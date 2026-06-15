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Uruguai enfrenta vários atrasos nos voos devido a problemas burocráticos na véspera da primeira partida da Copa do Mundo de 2026 contra a Arábia Saudita
Caos na pista devido ao cancelamento do voo
A viagem da seleção uruguaia de sua base de treinamento em Playa del Carmen até Miami esteve longe de ser a transição tranquila que Bielsa esperava. Originalmente programada para partir de Cancún com destino a Fort Lauderdale na tarde de domingo, a primeira viagem da equipe foi totalmente cancelada devido a erros administrativos. Um segundo avião fretado acabou sendo providenciado para transportar o grupo até o sul da Flórida, mas também sofreu atrasos, obrigando a equipe a chegar para os compromissos oficiais com a imprensa várias horas atrasada.
Os dirigentes da Associação Uruguaia de Futebol (AUF) não hesitaram em atribuir a culpa aos organizadores do torneio. Em comunicado oficial divulgado durante o primeiro atraso, a AUF observou: “Devido a problemas alheios à AUF, a partida do México foi adiada. A seleção está descansando no hotel. O novo horário de partida definido pela FIFA é às 16h15.” A frustração no grupo era evidente, com as redes sociais da seleção uruguaia chegando a repostar uma mensagem de 2010 de Diego Forlán reclamando de problemas semelhantes de viagem na África do Sul, afirmando: “Inacreditável, um dia antes do início da Copa do Mundo, e o voo fretado está atrasado em 1 hora... De quem é a culpa....???? Arriba Uruguai!!!”
- AFP
Bielsa e Giménez apresentam pontos de vista divergentes
Enquanto a diretoria da federação fervilhava de raiva, Bielsa manteve sua habitual impassibilidade quando finalmente enfrentou a imprensa no Miami Stadium. O técnico de 70 anos, que está comandando sua terceira seleção diferente em uma fase final da Copa do Mundo, recusou-se a usar o pesadelo da viagem como desculpa. “O voo não causou problemas”, insistiu Bielsa.
No entanto, o capitão José María Giménez foi muito mais franco sobre o impacto que a interrupção teve sobre os jogadores. O zagueiro do Atlético de Madrid admitiu que a situação estava longe de ser ideal para um grupo que tentava encontrar seu ritmo. “Tivemos algumas complicações”, disse Giménez. “Foi difícil, mas aproveitamos para descansar no hotel. E acabamos chegando aqui mais tarde.”
Surgem novos problemas relacionados às viagens para a Copa do Mundo
Os problemas de viagem enfrentados pelo Uruguai parecem fazer parte de uma tendência mais ampla de desafios logísticos para a primeira Copa do Mundo sediada em três países diferentes. Outras seleções tiveram de lidar com restrições ainda mais severas, principalmente o Irã, que foi obrigado a seguir regras rígidas de entrada e saída no mesmo dia para os jogos disputados em solo americano. Essas tensões geopolíticas forçaram a Seleção Iraniana a se estabelecer no México, cruzando a fronteira apenas nos dias de jogo.
Além disso, o meio-campista de Gana, Thomas Partey, teve seu visto negado pelo governo canadense devido à sua prisão por acusações de estupro no Reino Unido. Esses incidentes destacam a crescente complexidade de gerenciar um torneio de 48 seleções espalhadas pelos vastos territórios dos Estados Unidos, México e Canadá, onde a burocracia de imigração e aviação pode ditar o destino das seleções nacionais.
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O próprio processo de mobilização militar conturbado da Arábia Saudita
A Arábia Saudita, adversária do Uruguai, também não escapou do drama pré-torneio, embora seus problemas tenham se concentrado mais no banco de reservas. O técnico George Donis assumiu o cargo há apenas alguns meses, após a saída inesperada de Herve Renard. Donis, que passou anos treinando na Liga Profissional Saudita, admitiu que seu tempo de preparação foi extremamente limitado antes do confronto do Grupo G.
“Sinto que nosso grupo é um dos mais difíceis da Copa do Mundo”, admitiu Donis durante a coletiva pré-jogo. “Treinei a equipe por 12 sessões no total. Os dias não foram suficientes, e tudo aconteceu muito rápido. Há uma desvantagem. Não faz muito tempo que começamos a treinar juntos, mas os jogadores mostraram que posso confiar neles. Acredito neles e acredito que seremos muito competitivos. Independentemente do que acontecer neste torneio, estou montando uma equipe que trará sucesso. Estou olhando para as árvores, não para a floresta.”