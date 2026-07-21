Uniformes do Chelsea para a temporada 2026-27: novas camisas titular, visitante, terceira e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

O uniforme titular do Chelsea para a temporada 2026-27 já chegou e, após consulta aos torcedores, o emblema do clube foi renovado e orgulhosamente incorporado ao tecido na parte da frente da camisa. O tecido em azul brilhante apresenta gola e botões, com detalhes em Midwest Gold no leão rampante e no swoosh da Nike.

O icônico leão rampante é uma característica do emblema do Chelsea desde a chegada de Ted Drake ao clube, há 75 temporadas, e suas marcas de garras ganham destaque este ano. Aparecendo em paredes, murais de praia e shows, uma série de aparições ao redor do mundo gerou repercussão além dos limites da narrativa tradicional.

A réplica do uniforme custa £89,99, enquanto a versão autêntica está disponível por £134,99.