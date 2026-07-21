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Reese James Chelsea 2026-27 home kitNike
Renuka Odedra

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Uniformes do Chelsea para a temporada 2026-27: novas camisas titular, visitante, terceira e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

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Foi revelado o uniforme titular do Chelsea, com o brasão do leão rampante.

Após uma campanha global de teasers em grande escala, com a participação de nomes como Justin Rose e Madonna, o tão aguardado uniforme titular do Chelsea para a temporada 2026-27 foi lançado oficialmente, e a Nike apresentou um grande retorno ao passado. Com destaque para o emblema retrô do leão rampante, renovado em tom de amarelo-dourado, os Blues combinam a nostalgia dos anos 1970 com a tecnologia de ponta Aero-FIT para a nova campanha.

Uniformes do Chelsea 2026-27já estão disponíveisna NikeShop 

Deixe o GOAL apresentar tudo o que você precisa saber sobre o uniforme titular do Chelsea para a temporada 2026-27, incluindo data de lançamento, preço, vazamentos e detalhes do design.


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    Uniforme titular do Chelsea para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    O uniforme titular do Chelsea para a temporada 2026-27 já chegou e, após consulta aos torcedores, o emblema do clube foi renovado e orgulhosamente incorporado ao tecido na parte da frente da camisa. O tecido em azul brilhante apresenta gola e botões, com detalhes em Midwest Gold no leão rampante e no swoosh da Nike.  

    O icônico leão rampante é uma característica do emblema do Chelsea desde a chegada de Ted Drake ao clube, há 75 temporadas, e suas marcas de garras ganham destaque este ano. Aparecendo em paredes, murais de praia e shows, uma série de aparições ao redor do mundo gerou repercussão além dos limites da narrativa tradicional.

    A réplica do uniforme custa £89,99, enquanto a versão autêntica está disponível por £134,99.

    Uniformes do Chelsea 2026-27já estão disponíveisna NikeShop

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    Uniforme de visitante do Chelsea para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    O uniforme de visitante do Chelsea para a temporada 2026/27, criado pela Nike, marca um retorno marcante à base preta sólida, sendo a primeira camisa preta de visitante do clube desde a campanha em que conquistou o título da Premier League em 2016/17. Projetado em torno do conceito “Unleash The Lion”, o uniforme apresenta detalhes vibrantes na cor “Midwest Gold”, incluindo nervuras especiais nos ombros e um emblema do leão do Chelsea em destaque, no lugar do emblema completo do clube. Um motivo de coroa de louros contorna a gola redonda e os punhos das mangas, criando continuidade de design com o uniforme titular, enquanto shorts pretos combinando e meias douradas completam o conjunto.

    A réplica do uniforme custa £ 89,99, e a versão autêntica está disponível por £ 134,99.

    Uniformes do Chelsea 2026-27já estão disponíveisna NikeShop

  • Terceiro uniforme do Chelsea para a temporada 2026-27: data de lançamento e preço

    Os vazamentos sobre o terceiro uniforme apontam para uma camisa predominantemente branca, com detalhes em vermelho e azul. Parece que poderemos ver o retorno do logotipo vintage do clube neste modelo, com detalhes em azul royal na gola, nos painéis laterais e nos punhos das mangas, dando o toque final ao visual. 

    No geral, tudo aponta para um visual clean e renovado para encerrar a série de três uniformes. Assim como acontece com todos os vazamentos iniciais, o posicionamento final dos logotipos e dos detalhes dos acabamentos ainda pode sofrer alterações antes do lançamento. 

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