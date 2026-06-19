Uniformes do Marrocos para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

Em contrapartida, o uniforme de visitante apresenta uma estética clean e elegante, mantendo suas referências culturais em destaque. A camisa tem como base um branco brilhante, proporcionando uma silhueta nítida e moderna. No centro da camisa, estendendo-se verticalmente, há um padrão com textura belíssima, inspirado diretamente nos bordados tradicionais amazigh (berberes). Para integrar a identidade nacional ao design clean, a PUMA destacou a gola e os punhos com detalhes sutis em vermelho e verde, completando o uniforme com shorts e meias brancas combinando.