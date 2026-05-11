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PSG 2026-27 home kitPSG/NIKE
Renuka Odedra

Traduzido por

Uniformes do PSG para a temporada 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

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Revelado o novo uniforme titular do PSG para a temporada 2026-27.

O PSG revelou oficialmente seu uniforme titular para a temporada 2026-27, com a Nike lançando a campanha intitulada “A crença cresce, a aura toma conta”, que destaca a conexão viva entre os jogadores e a torcida no Parc des Princes.

Deixe o GOAL apresentar tudo o que você precisa saber sobre o uniforme titular do PSG para a temporada 2026-27, incluindo data de lançamento, preço, vazamentos e detalhes do design.

  • PSG kitPSG/NIKE

    Uniforme titular do PSG 2026-27, data de lançamento e preço

    O uniforme titular do Paris Saint-Germain para a temporada 2026-27 já foi oficialmente apresentado, com estreia marcada para 9 de maio de 2026. Este ano, o clube optou por uma base em azul “Old Royal”, visivelmente mais clara e vibrante do que os tons de azul-marinho da última década.

    A característica que mais se destaca é um retorno ousado ao design clássico da Hechter, embora com um toque moderno. A faixa central vermelha e branca é significativamente mais larga do que o habitual e, pela primeira vez em anos, se estende sem interrupção até as costas da camisa.

    Em uma grande mudança de estilo, a Nike posicionou tanto o emblema do clube quanto o Swoosh verticalmente no centro do peito, criando um visual simétrico que já gerou muita conversa entre os torcedores.

    A réplica do uniforme custa £ 89,99, enquanto a versão autêntica está disponível por £ 134,99.





  • Uniforme de visitante do PSG 2026-27, data de lançamento e preço

    O uniforme de visitante, cujo lançamento está previsto para meados do verão, adota uma abordagem mais experimental em relação à identidade do clube. De acordo com informações privilegiadas, a camisa será predominantemente branca, mas contará com uma faixa vertical degradê exclusiva que percorre o centro do tronco.

    Essa faixa foi projetada para esmaecer de um vermelho sólido no centro para um azul marinho, usando um efeito de riscas verticais. Ao contrário dos logotipos centralizados do uniforme titular, a camisa reserva voltará à disposição tradicional à esquerda e à direita para o escudo e o Swoosh. Um detalhe particularmente interessante é o escudo lenticular, que, segundo rumores, muda de cor ou exibe um efeito gradiente que reflete a faixa central da camisa.


  • Terceiro uniforme do PSG 2026-27, data de lançamento e preço

    Completando a coleção, o terceiro uniforme da temporada 2026-27 promete ser uma opção elegante e de alto contraste para as noites europeias. Vazamentos sugerem um retorno à base em “Preto” e “Carvão” após um breve hiato dos uniformes escuros. A verdadeira surpresa é a cor secundária — o uniforme deve apresentar amarelo brilhante nos logotipos e detalhes, marcando a primeira vez que essa combinação específica é usada em uma camisa preta do PSG. Enquanto o uniforme titular já está à venda, você pode esperar que os uniformes visitante e alternativo cheguem em julho e agosto, com o início da nova temporada.