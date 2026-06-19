Uniformes do Marrocos para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

O uniforme titular traz um novo fôlego às cores clássicas da seleção nacional. Ele apresenta uma base em vermelho vibrante e intenso, combinada com painéis laterais em verde marcante que remetem à estrela da bandeira marroquina. Os destaques desta camisa são a gola e os punhos das mangas, que exibem interpretações sofisticadas e modernas da costura tradicional marroquina e padrões geométricos que lembram os clássicos azulejos zellige. Com uma distinta gola estilo mandarim e um sutil detalhe de botões, a camisa titular é combinada com shorts verdes e meias vermelhas para um visual harmonioso.