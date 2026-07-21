Uniformes do Chelsea para a temporada 2026-27: novas camisas titular, visitante, terceira e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

Após uma campanha global de teasers em grande escala, com a participação de nomes como Justin Rose e Madonna, o tão aguardado uniforme titular do Chelsea para a temporada 2026-27 foi lançado oficialmente, e a Nike apresentou um grande retorno ao passado. Com destaque para o emblema retrô do leão rampante, renovado em tom de amarelo-dourado, os Blues combinam a nostalgia dos anos 1970 com a tecnologia de ponta Aero-FIT para a nova campanha.
Deixe o GOAL apresentar tudo o que você precisa saber sobre o uniforme titular do Chelsea para a temporada 2026-27, incluindo data de lançamento, preço, vazamentos e detalhes do design.