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Chelsea kit Getty Images
Renuka Odedra

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Uniformes do Chelsea para a temporada 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

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Vazam as primeiras imagens do uniforme do Chelsea para a temporada 2026-27: designs, cores e detalhes

Tudo o que você precisa saber sobre os uniformes do Chelsea para a temporada 2026-27, incluindo designs vazados, combinações de cores e datas de lançamento previstas.

Importante: Nenhum desses uniformes foi oficialmente confirmado pelo clube ou pelo fabricante ainda. Todos os detalhes são baseados em vazamentos e informações preliminares, portanto, os designs finais ainda podem sofrer alterações.

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O GOAL dá uma olhada no que jogadores como Estevao, Cole Palmer e João Pedro vão vestir na próxima temporada...

  • Uniforme titular do Chelsea para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    O uniforme titular do Chelsea para a temporada 2026-27 mantém a tradicional combinação de cores em azul-real, com um toque de amarelo para dar um toque de originalidade. A inclusão do amarelo marca a primeira vez desde 2021-22 que o Chelsea usa essa cor em uma camisa titular, e a primeira vez em 30 anos que o logotipo será amarelo. Tudo isso com base em vazamentos que revelam essas novas e empolgantes mudanças. 

    Há também, segundo relatos, uma grande mudança no logotipo do uniforme titular, que inclui o brasão com o leão amarelo em vez do logotipo moderno, o que também seria outra novidade. Há também um padrão sutil com o brasão completo que envolve toda a frente da camisa, adicionando um toque de estilo ao design. 

    Se os ciclos de lançamento anteriores forem seguidos, espera-se que a camisa titular seja lançada entre maio e junho de 2026, provavelmente antes da pré-temporada. Os preços devem ficar em linha com os dos últimos anos, com as réplicas custando cerca de £85-£95 e as edições autênticas dos jogadores mais próximas de £125-£135. 

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  • Uniforme de visitante do Chelsea para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    Os últimos vazamentos sugerem que o Chelsea apresentará uma versão moderna e elegante do uniforme de visitante, com um design totalmente em preto, sem estampas ou padrões. Os detalhes estão presentes na gola e nos punhos das mangas, na cor amarela, além do logotipo da Nike e do emblema do leão. 

    Se os vazamentos estiverem corretos, será a primeira vez em uma década que o Chelsea opta por um uniforme alternativo preto, desde a temporada 2016/17, com cores muito semelhantes às do uniforme alternativo de 2012/13. 

    O uniforme de visitante costuma ser lançado logo após o de casa, o que significa que o lançamento provavelmente ocorrerá entre junho e julho de 2026. Espera-se que os preços sejam semelhantes aos da camisa de casa, com réplicas padrão custando entre £85 e £95 e versões autênticas chegando a £125-£135.

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  • Terceiro uniforme do Chelsea para a temporada 2026-27: data de lançamento e preço

    Os vazamentos sobre o terceiro uniforme apontam para uma camisa predominantemente branca, com detalhes em vermelho e azul. Parece que poderemos ter o retorno do logotipo vintage do clube nesta versão, com detalhes em azul-royal na gola, nas laterais e nos punhos das mangas, completando o visual. 

    No geral, tudo aponta para algo clean e moderno para completar o trio de uniformes. Como acontece com todos os vazamentos iniciais, o posicionamento final dos logotipos e os detalhes dos acabamentos ainda podem mudar antes do lançamento. 

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