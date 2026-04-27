Uniformes do Chelsea para a temporada 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

O uniforme titular do Chelsea para a temporada 2026-27 mantém a tradicional combinação de cores em azul-real, com um toque de amarelo para dar um toque de originalidade. A inclusão do amarelo marca a primeira vez desde 2021-22 que o Chelsea usa essa cor em uma camisa titular, e a primeira vez em 30 anos que o logotipo será amarelo. Tudo isso com base em vazamentos que revelam essas novas e empolgantes mudanças.

Há também, segundo relatos, uma grande mudança no logotipo do uniforme titular, que inclui o brasão com o leão amarelo em vez do logotipo moderno, o que também seria outra novidade. Há também um padrão sutil com o brasão completo que envolve toda a frente da camisa, adicionando um toque de estilo ao design.

Se os ciclos de lançamento anteriores forem seguidos, espera-se que a camisa titular seja lançada entre maio e junho de 2026, provavelmente antes da pré-temporada. Os preços devem ficar em linha com os dos últimos anos, com as réplicas custando cerca de £85-£95 e as edições autênticas dos jogadores mais próximas de £125-£135.