O uniforme titular do Paris Saint-Germain para a temporada 2026-27 já foi oficialmente apresentado, com estreia marcada para 9 de maio de 2026. Este ano, o clube optou por uma base em azul “Old Royal”, visivelmente mais clara e vibrante do que os tons de azul-marinho da última década.

A característica que mais se destaca é um retorno ousado ao design clássico da Hechter, embora com um toque moderno. A faixa central vermelha e branca é significativamente mais larga do que o habitual e, pela primeira vez em anos, se estende sem interrupção até as costas da camisa.

Em uma grande mudança de estilo, a Nike posicionou tanto o emblema do clube quanto o Swoosh verticalmente no centro do peito, criando um visual simétrico que já gerou muita conversa entre os torcedores.

A réplica do uniforme custa £ 89,99, enquanto a versão autêntica está disponível por £ 134,99.















