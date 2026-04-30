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Celtic kit Getty Images
Renuka Odedra

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Uniformes do Celtic para a temporada 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

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Vazam as primeiras imagens do uniforme do Celtic para a temporada 2026-27 – designs, cores e detalhes

Tudo o que você precisa saber sobre os uniformes do Celtic para a temporada 2026-27, incluindo designs vazados, combinações de cores e datas de lançamento previstas.

Importante: Nenhum desses uniformes foi oficialmente confirmado pelo clube ou pelo fabricante ainda. Todos os detalhes são baseados em vazamentos e informações preliminares, portanto, os designs finais ainda podem sofrer alterações.

O GOAL dá uma olhada no que jogadores como Kasper Schmeichel, Kieran Tierney e Benjamin Nygren vão vestir na próxima temporada...

  • Uniforme titular do Celtic para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    Os designs vazados do uniforme titular do Celtic para a temporada 2026/27 têm como foco um marco histórico: o 60º aniversário da conquista da Taça dos Campeões Europeus de 1967. A adidas parece estar apostando tudo em uma coleção com tema histórico que presta homenagem direta aos “Leões de Lisboa”. 

    O destaque dos três uniformes é um emblema comemorativo de edição especial, segundo rumores. Esse emblema circular e ornamentado supostamente apresenta bordados dourados e a frase em português “60º Aniversário”, uma referência ao local da histórica final no Estádio Nacional.

    O uniforme titular mantém as tradicionais listras verdes e brancas, mas eleva o visual com detalhes dourados de alta qualidade. Vazamentos sugerem que o logotipo da adidas, a icônica estrela acima do emblema e até mesmo a marca do patrocinador serão apresentados em um dourado comemorativo. A estética geral parece uma versão moderna e refinada do uniforme do “50º Aniversário” de 2017-18, com linhas simples e uma textura de tecido mais sutil nas listras para dar à camisa um toque clássico e de alta qualidade.

    Se os ciclos de lançamento anteriores forem seguidos, espera-se que a camisa titular seja lançada entre maio e junho de 2026, provavelmente antes da pré-temporada. Os preços devem ficar em linha com os dos últimos anos, com as réplicas custando cerca de £80-£90 e as edições autênticas dos jogadores mais próximas de £120-£130.

  • Uniforme de visitante do Celtic para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    Para o uniforme de visitante, espera-se que a adidas aposte na nostalgia dos anos 90 ao trazer de volta o clássico logotipo Trefoil, atualmente reservado para os designs de estilo de vida de elite da marca. A combinação de cores divulgada apresenta listras verticais em preto e um verde escuro profundo e pálido.

    Um detalhe único nesta camisa é um padrão em zigue-zague nas bordas das listras, que reflete o design visto nas caixas de sapatos vintage da adidas Originals. O uniforme é finalizado com uma gola em V clássica e um símbolo especial escondido na parte interna da gola, consolidando ainda mais seu status de peça de colecionador.

    O uniforme de visitante é normalmente lançado logo após o de casa, o que significa que é provável que o lançamento ocorra entre junho e julho de 2026. Espera-se que os preços sejam semelhantes aos da camisa de casa, com réplicas padrão custando cerca de £80–£90 e versões autênticas chegando a £120–£130.

  • Terceiro uniforme do Celtic para a temporada 2026-27: data de lançamento e preço

    O terceiro uniforme é talvez o mais artístico do conjunto, inspirado na arquitetura e nos azulejos de Lisboa. Segundo informações, ele tem uma base em tom de branco-sujo ou creme, que serve de tela para um padrão gráfico em estilo mosaico.

    Esse padrão é uma homenagem direta aos famosos azulejos encontrados do lado de fora do Estádio Nacional, onde o troféu foi conquistado. Com detalhes em dourado e verde-escuro nas mangas e uma paleta de cores sofisticada

    Assim como em todos os vazamentos iniciais, o posicionamento final dos logotipos e detalhes das bordas ainda pode mudar antes do lançamento.