante o primeiro atraso, a AUF observou: “Devido a problemas alheios à AUF, a partida do México foi adiada. A seleção está descansando no hotel. O novo horário de partida definido pela FIFA é às 16h15.” A frustração no grupo era evidente, com as redes sociais da seleção uruguaia chegando a repostar uma mensagem de 2010 de Diego Forlán reclamando de problemas semelhantes de viagem na África do Sul, afirmando: “Inacreditável, um dia antes do início da Copa do Mundo, e o voo fretado está atrasado em 1 hora... De quem é a culpa....???? Arriba Uruguai!!!”



