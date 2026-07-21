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Uniformes do Bayern de Munique para a temporada 2026-27: novas camisas titular, visitante, terceira e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

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O Bayern divulga a camisa titular da temporada 2026-27 antes do confronto contra o PSG, com Kane liderando o lançamento

O Bayern de Munique revelou oficialmente seu uniforme titular para a temporada 2026-27, com Harry Kane liderando o lançamento antes de uma grande noite europeia. Criado pela Adidas, o novo uniforme mantém a identidade icônica em vermelho e branco do clube, ao mesmo tempo em que apresenta um visual mais elegante e moderno, feito para os grandes palcos.

Apresentado poucos dias antes de um confronto decisivo da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, o uniforme é apresentado como um símbolo da “confiança” e da “mentalidade vencedora” do Bayern, que busca conquistar mais títulos.

Deixe o GOAL apresentar tudo o que você precisa saber, incluindo data de lançamento, preço e detalhes do design.

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    Uniforme titular do Bayern de Munique para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    O novo uniforme titular do Bayern de Munique para a temporada 2026-27 já está disponível na Adidas e nas lojas oficiais do clube, tendo sido lançado antes do confronto das semifinais da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain.

    Espera-se que os preços sigam a estrutura padrão para camisas de nível de elite, com versões autênticas e para torcedores disponíveis.

    Em termos de design, o Bayern mantém-se fiel ao seu DNA. A camisa apresenta a clássica base vermelha do clube combinada com detalhes em branco, realçada por sutis listras verticais que adicionam profundidade sem sobrecarregar o visual.

    Um corte aerodinâmico e atlético reforça suas credenciais em campo, enquanto a estética geral é clean, moderna e projetada para desempenho no mais alto nível. O resultado é um uniforme que equilibra tradição e inovação — um tema recorrente nos lançamentos recentes do Bayern —, mantendo a identidade ousada e inconfundível associada aos gigantes da Bundesliga.

    Há também toques de alta qualidade por toda parte, com acabamentos refinados e detalhes que conferem à camisa um ar mais contemporâneo, garantindo que ela se destaque sob as luzes nas noites mais importantes da Europa.

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    Uniforme de visitante do Bayern de Munique 2026-27, data de lançamento e preço

    O design do novo uniforme de visitante do Bayern de Munique para a temporada 2026-27 tem suas raízes na nostalgia, inspirando-se em alguns dos uniformes de visitante mais icônicos do clube dos anos 90 e do início dos anos 2000. Com uma base em branco imaculado, a camisa remete à identidade clássica do Bayern fora de casa, celebrando uma época em que o clube se consolidou entre a elite europeia.

    Uma característica marcante da camisa é a gola no estilo polo, com detalhes em vermelho e azul-marinho. Esse elemento de inspiração retrô presta homenagem aos modelos históricos usados durante alguns dos anos de maior sucesso do Bayern, trazendo uma sensação de familiaridade ao mesmo tempo em que é reinterpretado para o futebol moderno.


  • Terceiro uniforme do Bayern de Munique para a temporada 2026-27: data de lançamento e preço

    Espera-se que o Bayern de Munique mantenha a fórmula predominante de cores: vermelho (uniforme titular), claro (uniforme visitante) e escuro (terceiro uniforme).

    Vazamentos do terceiro uniforme para a temporada 2026-27 parecem mostrar uma base em antracite escuro ou azul-marinho, combinada com detalhes em vermelho marcantes e um padrão de pinceladas. Sugere-se que será utilizado o logotipo padrão “Performance” da adidas, em vez do Trefoil.

    O novo terceiro uniforme do Bayern deve chegar às lojas por volta de agosto, com a réplica custando cerca de € 105 e a versão autêntica (de jogador), entre € 105 e € 140.

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