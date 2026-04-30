Uniformes do Celtic para a temporada 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

Os designs vazados do uniforme titular do Celtic para a temporada 2026/27 têm como foco um marco histórico: o 60º aniversário da conquista da Taça dos Campeões Europeus de 1967. A adidas parece estar apostando tudo em uma coleção com tema histórico que presta homenagem direta aos “Leões de Lisboa”.

O destaque dos três uniformes é um emblema comemorativo de edição especial, segundo rumores. Esse emblema circular e ornamentado supostamente apresenta bordados dourados e a frase em português “60º Aniversário”, uma referência ao local da histórica final no Estádio Nacional.

O uniforme titular mantém as tradicionais listras verdes e brancas, mas eleva o visual com detalhes dourados de alta qualidade. Vazamentos sugerem que o logotipo da adidas, a icônica estrela acima do emblema e até mesmo a marca do patrocinador serão apresentados em um dourado comemorativo. A estética geral parece uma versão moderna e refinada do uniforme do “50º Aniversário” de 2017-18, com linhas simples e uma textura de tecido mais sutil nas listras para dar à camisa um toque clássico e de alta qualidade.

Se os ciclos de lançamento anteriores forem seguidos, espera-se que a camisa titular seja lançada entre maio e junho de 2026, provavelmente antes da pré-temporada. Os preços devem ficar em linha com os dos últimos anos, com as réplicas custando cerca de £80-£90 e as edições autênticas dos jogadores mais próximas de £120-£130.