Uniformes do Bayern de Munique para a temporada 2026-27: novas camisas titular, visitante, terceira e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

O novo uniforme titular do Bayern de Munique para a temporada 2026-27 já está disponível na Adidas e nas lojas oficiais do clube, tendo sido lançado antes do confronto das semifinais da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain.

Espera-se que os preços sigam a estrutura padrão para camisas de nível de elite, com versões autênticas e para torcedores disponíveis.

Em termos de design, o Bayern mantém-se fiel ao seu DNA. A camisa apresenta a clássica base vermelha do clube combinada com detalhes em branco, realçada por sutis listras verticais que adicionam profundidade sem sobrecarregar o visual.

Um corte aerodinâmico e atlético reforça suas credenciais em campo, enquanto a estética geral é clean, moderna e projetada para desempenho no mais alto nível. O resultado é um uniforme que equilibra tradição e inovação — um tema recorrente nos lançamentos recentes do Bayern —, mantendo a identidade ousada e inconfundível associada aos gigantes da Bundesliga.

Há também toques de alta qualidade por toda parte, com acabamentos refinados e detalhes que conferem à camisa um ar mais contemporâneo, garantindo que ela se destaque sob as luzes nas noites mais importantes da Europa.