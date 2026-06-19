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Morocco home WC 26 kitPUMA
Renuka Odedra

Traduzido por

Uniformes do Marrocos para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

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Copa do Mundo
Marrocos

Será que podemos esperar algo ousado das uniformes da PUMA para a seleção de Marrocos?

Os uniformes da Seleção do Marrocos para a Copa do Mundo de 2026, criados pela PUMA, foram lançados oficialmente e receberam grande aclamação. Afastando-se dos modelos padronizados e repetitivos, a PUMA criou uma coleção personalizada que se inspira profundamente no artesanato tradicional marroquino, nos motivos geométricos ancestrais e na herança amazigh. Tanto a camisa titular quanto a reserva alcançam um equilíbrio entre roupas esportivas de alto desempenho e o genuíno orgulho cultural.

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Loja: Uniformes do Marrocos para a Copa do Mundo da FIFA 2026

  • Morocco WC 26 home kitPUMA

    Uniforme titular do Marrocos

    O uniforme titular traz um novo fôlego às cores clássicas da seleção nacional. Ele apresenta uma base em vermelho vibrante e intenso, combinada com painéis laterais em verde marcante que remetem à estrela da bandeira marroquina. Os destaques desta camisa são a gola e os punhos das mangas, que exibem interpretações sofisticadas e modernas da costura tradicional marroquina e padrões geométricos que lembram os clássicos azulejos zellige. Com uma distinta gola estilo mandarim e um sutil detalhe de botões, a camisa titular é combinada com shorts verdes e meias vermelhas para um visual harmonioso.

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  • Morocco WC 26 away kitPUMA

    Uniforme de visitante do Marrocos

    Em contrapartida, o uniforme de visitante apresenta uma estética clean e elegante, mantendo suas referências culturais em destaque. A camisa tem como base um branco brilhante, proporcionando uma silhueta nítida e moderna. No centro da camisa, estendendo-se verticalmente, há um padrão com textura belíssima, inspirado diretamente nos bordados tradicionais amazigh (berberes). Para integrar a identidade nacional ao design clean, a PUMA destacou a gola e os punhos com detalhes sutis em vermelho e verde, completando o uniforme com shorts e meias brancas combinando.

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